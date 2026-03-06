Папа Лев XIV молится о разоружении и мире

Всемирная сеть молитвы Святейшего Отца и Департамент коммуникации опубликовали видеоролик в рамках проекта «Молитесь вместе с Папой», в котором Лев XIV возносит прошения на март 2026 года: «О разоружении и мире».

ВИДЕО:

Епископ Рима возносит молитву:

Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.

Владыка жизни,

сотворивший каждого человека по Своему образу и подобию,

мы верим, что Ты создал нас для общения, а не для войны,

для братолюбия, а не для истребления.

Ты приветствовал Своих учеников словами: «Мир вам»,

ниспошли нам Твой мир

и силу, чтобы воплощать его в истории.

Сегодня мы возносим нашу молитву о мире во всём мире,

взывая, дабы народы сложили оружие

и обратились к путям диалога и дипломатии.

Избавь наши сердца от ненависти, обид и безразличия,

чтобы мы стали орудиями примирения.

Помоги нам понять, что истинная безопасность

рождается не из контроля, питаемого страхом,

а из доверия, справедливости и солидарности между народами.

Господи, просвети лидеров народов,

дабы у них хватило мужества оставить замыслы смерти,

остановить гонку вооружений

и поставить в центр жизнь самых уязвимых.

Пусть ядерная угроза никогда не определяет будущее человечества.

Дух Святой,

сделай нас верными и креативными зодчими повседневного мира

в наших сердцах, в наших семьях,

в наших общинах и в наших городах.

Пусть каждое доброе слово, каждый жест примирения

и каждое решение в пользу диалога станут семенами нового мира.

Аминь.

Источник: русская служба Vatican News