Австралийский прелат рассказал о чуде по молитвам кардиналу Джорджу Пеллу
Архиепископ Сиднейский Энтони Фишер рассказал о чудесном случае спасения от смерти полуторагодовалого мальчика благодаря заступничеству покойного кардинала Джорджа Пелла (1941–2023). Об этом со ссылкой на CNA сообщает «Благовест-инфо».
По рассказу архиепископа Фишера, мальчик по имени Винсент упал в бассейн в городе Финикс, Аризона, и «не дышал 52 минуты», пишет газета The Australian. «Родители молились и просили кардинала Пелла о заступничестве. Мальчик выжил и вышел из больницы без каких-либо повреждений мозга, легких или сердца. Сейчас он здоров и врачи называют эту чудом», – заявил австралийский прелат на мероприятии по случаю выхода биографической книги о кардинале Пелле 26 марта.
Дядя мальчика – католический священник. Он связался с о. Джозефом Хамильтоном, который был секретарем кардинала Пелла в Риме, когда Винсент находился в больнице, и просил молиться о его выздоровлении. О. Хамильтон рассказал журналистам, что родители Винсента встречались с кардиналом Пеллом в декабре 2021 года, когда тот посещал Финикс, представляя свой трехтомник «Тюремный дневник» — книгу, написанную в заключении.
Кардинал Пелл был архиепископом Мельбурна в 1996–2001 годах и архиепископом Сиднея с 2001-го по 2014-й. В 2018 году он был обвинён в растлении малолетних и провел в заключении 404 дня, большую часть этого времени – в одиночной камере. Прелат подал апелляцию в Высший суд Австралии, который отменил приговор и полностью оправдал Пелла, вышедшего на свободу в 2020 году. Кардинал скончался от остановки сердца в Риме в 2023 году.
Чудесные исцеления могут служить основанием для беатификации человека, небесному заступничеству которого чудо приписывается. Для этого случай исцеления должен пройти тщательную проверку: необходимо убедиться, что такому выздоровлению нет медицинского и научного объяснения. Процесс беатификации может длиться многие годы. По правилам Католической Церкви прежде, чем начнется процесс беатификации, со времени смерти человека должно пройти не менее пяти лет.
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