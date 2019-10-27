На Синоде епископов по Амазонии принят Итоговый документ

Введение, пять разделов и краткое заключение: такова структура Итогового документа Специальной Ассамблеи Синода Епископов по проблемам региона дождевых лесов бассейна реки Амазонки, которым завершился двухлетний путь соборных трудов от созыва Ассамблеи 15 октября 2017 года и вплоть до голосования про каждому параграфу на последнем, 16-м по счету пленарном заседании, прошедшем в субботу 26 октября 2019 года. Текст, ставший плодом открытого, свободного и уважительного диалога, насчитывает 120 параграфов, а его заключением является молитва к Пречистой Деве Марии, Матери Амазонии – области, простирающейся на территориях девяти латиноамериканских государств с населением в 33 миллиона человек, из которых 2,5 миллиона – это коренные народы. Следует напомнить, что в Римско-Католической Церкви Синод епископов, в отличие от аналогичных структур в Восточных Церквах, имеет статус только совещательного органа при Преемнике Святого Петра, а потому его Итоговый документ не имеет обязывающей силы. Однако именно на основе его текста Папа Римский подготовит и обнародует соответствующий обязательный к исполнению документ – обычно в форме Апостольского увещания (обращения).

СОДЕРЖАНИЕ ИТОГОВОГО ДОКУМЕНТА СИНОДА ПО АМАЗОНИИ ВКРАТЦЕ СЛЕДУЮЩЕЕ:

Первый раздел: интегральное обращение

С самого начала Документ призывает к «истинному интегральному обращению», призывая к простой и умеренной жизни, посвященной выстраиванию гармоничных взаимоотношений с нашим «общим домом», что является плодом творческого действия Божией благодати. Такого рода обращение должно побудить Церковь выйти за свою ограду, чтобы тем самым найти пути к сердцу амазонских коренных народов. Документ не замалчивает проблем и кризисных явлений в регионе, таких как приватизация природных ресурсов, хищнические производственные модели, истребление лесов, загрязнение окружающей среды, наркотрафик, алкоголизм, торговля людьми, криминализация социальной среды, незаконные вооруженные формирования, миграция, включающая принудительное переселение индейцев с их территорий. Всё это ставит Церковь перед лицом непростых пастырских вызовов.

Второй раздел: пастырское обращение

Поэтому необходимым становится также специальное пастырское обращение. В Документе заявлено, что для Церкви миссия – это не что-то факультативное, но суть всей ее деятельности. Так и в регионе Амазонии она призвана выходить навстречу всем страждущим и взыскующим, чтобы возвещать им Благую Весть, чтобы рождать в вере всё новых своих чад, при этом инкультурируясь в народы, которым она служит. Отцы Синода с благодарностью вспомнили многочисленных миссионеров, отдавших свою жизнь, чтобы принести Евангелие на эти земли, самые славные страницы истории которых запечатлены кровью мучеников. Но, вместе с тем, нельзя забывать и о том, что возвещение Христа иногда сопровождалось попустительством по отношению к начинаниям, приводившим к угнетению и эксплуатации коренных народов, поэтому Церкви необходимо максимально дистанцироваться от любого рода неоколониалистских веяний. В этом контексте важнейшая роль принадлежит диалогу, как экуменическому (внутрихристианскому), так и межрелигиозному. В первом случае отправной точкой должно стать центральное место, отводимое Слову Божьему, а во втором – изучение индейских религий и афро-американских культов. Документ указывает на настоятельную насущность появления «индейского пастырства», которому должно принадлежать достойное место в Церкви. Следует особо заботиться о взращивании автохтонных призваний, чтобы Амазонию евангелизировали также и амазонские миссионеры. В этой связи речь заходит о вызовах, связанных с пастырской работой среди молодежи, раздираемой ныне между традицией и новшествами, из-за чего у нее происходит кризис ценностей. Поощряется развитие новых форм евангелизации, например, через социальные сети, а также «здоровый мультикультурализм», к которому следует приобщать индейскую молодежь. Далее рассматриваются вызовы, стоящие перед пастырством в городах. При этой особое внимание обращено на ситуацию семей, страдающих на социальных перифериях от бедности, безработицы, ненадлежащих условий проживания и здравоохранения.

Третий раздел: культурное обращение

В связи с необходимостью «культурного обращения» отмечается, что важными средствами для его достижения являются инкультурация и мультикультурализм. Христианин призван выходить навстречу другому человеку, учиться у него. Церковь берет на себя обязательство стать союзницей туземных народов, в частности, в том, что касается противостояния угрозам их жизни. Отмечается, что защищать землю региона означает защищать жизнь на ней, основанием же такого подхода служит евангельский принцип уважения к правам человека. Необходимо также уважать право на самоопределение и на делимитацию территорий. В перспективе инкультурации, то есть воплощения проповеди Евангелия в индейские культуры, зашла речь и об ‘индейском богословии’ и народном благочестии, конкретные проявления которого необходимо по достоинству ценить, поддерживать и при необходимости «очищать». Следует, однако, решительно отвергнуть «евангелизацию в колониальном стиле» и прозелитизм, всячески способствуя «инкультурированному благовестию», уважающему историю, культуру и образ жизни местного населения. Таким образом Церковь сможет приобрести «амазонское выражение лица». Что касается практических мер, то отдельно упомянуто о культуре коммуникации, которая должна способствовать диалогу, встрече и заботе об «общем доме». Предлагается, в числе прочего, внедрение Панамазонской церковной сети коммуникаций, сети школ с двуязычным обучением, новых форм дистанционного образования и тому подобное.

Четвертый раздел: экологическое обращение

Перед лицом беспрецедентного социально-экологического кризиса Синод призывает Церковь в Амазонии научиться возвещать интегрально-экологический подход и глубокое экологическое обращение, притом памятуя, «что всё между собой тесно связано». Отсюда проистекает долг вступаться за самых бедных, поскольку отстаивать и защищать права человека – это не только политическая и общественная задача, но и требование веры. Латиноамериканские государства обязаны перестать относиться к региону Амазонии как к кладезю неисчерпаемых запасов, а коммерческие критерии не должны возобладать над требованиями защиты окружающей среды и прав человека. Главными действующими лицами заботы о коренных народах и их защиты призваны стать сами же амазонские сообщества. Церковь же – их союзница, шествующая рядом, но не навязывающая каких-то своих особых форм действия. В Документе упоминается об усилиях Церкви по защите человеческой жизни от зачатия до естественной смерти. Необходимостью экологического обращения и требованиями защиты жизни продиктован призыв «как следует научиться, продолжать учиться и переучиваться», чтобы решительно отвергнуть любого рода колонизационные модели, которые принесли в прошлом массу бед. Предложено ввести в обиход понятие «экологического греха», как «действия или упущения против Бога, ближнего и окружающей среды». Сказано и о необходимости пересмотреть политику в энергетической сфере, способствовать чистой энергетике, заботиться об использовании вторичного сырья, изменить пищевые навыки и привычки, высаживать леса. В этой перспективе предложено учредить Амазонский общественно-пастырский наблюдательный совет.

Пятый раздел: соборное (синодальное) обращение

Преодолеть клерикализм, произвольные подходы, углубить диалог и развивать духовное распознавание, чтобы адекватно отвечать на пастырские вызовы. Об этом идет речь в последнем, пятом разделе, посвященном анализу «новых путей соборного обращения», к которому ныне призвана Церковь. Главный же вызов состоит в том, чтобы интерпретировать при содействии Святого Духа знамения времён. Синодальность, понимаемая в духе Второго Ватиканского Собора, подразумевает участие всех без исключения крещеных в миссии Церкви, откуда проистекает и особое внимание к служениям, которые могут исполнять миряне. В то же время немало сказано и о необходимости в Церкви «монашества с амазонским лицом», начиная с забот об автохтонных призваниях, что надлежит делать в духе инкультурации и диалога.

Значительная часть размышлений Итогового документа посвящена роли женщин, которые в индейских культурах рассматриваются как исключительные носительницы начала человечности. Следует прислушиваться к голосу женщин, привлекать их к принятию решений. Среди прозвучавших предложений – допущение женщин к служениям чтеца и аколита. В ситуациях, когда женщины по факту руководят деятельностью католических общин, предложено учреждение соответствующего институционального служения, которое может носить наименование «модератор общины». Что же касается призывов к созданию института женского постоянного диаконата, то Отцам Синода рассудилось дождаться результатов работы специальной богословской комиссии, образованной Папой Франциском в 2016 году для исследования указанной темы. Зато названо настоятельно насущным внедрение, распространение и укрепление института постоянного диаконата среди мужчин.

В жизни христианской общины центральное место занимает участие в Евхаристии, — говорится в Документе далее. Однако многие общины в регионе сталкиваются с чрезвычайными трудностями в доступе к ней. Подчеркивая безусловную ценность священнического целибата как Божьего дара, Отцы Синода вместе с тем предлагают «установить критерии и распоряжения со стороны компетентной церковной власти, согласно которым возможно рукополагать в священники испытанных и признанных сообществом мужчин, имеющих плодотворный опыт служения постоянными диаконами и прошедшими необходимую для священства формацию, с сохранением за ними возможности иметь законно образованную и стабильную семью, дабы поддерживать жизнь христианской общины через проповедь Слова Божия и служение Святых Таинств в самых отдаленных уголках амазонского региона». Относительно этого последнего предложения некоторые из Отцов Синода полагают, что данное нововведение должно быть обсуждено на уровне Вселенской Церкви.

В контексте поиска новых путей реализации соборного начала, предложена реорганизация местных Церквей в «панамазонском горизонте». Речь идет, в частности, о создании специального органа, который в сотрудничестве с Панамазонской Церковной Сетью и Советом Епископатов Латинской Америки будет заниматься воплощением в жизнь предложений Синода. Предложено, чтобы упомянутый орган сформировал комиссию для изучения возможности разработки амазонского литургического обряда, учитывающего специфику видения мира коренными индейскими народами, свойственные им традиции, символы и обряды, их богословское и духовное наследие. «Амазонский обряд» мог бы добавиться к 23-м уже существующим в Католической Церкви обрядам, что послужило бы приумножению ее литургического богатства. Для содействия инкультурации проповеди веры Синод указывает на неотложность создания комиссий для перевода и публикации Священного Писания и литургических текстов на языках местных народов бассейна реки Амазонки.



По материалам Vatican News