Проповедь Владыки Иосифа Верта на Мессе рукоположения во пресвитера диакона Вадима Ладыгина в 3-е воскресенье Пасхального времени. 5 мая 2019 г., Кафедральный собор Преображения Господня

Дорогие!

Евангелие сегодняшнего воскресенья переносит нас в далёкую Галилею, где Иисус уже в третий раз является ученикам Своим по Воскресении Своём из мёртвых. Мне, быть может, немного легче перенестись туда, в Святую Землю, чем вам, дорогие Братья и Сёстры, потому что мы с о. Денисом (Марчишиным) 10 дней тому назад действительно там были. В Пасху по Юлианскому календарю неделю тому назад я был в храме Воскресения Господня в Иерусалиме – в этом самом главном святилище христианского мира. Был как Пётр и Иоанн во гробе Господнем и могу в каком-то смысле сказать, как и они: увидел и уверовал. А несколько раньше мы совершали святую Мессу на берегу Тивериадского моря. После Мессы там, на том самом месте, где Иисус трижды спросил Петра: «любишь ли ты Меня?», мы, епископы из разных стран мира, обновили свои обеты словами Петра: «так, Господи, Ты знаешь, что я люблю Тебя». И слышали в ответ слова Иисуса, которые произносил кардинал Кристоф Шёнборн, архиепископ Вены и примас Австрии, слова, обращенные к каждому из нас: «паси овец Моих». Для Петра и его преемников эти слова означали всех уверовавших во Христа, для других апостолов и епископов – верующих поместных Церквей, епархий, для священников – верных их приходов, общин.

Дорогие!

Эхо Пасхи, — не только того праздника, который мы недавно праздновали, — но и эхо той, Первой Пасхи не стихает до сегодняшнего дня! Оно достигает и нас, верующих XXI века. Пасха продолжается! Сегодня в священническом рукоположении Вадима эти слова адресованы и ему: «паси овец Моих!»

Господь наш Иисус Христос, проповедуя Благую Весть о Царстве Бога Отца, избрал Себе помощников и последователей – апостолов. Три года Он с терпением и любовью передавал им всё, что слышал от Отца Своего. А в канун Своих страданий и крестной смерти, – в Великий Четверг, – Он совершил с ними Пасхальную Трапезу – Тайную Вечерю, во время которой благословил хлеб и вино и подал ученикам Своим, говоря: возьмите и ешьте, возьмите и пейте, – это Моё Тело, это Моя Кровь. Творите сие и вы в память обо Мне. Таким образом Иисус установил Евхаристию и Священство. Апостолы стали первыми священниками – епископами молодой Церкви Христовой.

В церковном служении рукоположенного священника Сам Христос присутствует в Своей Церкви как Пастырь стада. Церковь говорит по этому поводу, что священник в силу Таинства Священства, действует в лице Христа-Главы (in persona Christi Capitis). Через епископов и священников присутствие Христа становится видимым среди верующих. (Воистину это Таинство, от которого бросает в дрожь! Отсюда нам понятны примеры многих святых, которые всеми силами избегали епископства!) Служебное священство также действует от имени всей Церкви, всего народа Божьего, предстоя перед Богом в молитве Церкви (Литургии Часов или Бревиария) и в особенности совершая Евхаристическую Жертву.

Пусть наша память пронесёт нас теперь через века, через 2000 лет христианства и напомнит нам о роли священства в развитии и жизни Церкви во все времена. Вот вкратце основные служения священников: проповедь Евангелия, подготовка катехуменов и продолжающаяся катехизация верных в подготовке к Первой Исповеди и Первому Причастию, Миропомазанию, Венчанию, служение в исповедальне, укрепление больных и немощных прихожан на дому и больнице и, прежде всего, служение Евхаристии. Не говоря уже о культурном, просветительском, воспитательном служении через века. Феномен «христианская Европа», но также и благотворное влияние через миссионерство на весь остальной мир, – всё это стало возможным благодаря бескорыстному, великодушному и жертвенному служению сотен тысяч священнослужителей. В этой нашей рефлексии особенно вспомним сегодня священников, пострадавших и отдавших свою жизнь за овец своих в XX веке. Они заложили тот прочный фундамент, камни которого скреплены кровью мучеников и на котором мы сегодня строим дальше.

И вот, в нашем кратком путешествии через века мы подошли к веку XXI. Теперь уже не от легендарных личностей минувших времён, а от нас с вами, от всех здесь присутствующих, от народа Божьего в XXI веке зависит история, настоящее и будущее Церкви и Земли. Зависит от того, насколько мы действительно понимаем в том числе и прежде всего важность священства в Святой Церкви Христовой. Зависит от маленьких деталей, как большая мозаика зависит от каждого отдельного камушка. Молимся ли мы ежедневно о своих священниках, о духовных призваниях, просим ли Господина жатвы выслать делателей на жатву Свою в наше время, в наш сегодняшний мир? Передаём ли детям и внукам живую веру христианскую, которая способна произрастить в том числе и призвания к священству? Что каждый из нас, каждый член Церкви сделал, чтобы народ Божий, стадо Божие имели и в XXI веке хороших, святых пастырей? Аминь.