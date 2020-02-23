Папа Франциск принял участие в заключительном акте встречи епископов Средиземноморья и отслужил св. Мессу в базилике Святого Николая

23 февраля Папа Франциск приехал в город Бари, чтобы принять участие в заключительной части встречи епископов Средиземноморского региона, организованной итальянским епископатом. На форум «Средиземноморье – граница мира» собралось около 50 иерархов из 20 стран Европы, Северной Африки и Ближнего Востока, а также священники, монашествующие и представители движений верных мирян. Святейший Отец обратился к ним с речью в базилике Святого Николая.



Понтифик подчеркнул экуменический потенциал Бари, города, который можно назвать «столицей церковного единства», и указал на значение Средиземноморья как «колыбели нашей цивилизации», пересечения путей различных народов. Он также напомнил о стратегической важности региона для сохранения равновесия в других частях света. Обратив внимание аудитории на множащееся в мире количество конфликтов, Преемник Святого Петра заявил, что война «противоречит здравому смыслу и является бешенством», поскольку приводит к уничтожению домов, фабрик, больниц, к убийству людей, а вовсе не к построению новых межчеловеческих и экономических отношений. Папа призвал никогда не соглашаться с восприятием войны как чего-то нормального и неизбежного в том случае, если речь идет об отстаивании противоположных позиций. Война всегда свидетельствует о недальновидности, так как через нее «мы лишаем будущего не только других, но и самих себя”.



Говоря о ситуации мигрантов, Епископ Рима призвал не поддаваться искушению равнодушием и отчуждением и не вульгаризировать миграцию, представляя ее как «нашествие». «Риторика столкновения цивилизаций служит лишь оправданию насилия и укреплению ненависти», – добавил он. Касаясь темы преследования христиан, Святейший Отец выразил пожелание, чтобы власти стран Средиземноморского региона защищали религиозные меньшинства и религиозную свободу, а также не оставались равнодушными к судьбам людей, которые взывают о помощи, подвергая себя смертельным опасностям на море или становясь жертвами различных злоупотреблений. Предстоятель Вселенской Церкви искренне признался, что испытывает страх, когда слышит речи некоторых лидеров новой волны популизма. Эти речи очень напоминают те, что сеяли страх и ненависть в 30-е годы прошлого века, – отметил Понтифик и далее призвал к восстановлению разорванных связей в Средиземноморском регионе, к воссозданию разрушенных городов, возвращению надежды тем, кто ее потерял, преодолению страха перед носителями другой ментальности и культуры. Папа Франциск выразил надежду на то, что Средиземное море, которое сегодня превратилось почти что в кладбище, станет местом Воскресения для всего региона.



В этом контексте Вселенский Первосвященник напомнил о необходимости активной деятельности христианских общин. «Зачем обществу достигать всё новых и новых технологических результатов, если оно становится всё менее и менее солидарным по отношению к нуждающимся? Через евангельское благовестие мы внедряем ту логику, согласно которой в обществе не должно быть ‘последних’, и прилагаем усилия, чтобы Церковь, чтобы Церкви, через всё более и более активную деятельность стали знамением привилегированного внимания к малым и бедным», – сказал Папа Франциск.



Позднее, возглавив святую Мессу, Святейший Отец заявил, что «единственный разрешенный христианский экстремизм – это экстремизм любви».



В своей проповеди он, прежде всего, прокомментировал одну из заповедей ветхозаветного Закона: «Око за око, зуб за зуб». Эта заповедь подразумевала: у того, кто забирает что-то у тебя, ты имеешь право забрать ровно столько же. Для своего времени этот закон был серьезным достижением, поскольку запрещал ничем неограниченную месть: «Разрешение конфликта вничью было шагом вперед. Но Иисус пошел еще дальше, причем намного дальше: ‘А Я говорю вам: не противьтесь злому’ (Мф 5,39). Это как же так, Господи? Если кто-то плохо думает обо мне, если кто-то делает мне зло, то я не имею права отплатить ему той же монетой? ‘Нет’, – говорит Иисус, – ни в коем случае», – сказал Папа Франциск и указал на то обстоятельство, что Иисус призвал любить врагов, по той причине, что Отец Небесный любит всех без исключения и любит их всегда. Именно так жил и Сам Иисус: «Он не показывал пальцем на тех, кто Его несправедливо осудил и безжалостно убил, но раскрыл им объятия на кресте и простил тех, кто пробил Ему гвоздями запястья (ср. Лк 23,33-34)». Это есть путь обязательный для всех, кто дерзает называть себя христианином. «Возлюбленные Богом, мы сами призваны любить; будучи прощены призваны прощать; будучи затронуты Любовью призваны дарить любовь, не дожидаясь, пока адресаты нашей любви начнут со своей стороны делать то же; будучи спасены даром, мы не будем искать никакого воздаяния за сделанное нами добро», – констатировал Преемник Святого Петра.



Притом, выдвигая такие требования, Иисус нисколько не преувеличивает. Он говорит прямо и ясно, цитирует ветхозаветный закон и торжественно провозглашает: «А Я говорю вам: любите врагов ваших». «Любите врагов ваших и молитесь за гонящих вас – вот христианская новизна, вот христианская изюминка. Молиться и любить: это то, что мы должны делать; не только по отношению к тем, кто любит нас, не только по отношению к друзьям, не только по отношению к своему народу… Ведь любовь Иисуса не знает границ и барьеров. Господь ждет от нас бесстрашной любви, любви без расчета, потому что мера Самого Иисуса – это любовь без меры. Как же часто мы забываем о Его пожеланиях и ведем себя как все! Но Христова заповедь любви – это не просто провокация. Место этой заповеди – в центре Евангелия», – указал Понтифик и сформулировал свою главную мысль: «Господь призывает нас к экстремизму любви. Существует единственный разрешенный христианский экстремизм – экстремизм любви».



В дальнейшем Папа Франциск призвал не сосредотачиваться на том вреде, который причиняют нам другие люди, но начать «разоружаться сердцем» из любви к Богу. «Вот революция Иисуса, самая большая в истории: от ненависти к врагу – к любви к врагу, от культа справедливого возмездия – к культу прощения. Если мы принадлежим Иисусу, то этот путь должен стать нашим!», – подчеркнул Святейший Отец и отметил, что хотя логика любви и прощения может показаться проигрышной в глазах мира, она является безусловно выигрышной в глазах Бога: «Бог видит дальше чем мы. Он знает, как добыть победу. Он знает, что зло может быть побеждено только добром. Таким образом Он и спас нас: не мечом, но крестом. Любить и прощать – это и значит жить победителями. Мы проиграем, если будем отстаивать свою веру силой. Господь бы и нам повторил слова, однажды сказанные Петру в Гефсимании: ‘Вложи меч в ножны'(Ин 18,11). В современной Гефсимании, в нашем равнодушном и несправедливом мире, где, как кажется, наблюдается агония надежды, христианин не может позволить себе поступать как те ученики, которые сначала хватались за меч, а потом бежали. Достойный выход из положения не подразумевает ни обнажения меча против кого-то, ни бегства от эпохи, в которую нам выпало жить. Достойный выход – это путь Иисуса: активная любовь, смиренная любовь, любовь до конца (ср. Ин 13,1)», – сказал Папа, а в заключение еще раз подчеркнул, что Иисус, безгранично возлюбив нас, тем самым высоко поднял ‘планку нашей человечности’, и призвал молиться о даре любви и прощения, поскольку наша оценка в вечности будет предопределена тем, как мы умели любить.



По материалам Vanican News