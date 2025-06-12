Папа возглавит Мессу Corpus Domini в Латеранской базилике

Папа возглавит Мессу Corpus Domini в Латеранской базилике

Июнь 12, 2025

На праздник Святейшего Тела и Крови Христа – в воскресенье 22 июня в 17 часов – возглавит торжественную Мессу на площади перед базиликой Св. Иоанна на Латеранском холме в Риме, сообщает  Vatican News.

После богослужения состоится традиционная евхаристическая процессия по улице Мерулана к Папской базилике Санта-Мария-Маджоре, сообщается в коммюнике Отдела богослужений Святейшего Отца.

Торжество (Святейшего Тела и Крови Христа) и процессия с Пресвятыми Дарами являются одними из самых почитаемых и глубоких моментов молитвы Церкви. Это священнопразднование напоминает о реальном присутствии Господа Иисуса Христа в Евхаристии.


На фото — Евхаристическая процессия к Папской базилике Санта-Мария-Маджоре (Рим, 2024 г.) 

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