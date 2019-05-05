Полку священников Преображенской епархии прибыло!

5 мая с.г. на торжественной св. Мессе 3-его воскресенья Пасхального времени был возведен в сан пресвитера диакон Вадим Ладыгин…

Святую Мессу возглавил Ординарий Преображенской епархии епископ Иосиф Верт, которому сослужили представители Духовной предсеминарии в Новосибирске и Высшей духовной семинарии «Мария Царица Апостолов» в Санкт-Петербурге, священники из приходов Новосибирска, Томска, Новокузнецка, Бийска и даже далекого Ставрополя. В своей проповеди Владыка Иосиф рассказал о сути Таинства Священства в свете событий Великого Четверга и Пасхи Христовой, остановился на основных вехах служения священников на протяжении двухтысячелетней истории Церкви, особым образом упомянув подвиг новомучеников XX века, а в заключение призвал всех верных осознать свою личную ответственность горячей молитвы о том, чтобы Господь послал Своей Церкви ревностных пастырей в веке XXI (полный текст проповеди Преосвященного Иосифа Верта здесь).

«Совершилось! Наконец-то! Я здесь, я дошел, и я безумно счастлив! И надеюсь на протяжении всей своей последующей жизни постигать безмерную красоту священства, эту глубину непостижимую!» Такими словами новопоставленный пресвитер отец Вадим начал свое выступление по завершении богослужения. Далее он выразил свою благодарность «согласно иерархии», прежде всего Господу Богу («За то, что Он создал меня таким, какой я есть, поместил меня в эту страну, в эту семью, в которой я родился и был воспитан, в это время, которое мы теперь переживаем… За то, что Он ведет меня по пути Спасения и, конечно же, в первую очередь за дар священства»); своим родителям («Их уже нет в этом мире, но они воспитали меня и, надеюсь, хорошо воспитали…»), другим родственникам, и, прежде всего, присутствующему на Мессе старшему брату Виталию («Это благодаря ему я стал католиком!»); Владыке Иосифу («За то, что Вы поверили в меня, допустили к рукоположению, сделали меня своим сотрудником…»); настоятелю родного прихода в Новокузнецке о. Алексею Баранникову и старшему товарищу – настоятелю Кафедрального собора о. Денису Марчишину, под началом которого о. Вадим в течение года исполнял диаконское служение; духовным отцам из предсеминарии и Высшей духовной семинарии в Санкт-Петербурге, всем преподавателям, сестрам-монахиням и верным приходов, на которых доводилось проходить практику; хору Кафедрального собора, так красиво певшему за богослужением; всем, кто помогал организовывать эту службу, всем гостям и «вообще всей необъятной вселенной, которая за меня молилась»… «Мне очень нужна ваша молитва. Дорогие мои, пожалуйста, молитесь обо мне! Никто мне не сможет помочь, кроме вас. Поэтому очень прошу: вспоминайте обо мне в своих молитвах, пусть даже кратких, вспоминайте хотя бы иногда. Многое теперь зависит от вас. А я всех вас крепко обнимаю и со своей стороны молюсь о вас Богу. Спасибо вам большое!» — сказал отец Вадим в заключение.

Новорукоположенного священника поздравили вице-ректор Высшей духовной семинарии «Мария Царица Апостолов» о. Виталий Спицын, отметивший, что появление любого нового священника – это событие огромной важности для всей Вселенской Церкви и, тем более, для поместной Католической Церкви в России; и старший брат о. Вадима Виталий, пожелавший, чтобы всё плохое и недостойное у лежащего крестом перед алтарем кандидата в пресвитеры вышло в этой день из храма и покинуло его навсегда, но зато на веки остался с Господом и людьми безупречный служитель Божий. Весьма трогательным было и поздравление прихожан Кафедрального собора, включавшее такие слова: «Мы хотим пожелать Вам стать настоящим пастырем, от которого, по словам Папы Франциска, ‘всегда пахнет овцами’. Желаем Вам никогда не свернуть с пути, на который Вы сегодня встали. Какие бы испытания и трудности не встречались на этом пути, держитесь, молитесь, и Господь всегда будет с Вами… Желаем, чтобы Ваши прихожане всегда видели через Вас Господа Иисуса Христа. А мы будем молиться за Вас, где бы Вы ни служили!»

После того, как Владыка Иосиф преподал неопресвитеру и всем присутствующим свое архипастырское благословение, юные прихожане выступили с небольшим театрализованным представлением, воспроизводившим некоторые моменты биографии и пути призвания нового священника, а затем настала очередь о. Вадима преподать духовенству и верным свое премициальное благословение. Завершился же праздник общей трапезой любви, на которой все желающие получили возможность лично поздравить о. Вадима и дружески с ним пообщаться.



Редакция «Сибирской католической газеты» от всего сердца поздравляет священника Вадима Ладыгина с главным событием его жизни и желает ему обильного благословения Божия на пути святого служения!

Подробности торжества – в фоторепортаже ТВ КАНА: