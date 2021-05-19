На общей аудиенции в среду последней недели Пасхального времени Папа Франциск продолжил цикл своих размышлений о молитве

Свою катехезу на общей аудиенции в среду 19 мая, прошедшей во Дворе Святого Дамасия Апостольского дворца, Папа Франциск посвятил духовным проблемам, с которыми подчас приходится иметь дело молящимся. «Молиться совсем не просто, – сказал Святейший Отец. – В ходе молитвы может возникнуть целый ряд проблем. Следует ориентироваться в них, идентифицировать их и справляться с ними».



Первой такой проблемой может стать отсутствие концентрации, поскольку нам бывает трудно сосредоточиться на чём-то одном, и «нас увлекает хаотичный поток образов и фантомов, которые, подобно кадрам кинопленки, не оставляют нас даже во время сна». Притом «необходимость прилагать усилия, чтобы стяжать и удерживать концентрацию, относится не к одной только молитве: без достаточной концентрации невозможно плодотворно учиться и хорошо работать. Спортсмены знают, что победы в соревнованиях добываются не только благодаря физическим тренировкам, но также благодаря умственной дисциплине, умению быть сконцентрированными и сосредоточенными». Хотя «невнимательность формально не является прегрешением», с ней необходимо бороться с помощью добродетели, которая составляет неотъемлемую часть залога веры и неоднократно упоминается в Евангелии, хотя нередко оказывается незаслуженно забытой: речь идет о добродетели бодрствования (бдительности). Именно к воспитанию этой добродетели призывал Иисус Своих учеников, рассказывая им притчи о внезапном появлении Жениха за свадебным столом или о Господине, неожиданно вернувшемся из дальнего путешествия. «Поскольку мы не знаем ни дня, ни часа его возвращения, все минуты нашей жизни оказываются крайне важными, и их нельзя попусту транжирить. В определенный момент, времени наступления которого мы не знаем, прозвучит во всю мощь голос нашего Господа: блаженны слуги, которых он застанет бодрствующими, сосредоточенными на том, что действительно важно. Блаженны те люди, которые не распылялись в погоне за любой прелестью, поселившейся в их голове, но прилагали все силы, чтобы трезвиться и бодрствовать, добросовестно исполняя свои обязанности».



Вторая проблема, угрожающая качеству молитвенной жизни – это ожесточение сердца, его невосприимчивость к импульсам духовного характера. «Часто мы сами не знаем, в чем причина нашего ожесточения или черствости: может быть, мы сами в этом виноваты, но это может быть и попущением Божиим, если Господу угодно испытать нас в том, что касается наших внешних обстоятельств и внутреннего расположения. Духовные наставники описывают путь веры как постоянное чередование периодов утешения и оставленности, периодов легкости и достижений, с одной стороны, и глубокой подавленности, с другой», – отметил Преемник Святого Петра.



Наконец, имеет место и еще одна проблема: «усталость от духовной жизни», выгорание, которое прямо угрожает как молитве, так и духовной жизни вообще. Катехизис Католической Церкви говорит в этой связи о «разновидности духовной лени, спровоцированной утратой бдительности и пренебрежением обязанностью хранить сердце свое». Если же это состояние сопряжено еще и с самонадеянностью, то дело и вовсе может закончиться духовной смертью.



«Так что же делать, если нас терзает чередование горячности и подавленности? Нужно научиться, тем не менее, продолжать путь. Настоящий прогресс в духовной жизни заключается не в умножении случаев духовного экстаза, но в способности хранить постоянство в смутные времена», – указал Понтифик и напомнил высказывание святого Франциска Ассизского, который учил, что достоинства монаха измеряются «не бесконечными успехами, которые подобно дождю обильно изливаются с небес», но умением терпеливо продвигаться вперед, «даже если нас не признают, нас унижают, даже если всё на свете утратило для нас свое первоначальное обаяние». «Все без исключения святые проходили через эту ‘темную долину’, поэтому не следует возмущаться, когда, читая их дневники, мы натыкаемся на упоминания о вечерах, в которые они молились без всякого удовольствия, не ощущая возвышенного духовного ‘послевкусия’. Необходимо научиться такой, например, молитве: ‘Даже если Ты, мой Боже, как будто делаешь всё, чтобы я перестал верить в Тебя, я всё равно продолжу молиться Тебе’. Подлинно верующий никогда не оставит молитвы, даже если она уподобится молитве Иова, протестовавшего против несправедливого отношения Бога к себе, бунтовавшего и сетовавшего против Него», – сказал Предстоятель Вселенской Церкви и добавил, что даже возмущение против Бога может быть молитвой. Господь не пренебрегает нашим «почему?», если оно вырывается из наших уст в момент кризиса и крушения, и «даже самые резкие и горькие слова Он воспринимает как любящий Отец и расценивает их как акт веры, как молитву».



Как сообщает корреспондент Vatican News Виктор Владимиров, завершая общую аудиенцию, Папа Франциск обратился с сердечным приветствием к пришедшим на нее верным, а также ко всем, кто следил за еженедельной встречей через средства массовой коммуникации. В месяце мае, посвящённом Матери Христа, отметил Папа, мы читаем Святой Розарий, охватывающий всю Историю Спасения человечества: «Святой Розарий – это мощное оружие против зла и эффективное средство обретения подлинного мира в наших сердцах. Подобно апостолам, собравшимся в Сионской горнице вместе с Пресвятой Девой Марией, будем горячо просить Господа о Духе утешения и мира для измученных народов, оказавшихся в сложных ситуациях».



Епископ Рима напомнил, что Церковь приближается к празднику Пятидесятницы и взывает о дарах Святого Духа – истинного «Отца сирот, Подателя благ, сердечного Света, Светлого Гостя смиренных душ», дабы Он пришёл, укрепил и наполнил сердца верующих Своей любовью. «Будем же молиться, – призвал Святейший Отец, – дабы Он принес покой и отдохновение среди трудов, в делах рук и умов, в гуще тревог и опасностей современного мира. Помолимся, чтобы Он даровал нам настойчивость, когда молиться будет трудно. Пусть Святой Дух ведёт нас по истинному пути; да воссияет Он над землёй и да пробудит в каждом человеке мирные намерения и действия».



В заключение Папа заверил в своей молитвенной памяти о стариках, молодёжи, больных и молодожёнах, преподал паломникам апостольское благословение и пожелал им, чтобы Господь защитил их от всякого зла.



По материалам Vatican News