Кардинал Ре: Евхаристия – центр и сердце жизни Церкви

Вечером 1 апреля, в начале Пасхального триденствия, декан Коллегии кардиналов Джованни Баттиста Ре возглавил в соборе Святого Петра Божественную литургию In Coena Domini (Вечери Господней). Сообщает корреспондент Vatican News Виктор Владимиров.

В своей проповеди иерарх прокомментировал евангельское чтение о последней трапезе Господа со Своими ближайшими учениками: «Иисус знал, что настал час Ему покинуть этот мир и вернуться к Отцу. Полюбив Своих, находящихся в этом мире, Он полюбил их до конца» (Ин 13,1). Эти торжественные слова евангелиста Иоанна, отметил кардинал, повествуют о том, что в час прощания Христос дарит людям Самого Себя, устанавливая Евхаристию и священство, вверяя ученикам всех времён заповедь братской любви. Господь возлюбил их до конца, вплоть до мучительной смерти на кресте, и в эти часы Его любовь достигает непревзойдённой степени. Поэтому вечер Святого четверга, отметил кардинал, напоминает христианам о конкретном свидетельстве Господней любви: Сын Божий даровал нам всего Себя без остатка – Свои Тело и Кровь. Ради нашего искупления Он добровольно принял самую постыдную смерть на Голгофе.

«Существование Евхаристии объясняется только тем, что Христос возлюбил нас и захотел быть рядом с каждым из нас на протяжении всех веков, до конца света. Только в Божьем замысле мог появиться столь великий дар, и только бесконечная сила и любовь могли принести его».

Церковь, подчеркнул ватиканский иерарх, всегда считала Таинство Пресвятой Евхаристии самым ценным даром и обильно черпала из него. Господь сопровождает нас как свет, сила, пища и поддержка во все дни нашей истории. Говоря о Евхаристии, Второй Ватиканский собор заявляет, что это «вершина, к которой стремится деятельность Церкви, а вместе с тем и источник, из которого исходит вся её сила» (Sacrosanctum Concilium, 10); это «вершина всей христианской жизни» (Lumen Gentium, 11). Евхаристия является центром и сердцем жизни Церкви, и должна быть таковой для каждого христианина:

«Тот, кто верит в Евхаристию, никогда не чувствует себя одиноким. Он знает, что в тени и тишине всех церквей есть Тот, Кто знает его имя и его историю, – Тот, Кто любит, ждёт и внимательно слушает его. Перед дарохранительницей каждый человек может открыть своё сердце и получить утешение, силу и покой сердца».

Евхаристия – это реальность, в которую нужно не только верить, но и жить ею, свидетельствуя о братской любви, о солидарном служении бедным, страдающим, отверженным. Свет Евхаристии позволяет увидеть лик Христа в лицах наших братьев и сестёр, особенно тех, кто изранен и нуждается в неотложной помощи.

Вторая тайна, о которой Церковь вспоминает вечером Великого четверга, отметил проповедник, – это установление Таинства Священства. Христос, истинный Священник, заповедал апостолам совершать Евхаристию в воспоминание о Нём, а через три дня, вечером Пасхального воскресенья, даровал им Святого Духа и власть прощения грехов (см. Ин 20,23). Таким образом Христос излил священническую власть на апостолов, чтобы Евхаристия и Таинство примирения и впредь совершались в Церкви, и это – исключительный дар для всего человечества.

От Него, испытавшего физические страдания и одиночество, мы хотим черпать необходимые силы, чтобы противостоять огромным вызовам пандемии, которая ежедневно уносит тысячи жизней по всей планете. Чтобы остановить эту драму, мы должны прибегать ко всем человеческим, научным средствам, однако требуется один незаменимый шаг. Мы призваны единодушно молиться, дабы десница Господня пришла нам на помощь и положила конец этой трагической ситуации, чреватой тяжёлыми последствиями для здравоохранения, мира труда, экономики, образования и человеческих отношений. По словам Самого Христа, необходимо настойчиво стучать в двери Бога, Всемогущего Отца (см. Мф 7,7-8).

Кардинал Джованни Баттиста Ре отметил, что Священное Писание называет время Тайной вечери, наивысшего проявления любви и дружбы, – «ночью, в которую предан был» Господь Иисус. За одним столом в иерусалимской Горнице столкнулись Божья любовь и человеческое предательство. В истории безграничной любви Христа, возлюбившего нас «до конца», присутствует горечь неверности человека. Таким образом, Святой четверг – это также призыв осознать собственные грехи, привести жизнь в порядок и встать на путь покаяния и обновления.

В конце проповеди декан Коллегии кардиналов подчеркнул, что в Евхаристии Бог настолько приблизился к нам, что мы уже не можем чувствовать себя забытыми и оставленными: любящий Господь всегда ищет нас и приглашает получить радость Его прощения в Таинстве Примирения. Именно так мы сможем начать личное духовное возрождение с сердцем, более открытым Богу и всем нашим братьям и сёстрам.