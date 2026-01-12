Святая мученица Татьяна Римская, покровительница студентов

Известно, что раннехристианская мученица Татьяна, которая пострадала в Риме III века при императоре Александре Севере, почитается как Католической, так и Православной Церковью. День её памяти — 12 января в обеих Церквях, однако из-за принятого в РПЦ Юлианского календаря, в России «Татьянин день» отмечается 25 января. Причем в России эта святая считается покровительницей Московского государственного университета и вообще студентов.

Журнал «Фома» рассказывает историю римской мученицы в картинках:

Святая мученица Татьяна родилась в Риме в конце II века, в знатной семье: отец ее трижды занимал пост консула. Он был тайным христианином и воспитал дочь в своей вере. Татьяна, став совершеннолетней, решила, что не будет выходить замуж. Она посвятила жизнь Христу. За свои добродетели и труды она была возведена в диаконисы. Этот чин существовал в древней Церкви и означал, что девушка имеет при храме ряд важных обязанностей (например, готовить женщин ко крещению, помогать с организацией порядка в храме, заниматься делами милосердия и так далее).

Во время правления императора Александра Севера происходили гонения на христиан. Святую Татьяну схватили, привели в храм языческого бога Аполлона и стали принуждать поклониться идолу.

Однако Татьяна, вопреки приказам, поклонилась в языческом храме Истинному Богу. И вдруг статуя Аполлона упала и разбилась на части. При этом все слышали вопль: закричал сидевший в статуе бес, принужденный бежать.

После этого Татьяну начали пытать: избивали, терзали железными крючьями, резали бритвами. Однако после пыток она вновь становилась совершенно здорова. Однажды на нее натравили свирепого льва. Но лев ее не тронул, а начал ласкаться к ней, словно кот.

Язычники решили, что Татьяна занимается волхвованием, и сила ее в волосах. Ее остригли и заточили на три дня в храме Зевса. Когда за ней пришли, то увидели статую Зевса поверженной, а Татьяну – радостной и сияющей. Тогда ее приговорили к смерти через усечение головы мечом. Вместе с ней казнили и ее отца — он разделил с дочерью мученический венец.

Святая мученица Татьяна считается в России покровительницей студенчества, а день ее памяти, 25 января (12 января по «старому» стилю) – любимый праздник всех учащих и учащихся. Ведь именно в «Татьянин день» 1755 года императрица Елизавета Петровна подписала Указ об основании Московского университета. Этот день был выбран не случайно. Основатель университета граф И. И. Шувалов приурочил открытие учебного заведения к именинам своей матери Татьяны Ростиславской.

В 1784 году директор Московского университета обратился к архиепископу Московскому Платону (Левшину) с просьбой устроить в одном из флигелей главного здания Университета свой храм. при Так была создана домовая церковь святой мученицы Татианы на Моховой улице, освященная в 1791 году. Святая была объявлена покровительницей всего российского студенчества, а Татьянин день стал праздноваться сначала как день рождения университета, позднее — как праздник всех студентов.

В пожаре 1812 года храм сгорел, но позже был отстроен заново. В 1837 году его освятил известный покровитель науки митрополит Московский Филарет (Дроздов).

Среди нынешних прихожан храма много преподавателей и студентов МГУ и других вузов Москвы.

Рисунки Валерии Неручевой