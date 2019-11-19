Папа Франциск обратился с видеопосланием к народу Японии

В ближайшую суббот, 23 ноября с.г., Папа Франциск начнет свой Апостольский визит в Японию. В канун этого визита он обратился к гражданам Страны Восходящего Солнца с кратким видеопосланием:

Дорогие друзья, готовя свой очередной визит в Японию, я хотел бы обратиться к Вам с этой дружественной речью.

Тема, выбранная для моего визита, – «Защищать любую жизнь». Защищать ценность и достоинство всякой человеческой личности – это сильный инстинктивный порыв, который находит отклик в нашем сердце. Он приобретает особую значимость перед лицом угроз мирному сосуществованию, с которыми сталкивается сегодняшний мир, особенно в вооруженных конфликтах. Ваша страна очень хорошо представляет себе, какие страдания вызываются войной. Вместе с вами я молюсь о том, чтобы разрушительная сила ядерного оружия больше никогда не была применена в истории человечества. Использование ядерного оружия является аморальным.

Вы также знаете, насколько важна культура диалога, братства, прежде всего между различными религиозными традициями, которые оказывают содействие преодолению разделений, способствуют уважению человеческого достоинства и прогрессу в целостном развитии всех народов. Я надеюсь, что мой визит поддержит вас на пути взаимного уважения и встречи, ведущей к безопасному и долговременному миру, который будет иметь необратимый характер. Великолепие мира заключается как раз в том, что он, если только он настоящий, не уступает своих позиций: его отстаивают всеми средствами. Я также буду иметь возможность оценить необычайную красоту природы, коей отмечена ваша страна, и засвидетельствовать наше общее стремление поддерживать и приумножать усилия по защите жизни, что включает и заботу о земле, нашем общем доме, превосходным символом чего в вашей культуре является цветение сакуры.