Папа Лев XIV молится о разоружении и мире
Всемирная сеть молитвы Святейшего Отца и Департамент коммуникации опубликовали видеоролик в рамках проекта «Молитесь вместе с Папой», в котором Лев XIV возносит прошения на март 2026 года: «О разоружении и мире».
Епископ Рима возносит молитву:
Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Владыка жизни,
сотворивший каждого человека по Своему образу и подобию,
мы верим, что Ты создал нас для общения, а не для войны,
для братолюбия, а не для истребления.
Ты приветствовал Своих учеников словами: «Мир вам»,
ниспошли нам Твой мир
и силу, чтобы воплощать его в истории.
Сегодня мы возносим нашу молитву о мире во всём мире,
взывая, дабы народы сложили оружие
и обратились к путям диалога и дипломатии.
Избавь наши сердца от ненависти, обид и безразличия,
чтобы мы стали орудиями примирения.
Помоги нам понять, что истинная безопасность
рождается не из контроля, питаемого страхом,
а из доверия, справедливости и солидарности между народами.
Господи, просвети лидеров народов,
дабы у них хватило мужества оставить замыслы смерти,
остановить гонку вооружений
и поставить в центр жизнь самых уязвимых.
Пусть ядерная угроза никогда не определяет будущее человечества.
Дух Святой,
сделай нас верными и креативными зодчими повседневного мира
в наших сердцах, в наших семьях,
в наших общинах и в наших городах.
Пусть каждое доброе слово, каждый жест примирения
и каждое решение в пользу диалога станут семенами нового мира.
Аминь.
Источник: русская служба Vatican News
