Папа Франциск утвердил изменения в итальянской версии молитвы «Отче наш»

В главной христианской молитве «Отче наш» итальянские католики теперь будут произносить вместо «не введи нас во искушение» слова «не дай нам поддаться искушению», – такое изменение утвердил Папа Римский Франциск, — сообщает Благовест-инфо со ссылкой на итальянское католическое издание «Avvenire», связанное с Конференцией епископов Италии.

Ряд изменений внесены в итальянский текст молитвы в третьем издании «Римского Миссала». Отмечается, что новый перевод, о котором сообщил кардинал Гуалтьерро Бассетти, вступит в силу в течение нескольких месяцев. Над изменением текста католические епископы и эксперты работали более 16 лет. Папа Римский Франциск впервые упомянул о необходимости внести изменения в текст «Отче наш» в 2017 году. Понтифик, в частности, отметил, что фраза «не введи нас во искушение» неточна, т.к. Бог не «искушает» людей, т.е. не подталкивает их к совершению греха. «Это не Бог бросает меня в искушение и смотрит, как я падаю. Он не делает этого, а помогает немедленно подняться», – сказал тогда глава Римско-Католической Церкви.

В Русской Православной Церкви не видят смысла менять текст молитвы «Отче наш» по примеру Папы Франциска, хотя ничего плохого в его решении нет, заявил РИА Новости священнослужитель Русской Православной Церкви. Экс-глава Патриаршей пресс-службы, настоятель Татьянинского храма при МГУ протоиерей Владимир Вигилянский отметил, что в церковнославянском языке, на котором проводятся богослужения, подразумевается схожее с новой правкой значение. «Насколько я знаю, в других языках, используемых православными, есть оттенок того значения, которое утвердил Папа Франциск», – пояснил он. Кроме того, как подчеркнул протоиерей, правка в текст православного богослужения «идет на протяжении всех веков», при этом смысл не теряется. «Если не меняется кардинально смысл, язык не опошляется, то в этом ничего плохого нет. В данном случае в нашей версии ‘не введи нас во искушение’ и в новой версии католической молитвы смысл один: чтобы Господь помог нам преодолеть искушения. Лично я вижу это так», – заключил священнослужитель.

По словам проректора Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, заведующего кафедрой Священного Писания протоиерея Алексия Емельянова, предложение Папы Римского восходит к толкованию молитвы «Отче наш» церковным автором III века Оригеном, который объяснял этот отрывок как «не дай нам поддаться искушению». В то же время, существует старолатинский перевод этого места в некоторых рукописях Нового Завета, которого придерживались такие церковные авторы III века, как Тертуллиан и священномученик Киприан Карфагенский: «не дай нам быть веденными в искушение». В данном случае имеется в виду «не быть введенными в искушение диаволом». Таким образом, существует вариативность толкования (но не самого текста) данного стиха молитвы.