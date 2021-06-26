Очередное заседание Совета кардиналов прошло в онлайн-режиме

Пресс-служба Святого Престола сообщила о том, что вечером 24 июня в онлайн-режиме состоялось очередное заседание Совета Кардиналов – совещательного органа, учрежденного Папой Франциском в самом начале его понтификата, назначение которого – помогать Преемнику Святого Петра в управлении Церковью и проведении реформ.

Из своих стран к цифровой платформе подключились кардиналы Оскар Родригес Марадияга, Райнгард Маркс, Шон Патрик О’Мэлли, Освальд Грасиас и Фридолин Амбонго Бесунгу. Из «Дома Святой Марфы» во встрече участвовал сам Папа Франциск, а из иных помещений Ватикана присоединились кардинал Джузеппе Бертелло и секретарь Совета епископ Марко Меллино. В заседании не смог принять участие кардинал Пьетро Паролин.

После вступительного слова Святейшего Отца, кардиналы представили ситуацию на своих континентах, включая и проблематику последствий пандемии COVID-19. Кардинал Грасиас поблагодарил Папу за солидарность с пострадавшими в связи с военным перевортом в Мьянме. Далее Предстоятель Вселенской Церкви подчеркнул важность синодальных процессов, развертывающихся ныне на епархиальном и общенациональном уровнях, поделившись своим видением того, как они должны в конце концов слиться в одно всецерковное движение, о чём недавно шла речь на заседании Генерального Секретариата Синода Епископов. Совет кардиналов также выразил удовлетворение наведением порядка в сфере финансовой и экономической деятельности Святого Престола.

Следующую встречу Совета кардиналов планируется провести в сентябре.

По материалам Vatican News