Католическое духовенство Австралии возмущено законом, обязывающим священника раскрывать тайну исповеди, если речь идет о насилии над несовершеннолетним

Католическое духовенство Австралии возмущено новыми нормами закона о раскрытии тайны исповеди, которые обязывают священника к доносам, а иначе он объявляется преступником, сообщает «Седмица» со ссылкой на catholicnewsagency.

Конференция католических епископов Австралии поддержала «согласованные на национальном уровне» стандарты отчетности о случаях жестокого обращения с несовершеннолетними, но не поддерживает новые правовые нормы, вынуждающие священников к доносительству о случаях жестокого обращения с детьми, которые им становятся известны при исповеди. «Подобные требования закона станут неэффективными, вредными и несправедливыми: неэффективными, потому что злоумышленники очень редко исповедуются, и уж тем более не станут исповедоваться, если будут знать о неизбежном разглашении их преступлений, – говорит Марк Коулридж, архиепископ Брисбенский, председатель Конференции епископов, в своем интервью Reuters. – Вредными, потому что редчайшие возможности, когда исповеднику доводится наставлять преступников и побуждать их к отказу от пути зла и изменению своей жизни, будут утрачены; и несправедливыми, поскольку в юридическом поле создается ситуация, когда священник бессилен защититься от обвинений».

Генеральные прокуроры федерального правительства и ряда штатов предлагают ввести «нормы отчетности», обязывающие священников либо раскрывать тайну исповеди, либо нарушать закон. Кроме того, священники более не смогут ссылаться на тайну исповеди, когда их привлекают в качестве свидетелей в ходе уголовного или гражданского судопроизводства. «Недопустимо, когда гражданин уклоняется от обязанности защищать детей и скрывает известные ему улики, факты и подозрения по уголовным делам о жестоком обращении с детьми», – говорится в коммюнике по итогам заседания генеральных прокуроров 29 ноября. Однако если бы кто-то из священников попробовал исполнить эти нормы и нарушить тайну исповеди, он совершил бы смертный грех и был автоматически отлучен. Кодекс Канонического Права в редакции 1983 года гласит, что печать молчания о таинстве «неприкосновенна», а «исповеднику абсолютно запрещено каким-либо образом предавать кающегося словами или иным способом и по любой причине». Катехизис Католической Церкви настаивает, что тайна признания при исповеди «не допускает никаких исключений».

В своем октябрьском интервью о новых нормах законодательства, посягающих на тайну исповеди в случаях жестокого обращения с несовершеннолетними, архиепископ Мельбурнский Петер Коменсоли подчеркнул, что ничто не заставит его нарушить печать молчания о тайнах исповеди. Он указал, что признания детей в сексуальном насилии при исповедях крайне редки, и такие признания следует делать полиции. Тем не менее, католический церковный устав запрещает священнику направлять исповедующегося и кающегося прихожанина к властям. Архиепископ отметил, что подобные факты можно поверять вне исповедальни, когда священник не связан обетом молчания и волен сообщить о них в полицию.

Королевская комиссия по организационным мерам борьбы с насилием над детьми провела пятилетнее расследование и в 2017 году выпустила отчет с более чем сотней рекомендаций. Одна из них содержит требование к духовным наставникам доносить властям о случаях насилий над детьми. В стране уже действуют нормы закона, обязывающие учителей, полицию и медицинских работников сообщать о фактах физического и сексуального насилия над детьми.

В сентябре, когда парламент штата Тасмания принял «закон о церковных доносах», подразумевающий нарушение тайны исповеди, архиепископ Хобартский Джулиан Портеус напомнил слова Папы: «Не может быть никаких исключений для обета молчания о тайне исповеди». В остальных отношениях, по его словам, Церковь готова выполнять закон об «обязательной отчетности». «Мирские власти всегда изобретали самые изощренные предлоги, чтобы проникнуть в тайну исповеди – как самые благородные, вроде защиты жизни невинных людей, так и самые низменные – ради удержания политической власти, – отметил архиепископ Портеус. – Если хоть один священник нарушит тайну исповеди, прихожане утратят веру в ее святость и будут знать, что отныне их признания могут быть обнародованы или использованы против них». Архиепископ привел в этой связи примеры подвигов святых мучеников за веру, отдавших жизнь, но не нарушивших печать молчания.