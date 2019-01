Ватикан может передать Англии облачение, в котором 8,5 веков назад был убит Томас Бекет

В преддверии памятной даты (850 лет), которая будет отмечаться в 2020 году, Ватикан, возможно, временно передаст в Великобританию окровавленную тунику архиепископа Кентерберийского Томаса Бекета (1118—1170), в которой он принял мученическую смерть.

Окончательное решение по этому вопросу должен вынести кардинал Джанфранко Равази, председатель Папских комиссий по культурному наследию Церкви и Священной археологии.



Сохранившаяся реликвия

Когда в XVI веке Генрих VIII порвал с Римом, он отдал приказ о роспуске монастырей и секуляризации церковных земель. В течение 1535—1539 годов специально созданные Генрихом комиссии закрыли все монастыри, действовавшие в Англии. Их имущество было конфисковано, братия изгнана. В эти же годы по приказу короля были вскрыты, ограблены и осквернены мощи многих святых.

Поэтому в Кентерберийском соборе не сохранилось почти никаких святынь, связанных с именем Томаса Бекета. Едва ли не единственным артефактом стала туника — деталь богослужебного облачения католического духовенства и епископата, которая была на архиепископе в день его гибели.

Так получилось потому, что 50-ю годами ранее отец Генриха VIII, король Генрих VII преподнес реликвию в дар Ватикану. С тех пор туника хранилась в базилике Санта-Мария-Маджоре, одном из главных папских соборов Рима.

В течение некоторого времени между Ватиканом и Англиканской церковью шли переговоры о том, как отметить годовщину гибели Томаса Бекета. Обсуждался в том числе и вопрос о передаче туники. В переговорах приняло участие Министерство иностранных дел Великобритании. Англиканскую церковь представлял преподобный Роберт Маккалох, глава миссионерского общества святого Колумбана. Именно он предложил временно вернуть тунику в собор в Кентербери.

По словам священнослужителя, архивы базилики Санта-Мария-Маджоре свидетельствуют, что туника хранится там с 1485 года. «Существует теория, что Генрих VII передал тунику великого английского святого и мученика Папе, потому что он хотел угодить ему и добиться канонизации Генриха VI. Генрих VII думал, что, если бы Генриха VI провозгласили святым, это представило бы его династию Тюдоров, связанную с домом Ланкастеров через Генриха VI, в лучшем свете. Парадоксально, что его сын Генрих VIII порвал с Римом и разрушил святилище Бекета», — приводит издание слова о. Роберта Маккалоха.

По данным Джона Батлера, автора книги «В поисках останков Бекета: Тайна мощей святого Томаса Бекета» (The Quest for Becket’s Bones: the Mystery of the Relics of St Thomas Becket, 1995), в 1992 году в Санта-Мария-Маджоре был открыт для всеобщего поклонения ковчег, в котором хранилась туника Бекета, окропленная его кровью. Ученые из Мюнхенского университета подтвердили, что реликвия, скорее всего, подлинная.

Издание отмечает, что духовенство базилики Санта-Мария-Маджоре поддерживает идею передачи на время святыни на родину Томаса Бекета. Джейн Уолкер, пресс-секретарь Кентерберийского собора, заявила в этой связи: «Мы находимся на стадии планирования празднования юбилея Бекета в 2020 году. Очень интересно, передадут ли нам тунику из Рима».

В 2020 году в Кентерберийском соборе пройдет ряд торжественных мероприятий, в том числе большая церковная служба, в которой примут участие священнослужители как Англиканской, так и Католической церквей, а также выставка артефактов, связанных с именем Бекета.

Томас Бекет, или Фома Кентерберийский — одна из ключевых фигур в английской истории XII века, первоначально канцлер Генриха II, затем архиепископ Кентерберийский с 1162 по 1170 годы.

Будущий архиепископ родился в семье богатого и влиятельного купца. Начальное образование мальчик получил в лондонском монастыре Мертон. Затем он изучал гражданское и каноническое право в Парижском и Болонском университетах. По возвращении в Англию в 1142 году Бекет поступил на службу к архиепископу Кентерберийскому Теобальду и вскоре стал одним из его деятельных помощников.

В 1154 году Бекет стал архидиаконом Кентербери, а затем по рекомендации Теобальда новый английский король Генрих II назначил Бекета канцлером.

Он занимал этот высокий пост в течение семи лет, с 1155 по 1162 годы. За это время он добился значительного политического влияния и поддерживал с Генрихом II дружеские отношения.

В конфликтах между Генрихом II и архиепископом Теобальдом Бекет неизменно принимал сторону короля. В среде духовенства его однозначно считали «человеком короля», поэтому после смерти Теобальда только под давлением Генриха II капитул Кентербери избрал Томаса Бекета новым архиепископом Кентерберийским. К моменту своего избрания в архиепископы Бекет не был рукоположен даже в сан священника.

Назначив своего друга и советника на кентерберийскую кафедру, Генрих II надеялся подчинить себе английскую Церковь и лишить ее ряда привилегий. Тем не менее, сразу же после своей хиротонии Томас Бекет отказался от поста канцлера и стал проводить политику, совершенно противоположную ожиданиям короля.

Бекет после своего назначения архиепископом резко изменил образ жизни — если раньше он вел обычную жизнь придворного, то после принятия сана стал предаваться аскетическим практикам, много молиться, заниматься благотворительностью.

30 января 1164 года на собрании знати и духовенства в Кларендонском дворце Генрих II предъявил присутствующим для подписания так называемые Кларендонские конституции — 16 статей, существенно ограничивавшие привилегии Церкви. Бекет отложил их подписание.

Когда Папа Александр III отказался признать конституции как противоречащие каноническому праву, Томас Бекет также объявил об отказе от подписания документа. В ответ 8 октября 1164 года Генрих II обвинил архиепископа в растратах казны в период его канцлерства. Томас Бекет объявил о своей неподсудности королевскому совету и бежал во Францию.

Большую часть своего изгнания (1164—1170) Бекет провел в цистерцианском аббатстве Понтиньи, оставаясь в центре мировой политики.

В июне 1170 года по указанию Генриха II его сын и наследник Генрих Молодой был коронован в Йорке. Церемонию совершили архиепископ Йоркский и епископы Лондона и Солсбери, хотя традиционно английских королей венчали на царство архиепископы Кентербери. Протест Бекета был поддержал папа Александр III, пригрозивший Генриху II интердиктом. 22 июля 1170 года Генрих II, находившийся в этот момент в Нормандии, примирился с Бекетом и позволил ему вернуться в Англию.

В декабре 1170 года Томас Бекет вернулся из изгнания с триумфом: его и лодку, в которой он высадился на берег, восторженные богомольцы несли на руках до Кентербери. Бекет немедленно отлучил от Церкви трех виновных епископов. Узнав об этом, находившийся в Нормандии Генрих II, согласно легенде, воскликнул: «Неужели никто не избавит меня от этого мятежного попа?»

Четверо придворных рыцарей восприняли слова короля в качестве приказа и немедленно отбыли в Кентербери.

Они ворвались в собор, где архиепископ должен был возглавлять вечерню. Убийцы настигли Бекета на ступенях, ведущих к алтарю, и нанесли ему четыре удара мечом по голове. Лишь на третьем ударе архиепископ упал со словами: «Я принимаю смерть во имя Господа и отдаю свою душу на суд Божией Церкви». Четвертый удар мечом раздробил ему голову.

Убийство архиепископа у алтаря в его собственном кафедральном соборе потрясло средневековую Европу. Уже 21 февраля 1173 года папа Александр III причислил священномученика к лику святых. В Англии гробница Томаса Бекета стала местом массового паломничества.

В ходе английской Реформации в 1538 году по приказу Генриха VIII гробница Томаса Бекета была вскрыта, принесенные в дар святому и украшавшие ее ценности были конфискованы.

В том же году был издан официальный запрет именовать Бекета святым, из церквей были изъяты его изображения, а из богослужебных книг — все упоминания о нем.

Считается, что мощи святого были сожжены, а прах развеян по ветру, но официального подтверждения этому нет. Поэтому иногда утверждается, что мощи были тайно перезахоронены. В 1888 году в крипте Кентерберийского собора недалеко от первоначального места погребения Томаса Бекета были найдены останки, возможно, являющиеся спасенными мощами святого.



Источник: Рублев