Папа Франциск возглавил Мессу, увенчавшую собой Международный Евхаристический Конгресс в Будапеште, и произнес проповедь

Центральным событием первого этапа 34-го Апостольского путешествия Папы Франциска стала возглавляемая им Святая Месса на площади Героев в Будапеште, которой завершился 52-й Международный Евхаристический Конгресс. Перед ее началом Святейший Отец проехал на панорамном автомобиле между секторами с паломниками, преподавая им благословения. На Мессе, на которой Предстоятелю Вселенской Церкви сослужили епископы со всего мира и несколько сотен священников, присутствовали представители государственных властей и главы других христианских конфессий, в том числе Патриарх Константинопольский Варфоломей. Богослужение совершалось по-латыни, а чтения прозвучали на итальянском, английском и венгерском языках.



В своей проповеди Святейший Отец призвал венгерских католиков следовать примеру великих национальных святых – Стефана и Елизаветы: «Подобно им, давайте не будем довольствоваться малым; давайте не смиряться с верой, живущей обрядами и безрадостной рутиной. Давайте откроемся шокирующей новизне Распятого и Воскресшего Бога, Хлеба, преломленного ради того, чтобы дать жизнь миру». Сообщает корреспондент Vatican News София Халходжаева.



Литургия слова дня предлагает вниманию верных отрывок из 8-й главы Евангелия от Марка, где Иисус, проходя по селениям Кесарии Филипповой, дорогой спрашивал учеников Своих: «За кого почитают Меня люди?», и, выслушав их ответы, Он говорит им: «А вы за кого почитаете Меня?» (Мк 8,29). Этот вопрос ставит учеников в затруднительное положение и знаменует собой поворотный момент на пути, которым они следовали за Учителем, отметил Папа. Они хорошо знали Иисуса, они уже не были новичками: они были знакомы с Ним, были свидетелями многих Его чудес, были впечатлены Его учением и следовали за Ним, куда бы Он ни пошел. Тем не менее решающий шаг всё еще не был сделан: они не мыслили как Он, не перешли от восхищения Иисусом к подражанию Ему. Иисус и сегодня спрашивает каждого из нас: «Кто Я для тебя?», и мы должны ответить на этот вопрос не заученными фразами из катехизиса, а дать на него свой собственный ответ, подтвержденный самой нашей жизнью. Этот ответ помогает нам по-новому осмыслить решение следовать за Иисусом. Для этого нужно пройти через те же самые три этапа, через которые прошли ученики: мы должны принять возвещение Иисуса, научиться смотреть на всё глазами Иисуса и последовать за Ним.



На вопрос «А вы за кого почитаете Меня?» от имени всех отвечает Петр: «Ты Христос». Петр краток, и ответ правильный, но, к удивлению учеников, после этого признания Иисус «запретил им, чтобы никому не говорили о Нём» (Мк 8,30), потому что сказать, что Иисус есть Христос, Мессия – это правильно, но подобная краткость здесь неуместна: «Всегда остается риск возвещать ложное мессианство, такое, каким его понимают люди, а не то, которое определено Богом. Поэтому, начиная с этого момента, Иисус приоткрывает Свою идентичность, Свою пасхальную идентичность, ту, которую мы постигаем в Евхаристии. Он объясняет, что Его миссия достигнет своего свершения во славе Воскресения, но для этого она должна будет непременно пройти через унижение Креста. Иными словами, она совершится по премудрости Божьей, ‘но – говорит святой Павел – не по мудрости века сего и властей века сего’ (ср. 1 Кор 2,6). Иисус запрещает ученикам говорить о том, что Он Мессия, но не о том, что Его ожидает Крест. Напротив, отмечает евангелист, Иисус начинает учить ‘открыто’ (Мк 8,32), что ‘Сыну Человеческому много должно пострадать, быть отвержену старейшинами, первосвященниками и книжниками, и быть убиту, и в третий день воскреснуть’ (Мк 8,31)».



Услышав это шокирующее заявление Иисуса, мы тоже можем быть поражены, продолжил Преемник Святого Петра: «Мы тоже хотели бы иметь всесильного мессию вместо распятого раба. Евхаристия служит нам напоминанием о том, Кто есть Бог. Она делает это не словами, а конкретно показывая нам Бога как преломленный Хлеб, как распятую и дарованную всем Любовь. Мы можем всячески украшать ее, обставляя церемониями, но Господь пребывает в ней, в простоте Хлеба, который позволяет преломить себя, раздать и съесть. Чтобы спасти нас, Он делает Себя слугой; чтобы дать нам жизнь, Он умирает».



Принимая весть Иисуса, мы логично подходим ко второму этапу, начинаем взирать на всё глазами Иисуса, сказал далее Папа: «Услышав слова Иисуса, Петр отреагировал так, как это сделал бы на его месте любой человек: когда на горизонте вырисовывается Крест и вероятность страдания, мы обычно стараемся избежать этого любой ценой». Петр, только что исповедавший, что Иисус – Мессия, возмущен словами Учителя и пытается отговорить Его от дальнейшего пути. Крест никогда не нравился и не вызывал особого воодушевления ни сегодня, ни в прошлом, но он исцеляет изнутри. Именно перед Распятием мы испытываем благотворную духовную борьбу, острый конфликт между «мыслить как Бог» и «мыслить как человек». С одной стороны – логика Бога, выражающая себя в смиренной любви. Божий путь избегает навязывания, показухи и триумфализма, он всегда направлен на благо других, вплоть до самопожертвования. С другой стороны – логика мира, привязанная к почестям и привилегиям, нацеленная на престиж и успех. Для нее важны значимость и сила, то, что привлекает внимание большинства и умеет заявить о себе перед другими. Ошеломленный открывшейся перед ним перспективой страданий и смерти, Петр отводит Иисуса в сторону и начинает прекословить Ему (Мк 8,32). Мы тоже порой рискуем «отвести Господа в сторону», в дальний угол нашего сердца, продолжая считать себя набожными и праведными, но следуя при этом своим путем, не придерживаясь логики Иисуса. Между тем, Иисус сопровождает нас в этой внутренней борьбе, желая, чтобы мы, подобно апостолам, выбрали Его сторону и последовали за Ним. «Отойди от Меня, сатана!» (Мк 8,33), – говорит Иисус Петру, останавливая его этим суровым повелением и даруя ему благодать сделать «шаг назад»: «Христианский путь – это не гонка за успехом, он начинается с шага назад, с того, что мы перестаем считать себя центром жизни. Петр понял, что в центре находится не «его Иисус», а истинный Иисус. Он еще не раз упадет, но от прощения к прощению будет всё лучше и лучше распознавать лик Божий. От бесплодного восхищения Христом он перейдет к конкретному подражанию Ему».



«Что же значит следовать за Иисусом? – продолжил Епископ Рима. – Это значит идти вперед по жизни с той же уверенностью, что и Он, – уверенностью в том, что мы возлюбленные дети Божьи. Это значит ходить так же, как Учитель, Который пришел служить, а не быть слугой (ср. Мк 10,45). Это значит каждый день делать шаги навстречу брату или сестре. Именно к этому призывает нас Евхаристия: ощутить себя единым Телом, преломить себя ради других».



Свою проповедь Папа Франциск завершил так: «Международный Евхаристический Конгресс является в некотором смысле финальной точкой, подводящей итог подготовке к нему, но он прежде всего должен стать отправной точкой. Потому что следование за Иисусом подразумевает умение смотреть вперед, принимать тот переворот, который совершает в нашей жизни Его благодать, каждый день вновь и вновь задавать себе тот вопрос, который, как и в Кесарии Филипповой, Господь адресует нам, Своим ученикам: ‘А вы за кого почитаете Меня?’».

