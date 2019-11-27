На общей аудиенции в среду 27 ноября Папа Франциск подвел итоги своего визита в Таиланд и Японию

Традиционную общую аудиенцию, прошедшую на площади Святого Петра в последнюю среду ноября, Папа Франциск посвятил итогам завершившегося накануне своего 32-го Апостольского путешествия. «Это был дар, за который я от всего сердца благодарю Господа, – сказал Понтифик. – Прошедший визит сделал меня много ближе обоим народам, так пусть же Господь благословит их полнотой процветания и мира». Папа также поблагодарил власти, епископат и граждан обеих стран за приглашение и радушный прием, после чего рассказал о наиболее запоминающихся моментах своего визита.

Первой страной, которую он на этот раз посетил, был Таиланд – «древнее королевство, которое, однако, бурно модернизируется». Святейший Отец рассказал о своих встречах с представителями государственных властей страны и о предоставившейся возможности воздать должное «богатой духовной и культурной традиции народа “ласковой улыбки”». «Я одобрил усилия, направленные на поддержание гармонии между различными частями народа, а также на то, чтобы экономическое развитие могло быть полезным для всех, чтобы были залечены раны, нанесенные эксплуатацией, прежде всего эксплуатацией женщин и детей», – подчеркнул Папа и добавил: «Буддизм –неотъемлемая часть истории и жизни этого народа, поэтому я посетил Верховного Патриарха буддистов, придерживаясь принципов взаимного уважения, которого держались и мои предшественники, ради приумножения чувств сострадания и братства во всём мире. В этом же контексте весьма важную роль сыграла экуменическая и межрелигиозная встреча, прошедшая в самом большом университете страны».

Преемник Святого Петра весьма высоко оценил свидетельство Католической Церкви в Таиланде, в первую очередь через служение больным и бедным. Он упомянул о своем визите в больницу Святого Людовика, о встрече с духовенством и монашествующими, епископами и местными иезуитами, о двух отслуженных им в Бангкоке Святых Мессах – под открытым небом с Народом Божьим, и в Кафедральном соборе с молодежью. Это позволило воочию засвидетельствовать всему миру, «что в новой Семье, основанной Иисусом Христом, нашлось место также и для лиц и голосов тайского народа», – сказал Предстоятель Вселенской Церкви.

Рассказывая о своем путешествии в Японию, Святейший Отец отметил, что по прибытии в Токио сразу же встретился с местными епископами, с которыми имел возможность обсудить вызовы, стоящие перед пастырями «небольшой поместной Церкви, которая, тем не менее, является сосудом воды живой, провозвестницей Евангелия Иисуса».

«“Защитить любую жизнь” – таков был девиз моего визита в Японию, страну, которая несет на себе раны атомных бомбардировок и является для всего мира вестником фундаментального права всего сотворенного на жизнь и мир», – заявил Папа и продолжил: «В Нагасаки и Хиросиме я вознес молитву, встретился с теми, кто выжил, и с родственниками тех жертв, вновь решительно осудил атомное оружие и лицемерие тех, кто говорит о мире, между тем производя и продавая оружие. После этой трагедии Япония продемонстрировала чрезвычайную стойкость в борьбе за жизнь; и она еще раз засвидетельствовала это совсем недавно, после “тройной катастрофы” 2011 года: землетрясения, цунами и аварии на атомной станции».

По словам Святейшего Отца, чтобы по-настоящему защищать жизнь, ее нужно сначала полюбить, между тем как наиболее развитым странам угрожает потеря смысла жизни. «Первые жертвы отсутствия смысла жизни – это люди молодого возраста, поэтому одна из встреч в Токио была специально посвящена им. Я услышал их вопросы и пожелания, призвал их совместно противостоять всем формам буллинга, побеждать страх и замкнутость, открываясь на Божию любовь в молитве и служении ближнему. С еще одной группой молодежи я встретился в Sophia University, пообщавшись там также с академическим сообществом. Этот университет, как и все католические учебные заведения, высоко оценивается в Японии», – констатировал Римский Понтифик, не забыв упомянуть о своей встрече с императором Нарухито, представителями властей и дипломатического корпуса, которых призвал «к культуре встречи и диалога, отмеченных мудростью и широтой кругозора». Напоследок Папа Франциск высказал убеждение: «Оставаясь верной своим религиозным и нравственным ценностям, и притом открываясь на Евангельское послание, Япония сможет играть ведущую роль в деле созидания более справедливого и братского мира, а также в деле водворения гармонии между человеком и окружающей средой».

Святейший Отец завершил свою катехезу призывом препоручить его Апостольское путешествие в Таиланд и Японию, как и его возможные плоды, благодати Божия Провидения.

По материалам Vatican News