На новой выставке в Будапеште представлено почти 90 работ Иеронима Босха и художников его времени

Спустя шесть лет после того, как в Хертогенбосе, родном городе Босха, прошла крупнейшая в истории ретроспектива его работ, в Музее изящных искусств в Будапеште (MFAB) в Венгрии дебютирует небольшая, но столь же амбициозная выставка «Между адом и раем: загадочный мир Иеронима Босха». Она включает почти 90 работ самого мастера и его коллег. Согласно заявлению организаторов, это «наиболее полная выставка» работ художника, когда-либо проводившаяся в Центральной Европе, и включает в себя почти половину приписываемых ему картин — в общей сложности 25 картин. Об этом сообщает Седмица со ссылкой на сайт Смитсоновского института.

Основные моменты «Ада и рая» включают триптих «Страшный суд» (около 1515 г.) из Groeninge museum в Брюгге, «Корабль дураков» (около 1500–1510 гг.) из парижского Лувра, «Поклонение волхвов» (около 1475 г.) из Метрополитен-музея (Нью-Йорк) и «Ecce Homo» из Музея Штеделя. Эти шедевры находятся в диалоге с работами, которые вдохновляли Босха, и наоборот. В каждом из семи разделов выставки обсуждаются различные аспекты жизни и творчества художника, от религиозных взглядов, сформировавших его искусство, до его развивающегося наследия.

«Выставка исследует вечные человеческие темы, переданные Босхом на совершенно оригинальном изобразительном языке: выбор между добродетелью и пороком, вопросы веры и истины, переживания необузданных желаний и овладения ими, а также духовное качество человеческого существования», — отмечает Музей изящных искусств в Будапеште на своем сайте.

Написанные в конце 15-го — начале 16-го веков «адские пейзажи» знаменитого нидерландского художника являются одновременно предупреждением для христиан, надеющихся избежать загробной жизни, полной вечной боли, и в то же время визуально роскошными подвигами воображения.

Сам Босх — человек, погрязший в тайнах. Он родился в семье художников между 1450 и 1456 годами и, вероятно, в юности стал свидетелем разрушительного пожара в своем родном городе. Катастрофа, возможно, «повлияла на более поздние работы Босха, некоторые из которых включают в себя бушующее пламя на заднем плане», — писала Клэр Селвин.

В начале 1480-х годов Босх женился на богатой женщине, чьи семейные деньги позволили ему продолжить карьеру художника. Первоначально он рисовал довольно традиционные религиозные сцены, такие как «Распятие с донатором », но по мере того, как его авторитет рос в течение следующего десятилетия или около того, он переключился на апокалиптические пейзажи, которыми он известен сегодня. Босх умер в Хертогенбосе в 1516 году, проведя большую часть своей жизни в своем родном городе.

Тревожные и причудливые (они оказали непосредственное влияние на сюрреалистов 20-го века), эти работы сформировали представления об аде в эпоху Возрождения и на протяжении столетий после него.

На выставке в Будапеште представлена гобеленовая версия «Сада земных наслаждений» (середина XVI века) — возможно, самой известной картины Босха. Она свидетельствует о привлекательности его искусства в эпоху, близкую ко времени его создания.

«Ни одному другому художнику в западной живописи никогда не удавалось запечатлеть такое устойчивое демоническое воображение, как у Босха», — утверждает Эд Саймон.

В рецензии на «Ад и рай» для венгерского издания «Papageno» Жужа Борбели точно резюмирует хаотичную природу работы Босха. Вместо того, чтобы сосредотачиваться на центральной фигуре, художник предлагает «что-то увидеть… почти в каждой точке холста», — отмечает Борбели. — «Таким образом, наблюдателю остается выяснить, какая деталь примечательная и выдающаяся».

Изучение работ Босха вблизи, воочию или в цифровом виде, дает новые детали с каждым просмотром. Хотя эти пейзажи якобы созданы для того, чтобы наводить ужас, они также пронизаны тем, что Алекса Готтхардт из Artsy описывает как «причудливую странность».

Как отмечает Анне Рассел из Wall Street Journal, «у каждой картины есть свои секреты».

В числе работ Иеронима Босха, представленных на выставке в Будапеште, также стоит отметить:

«Святой Христофор, несущий Младенца Христа» (около 1500–1505 гг.), собрание Музея Бойманса ван Бёнингена, Роттердам.

«Извлечение камня безумия» (около 1501–1505 гг.), Мадрид, Национальный музей Прадо.

«Святой Иоанн Богослов на Патмосе» (около 1495–1500 гг.), Берлин, Staatliche Museen zu Berlin,

«Святой Иоанн Креститель в пустыне» (около 1480–1485 гг.), Мадрид, Музей Ласаро Гальдиано

«Видения загробной жизни: река в ад» и «Видения загробной жизни: Восхождение блаженных» (около 1505–1515 гг.), Венеция, Музей Палаццо Гримани, Галерея Академии Венеции.

Следует отметить, что знаменитая работа Босха «Сад земных наслаждений», которая находится в Прадо в Мадриде, Испания, считается слишком хрупкой, чтобы ездить на внешние выставки. Она не смогла принять участие в выставке в Будапеште.

В числе работ других мастеров, представленных на выставке в Будапеште, следует отметить картину Хендрика Хондиуса Старшего (по Корнелису Корту) «Портрет Иеронима Босха», 1610 г. Амстердам, Rijksmuseum.