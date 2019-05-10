Новорукоположенный пресвитер Вадим Ладыгин отслужил премициальную Мессу в «альма матер»

9 мая с.г. священник Вадим Ладыгин, рукоположенный во пресвитера 5 мая, отслужил свою премициальную Мессу в Прокафедральном Соборе Успения Пресвятой Девы Марии в Санкт-Петербурге, составляющем единый комплекс с Высшей Духовной Семинарией «Мария Царица Апостолов». Отцу Вадиму сослужили священники — преподаватели Духовной Семинарии, которую он окончил год назад. По завершении Мессы неопресвитер Вадим ладыгин преподал благословение своим бывшим наставникам, семинаристам и прихожанам.

Источник: Фейсбук-страница отца Вадима Ладыгина