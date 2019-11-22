Папа Франциск завершил свой визит в Таиланд Святой Мессой с участием молодежи

Вечером в пятницу 22 ноября Папа Франциск возглавил Святую Мессу для молодежи в столичном Кафедральном соборе Успения Пресвятой Богородицы. В своей проповеди Понтифик говорил о необходимости выйти навстречу Спасителю и завязать с Ним дружбу, что является необходимым источником света на нашем жизненном пути. Однако еще перед тем, как мы пойдем искать Иисуса, Он первый выходит нам навстречу, Он первый начинает нас искать и призывает по имени.



Папа подчеркнул, что Господь знает, что именно через молодежь будущее приходит в мир, и Он надеется на помощь юношей и девушек, которые сегодня будут осуществлять Его миссию в мире. «Как Бог имел Свой замысел для избранного народа, так Он имеет замысел и для каждого из вас. Он первый мечтает пригласить всех нас на пир, который мы все вместе, Он и мы, как сообщество, должны приготовить: пир Его Царства, вне которого оставаться не должен никто», – сказал Вселенский Архиерей.



Евангелие дня, о смыслах которого Святейший Отец предложил задуматься, содержит притчу о десяти девах, которым было поручено дожидаться прихода Господа на пиршество. Проблемой стало то, что пятеро из их числа оказались неготовыми Его принять. И это не потому, что они заснули, а потому, что у них оказалось недостаточно масла, чтобы поддерживать горение светильников, то есть недостаточно внутреннего топлива, чтобы поддерживать пламя любви. Эти пять дев когда-то были призваны и, наверное, отличались большим энтузиазмом, они всем сердцем желали стать участницами пиршества Учителя, но со временем их энтузиазм угас и силы иссякли, так что они пришли слишком поздно. «Это притча о том, что может случиться с каждым христианином, с каждым из нас тогда, когда мы, полные энтузиазма и желания, чувствуем призвание Господа стать участниками Его Царства и делиться Его радостью с другими людьми. Но нередко случается так, что, столкнувшись с проблемами и препятствиями, которых порой бывает немало, о чем каждый из вас в глубине души хорошо знает, перед лицом страдания близких людей или бессилием, которое мы испытываем в ситуациях, кое, как кажется, невозможно изменить, недоверие и горечь могут заполучить в свое распоряжение наше внутреннее пространство и тихо проникнуть в наши мечты, вызывая охлаждение нашего сердца и утрату радости, так что в итоге мы опаздываем», – пояснил Преемник Святого Петра и в этой связи предложил своим слушателям ответить на ряд вопросов: «Желаем ли мы поддерживать то пламя, которое может просветить нас в ночи и во мраке тягот и проблем? Хотим ли мы быть готовыми исполнить Божью волю, касающуюся нашей жизни? И как нам создать надлежащие запасы топлива, на котором мы сможем продолжить поступательное движение и не утратить желания искать Господа в любой жизненной ситуации?»



Продолжая свою проповедь, Вселенский Архиерей подчеркнул, что тайская молодежь является наследницей необычайной истории евангелизации, ставшей великим священным даром для народа этой страны и для всей Вселенской Церкви. «Этот прекрасный Кафедральный собор является свидетелем веры во Христа, коей отличались ваши предшественники. Их глубоко укоренившаяся в сердцах вера побуждала их творить добрые дела, воздвигая иную святыню, превосходящую своей красотой материальный храм, ибо она была построена из живых камней, что и делало их способными нести милосердную Божью любовь людям своего времени (…) Дорогие друзья, чтобы огонь Святого Духа в вас не угас и вы могли сохранить живыми ваш взгляд и сердце, необходимо быть укорененными в вере прежних поколений: родителей, бабушек, дедушек и духовных наставников. Не для того, чтобы оставаться пленниками прошлого, но чтобы научиться мужеству, кое сможет помочь нам дать адекватный ответ на новые исторические обстоятельства. В своей жизни наши старшие братья и сестры по вере пережили много испытаний и много страданий, но, следуя своим путем, они убедились, что секрет счастья – это быть в убежище, которое мы обретаем в том случае, если мы укоренены во Христе, привиты к Нему: к жизни Христа, к Его словам, к Его смерти и Воскресению», – сказал Папа и добавил, что без такого основательного укоренения во Христе существует опасность быть дезориентированными «голосами мира сего», которые конкурируют друг с другом в борьбе за наше внимание. Многие из них кажутся привлекательными, поскольку хорошо «замаскированы»: они поначалу выглядят красивыми и насыщенными, но в итоге оставляют после себя лишь пустоту, усталость, одиночество и разочарование. Они гасят ту искру жизни, которую Христос однажды возжег в душе каждого из нас.



«Дорогая молодежь! Вы – новое поколение, с новыми надеждами, новыми мечтами и новыми вопросами, без сомнения, также с определенными сомнениями, но, как людей укоренившихся во Христе, я приглашаю вас сохранять живой радость и не бояться с доверием смотреть в будущее. Вы укоренены во Христе, так глядите же с радостью, смотрите с доверием! Этот призыв прямо проистекает из того факта, что Иисус нас желает, первый нас встречает и безгранично любит. Дружба с Иисусом, которую мы заботливо пестуем, и является тем самым маслом, необходимым для освещения пути, вашего пути, но также и пути всех тех, кто вас окружает: друзей, близких, коллег по учебе и работе, даже и тех, кто полностью несогласен с вами. Так поспешим же навстречу грядущему Господу! Не бойтесь будущего и не позволяйте себя запугать; напротив, знайте, что в будущем вас ожидает Господь, и вы вместе с Ним приготовите пиршество Его Царства и будете им наслаждаться», — завершил свою проповедь Папа.



Святая Месса в Кафедральном соборе Бангкока стала последним публичным событием Апостольского визита Папы Франциска в Таиланд. В конце богослужения он обратился с благодарственным словом ко всем, кто сделал возможным этот визит и трудился для его осуществления.

«Я обращаю слова благодарности Его Величеству королю Раме Х, правительству и властям страны за их радушный прием. От всего сердца благодарю братьев-епископов, в частности, кардинала Франциска Ксаверия, а также священников, монашествующих, мирян и особенно вас, юноши и девушки», – сказал Святейший Отец, специально отметив волонтеров и всех верных, кто сопровождал его визит своими молитвами и добровольными жертвами, в первую очередь, больных и заключенных. «Пусть же Господь вознаградит вас Своим утешением и миром, которые только Он один и может дать. И оставляю вам задание: не забывайте молиться за меня. Спасибо», – подытожил Папа Франциск.



Покинув Кафедральный собор, Понтифик отправился на ночлег в Апостольскую нунциатуру. Субботним утром 23 ноября он частным образом отслужит Святую Мессу в часовне дипломатического представительства и поедет в аэропорт, где состоится церемония прощания. В 9.30 по местному времени (в 5.30 по Москве) воздушное судно с Папой на борту вылетит в Токио.

По материалам Vatican News