Папа встретился с Комиссией по защите несовершеннолетних (+ ФОТО)

5 июня 2025 года Святейший Отец провел встречу с членами Папской комиссии по защите несовершеннолетних. Встреча длилась час и прошла в формате открытого диалога.

Лев XIV не выступил с подготовленной речью, но внимательно слушал, задавал вопросы и общался с участниками встречи. После аудиенции Папская комиссия по защите несовершеннолетних выпустила пресс-релиз, в котором подытожила свои выводы. В нем говорится, что встреча стала важным моментом размышлений, диалога и обновления непоколебимой приверженности Церкви защите детей и уязвимых лиц.

Сообщается, что Комиссия разработала проект Универсальных руководящих принципов защиты несовершеннолетних в тесном сотрудничестве с церковными иерархами, специалистами, жертвами насилия и пасторами со всего мира. Проект документа был протестирован и скорректирован в ходе пилотных программ в Тонге, Польше, Зимбабве и Коста-Рике. Комиссия надеется представить окончательную версию документа Святейшему Отцу к концу 2025 года.

Кроме того, на аудиенции у Льва XIV была представлена ​​инициатива «Memorare», направленная на укрепление потенциала поместных Церквей, особенно в странах Юга, в сфере защиты несовершеннолетних и заботы о жертвах насилия.

Аудитория также обсудила Ежегодный отчет Комиссии за 2024 год. В этом году он посвящен теме возмещения как формы исцеления ран от насилия. Отчет содержит анализ ситуации в 22 странах и двух религиозных общинах.

Комиссия подтвердила свою приверженность единству и коллегиальности своих членов. В письме, подписанном всеми участниками после пленарной ассамблеи в марте 2025 года, подчеркивалась необходимость сохранения преемственности в мандатах, структурах управления и методах работы. В нем также подтверждалась независимость Комиссии и ее роль доверенного советника Святейшего Отца.

В конце аудиенции Комиссия выразила благодарность дикастериям Римской Курии за их растущее сотрудничество и призвала к дальнейшему партнерству в деле защиты несовершеннолетних.



По материалам Vatican News