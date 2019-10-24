ОАЭ и ЮНЕСКО восстановят две католические церкви в иракском Мосуле
Правительство ОАЭ и ЮНЕСКО планируют вместе восстановить два католических храма в иракском Мосуле. Обе церкви были разрушены боевиками террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ) в 2014 году. Сообщает Благовест-инфо со ссылкой на CNA
Партнерское соглашение «Возродить дух Мосула» было подписано в парижской штаб-квартире ЮНЕСКО 10 октября. ОАЭ на церемонии представляла министр Образования и развития знаний Нура Аль-Кааби, ЮНЕСКО – генеральный директор организации Одри Азулай. «Воссоздав часть своего прошлого, Ирак начнет формировать свое будущее, как инклюзивное, толерантное и открытое общество», каким исторически всегда был Мосул, — подчеркнула Аль-Кааби. При подписании также присутствовали посол Ирака во Франции и представители французских доминиканцев. В соглашении идет речь о восстановлении сиро-католической церкви Аль-Тахера, возраст которой – около 800 лет. Другой храм, восстановление которого профинансирует ОАЭ – церковь Аль-Сааа, или церковь Чудотворной Девы, построенная доминиканцами в XIX веке. Колокольня этой церкви была сооружена на пожертвования императрицы Евгении, жены последнего императора Франции Наполеона III.
2019-й год объявлен в ОАЭ «Годом толерантности», в рамках которого ранее был подписан первый договор с ЮНЕСКО о выделении свыше 50 млн. долларов на реконструкцию других святынь и памятников Мосула, в том числе соборной мечети Аль-Нури с ее знаменитым наклонным минаретом XII века. В работах принимают участие студенты Мосульского университета. В рамках проекта «Возродить дух Мосула» также планируется создание музея и мемориала, где будут выставлены артефакты, найденные при восстановлении города, и иллюстрироваться история возрождения его памятников.
Мосул – крупнейший город на севере Ирака, возникший еще до нашей эры на противоположном от библейской Ниневии берегу Тигра (современный Мосул распространился на оба берега). На протяжении многих веков он был важнейшим центром многих христианских общин Востока. Полмиллиона человек покинули Мосул всего за два дня после того, как он был захвачен формированиями «Исламского государства» (запрещено в РФ) в 2014 году. Джихадисты сохраняли контроль над Мосулом три года, проводя политику террора по отношению к местному населению, в особенности – религиозным меньшинствам – христианам и езидам, и целенаправленно уничтожая памятники истории и культуры. Всего в городе было разрушено 28 зданий религиозного назначения, притом не только церкви и езидские святыни. Боевики также взрывали мечети, где находились захоронения святых, почитаемых как в исламе, но и в других религиях, включая гробницы библейских пророков Ионы, Сифа и Даниила и гробницу святого Георгия.
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