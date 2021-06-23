На общей аудиенции в среду 23 июня Папа Франциск начал новый цикл катехез, посвященных Посланию Галатам

На общей аудиенции в среду 23 июня, прошедшей во Дворе Святого Дамасия Апостольского дворца, Папа Франциск инициировал новый цикл катехез, посвященный Посланию к Галатам. «Это очень важное Послание, – сказал он, – я бы даже сказал, определяющее, нужное не только для того, чтобы лучше познакомиться с Апостолом, но в первую очередь для того, чтобы понять некоторые аргументы, к которым он прибегает, дабы оттенить ими красоту Евангелия. В этом же Послании имеются многочисленные упоминания биографического характера, которые позволяют нам кое-что узнать об обращении Павла и его решении посвятить всю свою жизнь служению Иисусу Христу. Кроме того, в Послании затронуты некоторые очень важные для христианина темы, такие как свобода, благодать и христианский образ жизни. Они и ныне не теряют своей значимости, имея прямое отношение к различным аспектам жизни и служения современной Церкви. Это очень актуальное Послание, которое, как кажется, было написано непосредственно для нашего времени».

Первое, о чём идет речь в Послании к Галатам, – это евангелизаторская деятельность Павла, который как минимум два раза посещал христианские общины в Галатии в ходе своих миссионерских путешествий. В Послании Павел обращается именно к христианам этой территории. «Мы не знаем точно, к какому географическому пространству принадлежит область, называемая ‘Галатией’, как не можем в точности определить и время написания Послания. Известно, что галаты были древним кельтским этносом, который в результате многочисленных перипетий поселился в регионе Анатолия, центром которого был город Анкира, современная Анкара, столица Турции. Павел сообщает только то, что по причине болезни был вынужден остановиться у галатов (ср. Гал 4,13). Евангелист Лука в Деяниях Апостолов указывает более возвышенную причину, вспоминая, что они ‘прошли Фригию и страну Галатийскую и хотели идти возвещать слово в Азию, но Дух Святой удержал их’ (Деян 16,6). Эти два факта не противоречат один другому, но свидетельствуют, что пути евангелизации не всегда лежат в плоскости наших желаний и наших замыслов, а порой подразумевают готовность к тому, чтобы позволить повести себя и проследовать иными, не предусмотренными ранее путями. Апостол Павел прекрасно воспользовался новыми возможностями своего вынужденного пребывания в Галатии, основав здесь несколько небольших общин, разбросанных по всему региону», – сказал Святейший Отец.

Но вскоре Павлу стало известно, что утверждению и возрастанию в вере этих общин угрожает серьезная опасность: некоторые христианские проповедники, прежде исповедовавшие иудаизм, посетили галатийских христиан, распространяя среди них взгляды, несовместимые с учением Апостола, и очерняя саму его личность. «Начали с критики учения, а потом поставили под сомнение саму личность Апостола, претендуя на то, чтобы лишить его всякого авторитета», – сказал Преемник Святого Петра и продолжил: «Как видим, желание представить самих себя единственными носителями истины, сопряженное со стремлением принизить чужие достижения, прибегая в том числе, к личным нападкам, было характерно для определенного круга людей уже в древности. Противники Павла настаивали, что также и язычники, принявшие Христа, обязаны пройти через обрезание, а в дальнейшем жить, придерживаясь Закона Моисея. Они требовали возвращения к тому, что уже было преодолено Евангелием. Галатам, тем самым, следовало отказаться от своей культурной идентичности, подчиняясь нормам, предписаниям и традициям, присущим евреям. Больше того, эти люди настаивали на том, что сам Павел не был истинным апостолом и потому не имел никакого права проповедовать Евангелие…».

В итоге галаты очутились в кризисной ситуации. Что им оставалось делать? Слушать и выполнять то, что проповедовал им Павел, или согласиться с новыми проповедниками, выдвигавшими против него обвинения? «Легко представить себе охватившее их замешательство. Для них Благая Весть об Иисусе Христе и совершенном Им через смерть и Воскресение деле нашего Спасения, в которую они уверовали, стала подлинным началом новой, свободной жизни. Они впервые почувствовали себя свободными вопреки своей прежней истории, изобиловавшей эпизодами рабства, причем в данном случае речь идет далеко не только о подчинении императору в Риме. Но новые проповедники подвергли всё это сокрушительной критике, так что галаты определенно растерялись и явно недоумевали, как им вести себя дальше и чью сторону занять. Короче говоря, ставки были по-настоящему высоки», – подчеркнул Предстоятель Вселенской Церкви, проведя при этом параллель с нашими днями: «Также и сегодня полно проповедников, которые, часто используя при этом новые средства коммуникации, производят замешательство в христианском сообществе. Они приходят не столько для того, чтобы проповедовать Благую Весть о Боге, возлюбившем людей в лице Распятого и Воскресшего Иисуса, а для того, чтобы пропагандировать какие-то свои ‘истины’, необходимые, чтобы стать ‘первосортными христианами’. Себя же они провозглашают ‘хранителями’ этих истин. Они настаивают, что истинное христианство – это то, к которому они сами привязаны, зачастую отождествляя его с какими-то архаичными формами. По их мнению, разрешение современных кризисов возможно лишь через возвращение к прошлому. Истинная вера существовала исключительно в прошлом. Как в древности, так и теперь имеет место соблазн изолировать себя в каких-то убеждениях, практиках, традициях прошлого». Для носителей такого мировоззрения обычно бывают характерны суровость в поведении и крайний догматизм в мышлении.

«Усвоить учение апостола Павла в Послании к Галатам полезно для нас и в том плане, что им предвосхищается тот путь, которым нам следует идти. Путь, указанный апостолом – это всегда новый путь освобождения через веру в Распятого и Воскресшего Иисуса; это путь возвещения Евангелия, реализуемый через смиренное послушание и братскую любовь; это путь кроткого и послушного доверия. Между тем ‘новые проповедники’ обычно не знают ни смирения, ни братства, ни доброжелательности, ни послушания. Лишь следуя путем кротости и послушания, мы можем быть уверены, что это Святой Дух ведет нас. Святой Дух действует в Церкви во все времена, в каждую эпоху. Именно вера в присутствие Святого Духа в средоточии Церкви становится нашей путеводной звездой. Именно эта вера спасает нас», – подвел итог своей катехезе Папа Франциск.

По материалам Vatican News