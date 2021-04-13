Космос и Римские Папы. К 60-летию полёта Юрия Гагарина в космос

«Незаметная точка, подчинённая космосу, — человек со своей мыслью доминирует над ним. Кто же такой человек? Кто мы, способные на такое?».

12 апреля 2021 года мир отметил 60-летие первого полета человека в космос – полета, который кардинал Ратцингер в 2000 году назвал «короткой прогулкой за ворота дома». Эти слова будущий Папа произнес в докладе «Пресвятая Троица: источник, модель и цель Церкви». Он упомянул о полете в космос в контексте своих рассуждений о «тяжелом чувстве отсутствия Бога, которое многие испытывают в наше время».

«Самые пожилые из нас, — сказал кард. Ратцингер 13 марта 2000 года, — еще помнят, как русский космонавт Юрий Гагарин, возвратившись из своего путешествия в космос – первого в истории человечества, – сообщил, что не видел никакого бога. Даже самому неискушенному атеисту ясно, что подобное утверждение не могло являться убедительным аргументом против существования Бога. То, что к Богу нельзя прикоснуться руками или посмотреть на Него в телескоп, что Он не живет ни на Луне, ни на Сатурне, ни на какой-либо другой планете или звездах, знали и до Гагарина. Кроме того, если учесть параметры Вселенной, то этот полет в космос, оставаясь из ряда вон выходящим событием, может считаться лишь короткой прогулкой за ворота дома, а знания, которые были благодаря ей получены, во много раз меньше тех, какими мы уже располагали на основе наших расчетов и наблюдений».

Папа Иоанн XXIII в свое время отреагировал на новость о первых полетах людей в космос такими словами: «О, как бы нам хотелось, чтобы эти миссии стали данью почитания Бога-Творца и верховного законодателя!». Папа Ронкалли выразил надежду, что освоение космоса сможет стать «проявлением подлинного и мирного прогресса на крепком основании человеческого братства».

После первого прилунения человека в 1969 году Папа Павел VI воскликнул: «Что такое Вселенная, откуда она, как, почему? Нам стоит подумать о человеке, о его выдающемся гении, о его дерзновенной смелости, о его фантастическом прогрессе. Незаметная точка, подчинённая космосу, — человек со своей мыслью доминирует над ним. Кто же такой человек? Кто мы, способные на такое?».

Обращаясь к Папской академии наук, Папа Иоанн Павел II в 1984 году также задался вопросом: «Кому же принадлежит космос?»: «Я не колеблясь отвечу: космос принадлежит всему человечеству».

В 2011 году состоялся сеанс видеосвязи между Папой Римским и людьми, находящимися в космическом пространстве. В беседе с Бенедиктом XVI приняли участие 12 космонавтов. Человечество – сказал тогда Папа — переживает эпоху чрезвычайно быстрого прогресса в области научных знаний и их технического применения. «В некотором смысле вы, космонавты, представляете эксперимент будущего, выхода за пределы, в которых мы находимся в повседневной жизни». Говоря о космосе, Папа подчеркнул, что в центре всего должен быть человек. «Я связался с вами, — пояснил Св. Отец, — потому что мне было интересно ознакомиться с вашим опытом и суждениями».

26 октября 2017 года Папа Франциск также пообщался с космонавтами, назвав их «представителями всей человеческой семьи».



Ольга Сакун

Источник: Vatican News