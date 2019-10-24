ОАЭ и ЮНЕСКО восстановят две католические церкви в иракском Мосуле

Правительство ОАЭ и ЮНЕСКО планируют вместе восстановить два католических храма в иракском Мосуле. Обе церкви были разрушены боевиками террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ) в 2014 году. Сообщает Благовест-инфо со ссылкой на CNA

Партнерское соглашение «Возродить дух Мосула» было подписано в парижской штаб-квартире ЮНЕСКО 10 октября. ОАЭ на церемонии представляла министр Образования и развития знаний Нура Аль-Кааби, ЮНЕСКО – генеральный директор организации Одри Азулай. «Воссоздав часть своего прошлого, Ирак начнет формировать свое будущее, как инклюзивное, толерантное и открытое общество», каким исторически всегда был Мосул, — подчеркнула Аль-Кааби. При подписании также присутствовали посол Ирака во Франции и представители французских доминиканцев. В соглашении идет речь о восстановлении сиро-католической церкви Аль-Тахера, возраст которой – около 800 лет. Другой храм, восстановление которого профинансирует ОАЭ – церковь Аль-Сааа, или церковь Чудотворной Девы, построенная доминиканцами в XIX веке. Колокольня этой церкви была сооружена на пожертвования императрицы Евгении, жены последнего императора Франции Наполеона III.

2019-й год объявлен в ОАЭ «Годом толерантности», в рамках которого ранее был подписан первый договор с ЮНЕСКО о выделении свыше 50 млн. долларов на реконструкцию других святынь и памятников Мосула, в том числе соборной мечети Аль-Нури с ее знаменитым наклонным минаретом XII века. В работах принимают участие студенты Мосульского университета. В рамках проекта «Возродить дух Мосула» также планируется создание музея и мемориала, где будут выставлены артефакты, найденные при восстановлении города, и иллюстрироваться история возрождения его памятников.