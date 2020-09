Обнародованы новые факты помощи Ватикана сбежавшим военнопленным в годы Второй мировой войны

Согласно новой книге о секретном агентстве Великобритании, в чьи функции входило спасение военнослужащих, оказавшихся в тылу врага, Ватикан играл более значительную, чем было принято считать, роль в укрывании беглых военнопленных во время Второй мировой войны. Об этом сообщает Rublev со ссылкой на The Crux.

Документы и свидетельства о том, что в деле спасения военнопленных, совершивших побег из лагерей в Италии, принимали участие высокопоставленные чиновники Ватикана, приводит в своей книге «МИ-9: История секретной службы по делам бежавших военнопленных в годы Второй мировой войны» (MI9: A History of the Secret Service for Escape and Evasion in World War Two) известный британский историк Хелен Фрай.

Усилия по сокрытию и последующему вывозу из страны этих людей предпринимали также высокопоставленные чиновники Ватикана.



Ватикан в годы Второй мировой: официальный нейтралитет и негласная помощь беглым британским военнопленным

С начала Второй мировой войны Ватикан официально сохранял нейтралитет несмотря на то, что находился в столице фашистской Италии. Ситуация еще более осложнилась после того, как в 1943 году город-государство оккупировали части Вермахта.

Представители Ватикана периодически сталкивались со случаями, когда к ним за помощью обращались солдаты и офицеры армий антигитлеровской коалиции, бежавшие из лагерей для военнопленных, расположенных на территории Италии.

Один из таких сюжетов лег в основу американо-итало-британского художественного фильма «Алое и чёрное» (1983), который рассказывает о малоизвестных фактах из жизни Ватикана в период оккупации Рима нацистами.

Фильм был основан на реальных событиях: священник Хью О’Флаэрти в действительности существовал, и он действительно помогал бежавшим из плена военнослужащим.

Однако, как отмечает издание, в кинокартине роль Ватикана в оказании помощи союзникам по антигитлеровской коалиции была преуменьшена.

Хелен Фрай пишет в своей книге, что в годы войны ситуация в Ватикане была почти сюрреалистичной: обычно проживавшие за пределами Ватикана, в военное время послы иностранных государств и весь дипломатический корпус переместились внутрь ватиканских стен и разместились на территории микрогосударства. Поэтому здесь, почти в самом центре стран так называемой Оси (Берлин — Рим — Токио), можно было увидеть флаги государств, официально находящихся в состоянии войны с гитлеровской Германией, Италией и Японией, — например, британский «Юнион Джек».

С началом военных действий в Европе О’Флаэрти вместе с британским дипломатом Джоном Мэем (John May) и гражданином Великобритании графом Сарсфилдом Салазаром (Sarsfield Salazar) сформировали организацию “Rome Escape”. У них были друзья по всему Ватикану, в особенности в рядах швейцарской гвардии и жандармерии Ватикана. Именно эти люди часто укрывали бежавших военнослужащих в своих казармах.

Однако, подчеркивает британский историк, поддержку военнопленным оказывали в том числе на самых высоких уровнях ватиканской иерархии. Например, Ватиканское радио посылало в Лондон зашифрованные сообщения о военнопленных, а Банк Ватикана ссужал британскому посольству необходимые средства для финансирования “Rome Escape Organization”.

В книге описаны различные случаи предоставления убежища бежавшим военнопленным. Так, например, когда Альберту Пенни, моряку Королевского флота, сбежавшему из итальянского лагеря для военнопленных, удалось проникнуть в Ватикан в 1942 году, он провел здесь более двух месяцев.

Причем британец пользовался не только относительно большой степенью свободы (ему предоставили доступ в сады Ватикана), но и покровительством высшей церковной власти: А. Пенни был приглашен на частную аудиенцию с Папой Пием XII.

«Я ждал его в Зале Тронетто, где он дал мне свое благословение. Разговаривая по-английски, что у него получалось достаточно хорошо, он сказал, что очень рад возможности встретиться со мной и дать мне свое благословение. Еще он дал мне четки», — вспоминал позже британский моряк.

В результате дипломатических усилий Ватикан договорился с итальянскими властями о переправке А. Пенни в нейтральную Испанию.

И случай Пенни не был единичным. Соблюдая статус нейтрального государства, официальные лица Ватикана формально не поощряли военнослужащих армий союзников, оставшихся в тылу врага, проникать на территорию города-государства, но, если эти военнослужащие оказывались в пределах Ватикана, им оказывали гостеприимство и заботу. Некоторые из получивших здесь прибежище встречались с Пием XII. Как правило, их укрывали в казармах Ватиканской жандармерии.

Когда 4 июня 1944 года Рим был освобожден, в городе-государстве проживали 12 британских и американских военнослужащих, и еще десятки скрывались в храмах и монастырях по всей Италии.

Оркестр ирландской бригады Британской армии играет перед собором Святого Петра в Риме,

12 июня 1944 г.



Ми-9. Забытая секретная служба

В беседе с корреспондентом издания Хелен Фрай отметила, что в годы Второй мировой войны Ватикан был одним из ключевых пунктов в деятельности Ми-9, службы менее известной, чем Ми-6, британское разведывательного агентства, или контрразведки Ми-5.

«Ми-9 — это забытая секретная служба времен войны, — рассказала историк. — Я была поражена, когда поняла, что в течение 40 лет никто не написал историю Ми-9. Благодаря рассекреченным файлам мне удалось раскрыть истинные масштабы деятельности Ми-9, в том числе в Италии».

Она также выразила надежду, что информация, опубликованная в ее книге, должна привести к переоценке личности Пия XII современными историками. «Папа Пий XII знал, что военнопленных укрывают в пределах Ватикана, и он также благословил некоторых из них, прежде чем они отправились обратно в Британию», — объяснила она.

«Его критиковали за возможный сговор с нацистским режимом и неспособность противостоять ему. Отсюда и традиционный «нейтральный» статус Ватикана», — добавила она.

По ее словам, она была удивлена, узнав, что Ватикан содействовал переводу средств от имени Ми-9 для военнопленных, скрывающихся в Италии. Она также отметила, что информация о том, что радио Ватикана отправляло закодированные и секретные сообщения о судьбе союзных военнопленных, была рассекречена лишь несколько лет назад британским министерством иностранных дел.

«Никто ранее не обнаруживал этого в ходе исследований», — рассказала Хелен Фрай.

Книга «MI9: A History of the Secret Service for Escape and Evasion in World War Two» выходит в издательстве Йельского университета (Yale University Press) в октябре.