История Высшей Духовной семинарии «Мария – Царица Апостолов» в Петербурге (доклад Кирилла Зимина)

3 июня 2023 г. в Санкт-Петербурге в рамках юбилейных торжеств прошла научно-практическая конференция под названием «Римско-католическая Могилевская Митрополия и собор Успения: страницы истории». Семинарист 3 курса Кирилл Зимин выступил на ней с докладом, посвященным истории Католической Высшей Духовной семинарии «Мария – Царица Апостолов». Приводим полный текст его доклада.

История Архиепархиальной Семинарии в городе Санкт-Петербурге, наследником которой является нынешняя Католическая Высшая Духовная семинария «Мария – Царица Апостолов», начинается в первой половине XIX века, в тесной связи с жизнью Католической Церкви на территориях современной Беларуси, а тогда – западных губерний Российской империи.

Первоначально, теологическим образованием будущих священников для этой части России занимались в Могилеве, Краславе и Белостоке, причем единой Семинарии как таковой, не существовало. Только 30 октября 1843 года император Николай I утвердил план ее создания в городе Минске, отвечая на прошение епископа Павловского о создании учебного заведения для кандидатов в священство от минской и могилевской епархий, общим числом 55 человек, что составляло более четверти от всех семинаристов католического вероисповедания, проходящих обучение на территории империи.

Следующий этап в истории Семинарии связан с осознанием российским правительством необходимости переноса образовательного процесса клириков непосредственно в Санкт-Петербург, для обеспечения все возрастающей потребности католического населения империи в священнослужителях с одной стороны, и для их формации в русле верности Отечеству и русской культуре – с другой. Первоначально ее планировали разместить в здании, которое прилегало к Духовной Академии, однако по настоянию митрополита Фиалковского, ссылавшегося на требования Тридентского собора и материальную неприспособленность Академии для таких нужд, от этого решения в итоге отказались, пойдя на создание самостоятельной Семинарии на современном пр. Римского-Корсакова, № 49, откуда впоследствии она была перенесена на ее нынешнее место, на ул. Первой роты Измайловского полка, в дом № 11.

Архиепархиальная Семинария должна была стать образцом для всех прочих семинарий империи, и в этом качестве план ее устройства и был представлен министерству Внутренних Дел. Состоял он в следующем:

— Курс пятилетний.

— Сведения поступающих — не менее четырех классов классической гимназии.

— При поверочных испытаниях во время приема, а также при переходных и выпускных экзаменах из предметов общеобразовательных присутствует Окружной Инспектор Учебного Округа.

— При Ректорате Совет на половину из духовных, на половину из светских преподавателей.

— Все должностные лица назначаются и увольняются с утверждения Министра.

— Кроме предметов богословских, языков: русского, французского, немецкого и латинского и отечественной истории, вводятся в преподавание: а) греческий язык и б) краткий курс законоведения.

— Программы общеобразовательных предметов утверждаются Министром; по соглашению с Епископом, применительно к гимназическому курсу и к особенностям духовно-учебного заведения.

— Число казеннокоштных воспитанников — 40.

— Содержание Семинарии, считая двадцать одну тысячу рублей в год из специальных источников.

Император Александр II одобрил предложение министра, и 16 июня 1879 г. министр Маков утвердил статут Архиепархиальной римско-католической Духовной Семинарии, после чего 10 октября того же года митрополит Фиалковский совершил освящение семинарской часовни и произнес речь, включавшую себя, помимо прочего, и следующие слова: «Большое торжество празднуется сегодня в этом доме, и чрезвычайно радуются все верные католики, ибо сегодня открывается долгое время несуществовавшая Могилевская Архиепархиальная Семинария, эта школа добродетели и науки для духовного юношества. Да благословит всемогущий Бог новое дело сие. Ибо без Его благословения нет ничего прочного, ничего полезного, ничего священного (…). Я же, восьмидесятитрехлетний старец, пятидесятишестилетний труженик в Вертограде Христовом, (…) я не могу один приносить добрых, от трудов исходящих плодов (…); и ныне, когда я это произношу, силы меня оставляют (…)»

Пятилетний курс обучения был построен так, что в течение первых двух лет учеба носила общеобразовательный характер, а три последующих года были посвящены исключительно теологическим наукам. Лекции по философии были довольно краткими — только два часа в неделю на первом курсе и три часа — на втором. Латинский язык изучался на первом и втором курсе, по шесть и по пять часов в неделю. Наибольшее внимание уделялось изучению Священного Писания, догматической теологии и теологии нравственности, а именно — по четыре часа в неделю в течение трех лет. Среди пятнадцати преподавателей Семинарии было семь лиц духовного звания.

В Семинарию принимались кандидаты из разных губерний империи, а иногда даже из Царства Польского. Преобладала молодежь из Ковенской, Виленской и Витебской губернии. Значительно меньшее число студентов поступало из Могилевской и Минской губерний. По национальности это были литовцы, латыши, поляки, белорусы и русские. За означенный период, начиная с первого набора (1879 г.) и до последнего (1916/17 г.), Семинария приняла в свои стены 997 молодых людей, из которых были рукоположены в пресвитеры около 700 человек. 62 выпускника академии впоследствии были удостоены епископского сана. Её выпускниками были З. Щ. Фелинский, впоследствии причисленный к лику святых и Юргис Матулайтис, причисленный к лику блаженных.

Революционные события, охватившие страну в тяжелые годы Первой мировой войны, не оставили в стороне и Семинарию. В 1918 году она была закрыта, ее здание «временно» отобрано для размещения красноармейского госпиталя, а впоследствии, как водится, не возвращено. Уже в 1919 году в Могилевской архиепархии ощущался острый недостаток священнослужителей — вместе с митрополитом Эдуардом Роппом из страны было изгнано 68 священников, некоторые были заключены в тюрьму, иные не вернулись из-за границы. С каждым последующим годом ситуация становилась хуже. В итоге, было принято решение об открытии тайной семинарии. По поручению администратора Могилевской архиепархии архиепископа Иоанна Цепляка, ее организовал священник Антоний Малецкий, ставший ее ректором. Занятия проводились в здании больничного корпуса бывшей семинарии. В ней обучалось 10 воспитанников, официально работавших в государственных учреждениях.

В марте 1923 года архиепископ Иоанн Цепляк и еще 14 петроградских священников, среди них и ректор семинарии Антоний Малецкий, были арестованы, сам архиепископ – выслан из страны. С этого времени начинаются попытки организации конспиративной семинарии, не увенчавшиеся большим успехом: большая часть преподавателей и священников неизменно арестовывалось, некоторые подвергались высшей мере наказания. Тем более чудесным кажется все же состоявшееся, несмотря на все трудности, рукоположение Юзефа Ковальского и Анджея Рыбалтовского 4 декабря 1928 года епископом Антонием Малецким. К сожалению, уже через год они были арестованы на Украине. Священник Ковальский был расстрелян, а о. Рыбалтовский сослан в Сибирь.

Следующее рукоположение в городе святого Петра состоялось лишь через 64 года. 19 мая 1993 года Апостольский Администратор католиков Европейской России архиепископ Тадеуш Кондрусевич в церкви Матери Божией Лурдской рукоположил во священники диакона Ромуальда Лешека Шакаля, OFM. В том же 1993 году, 29 июня, архиепископ Тадеуш Кондрусевич подписал декрет об основании в Москве Высшей духовной семинарии «Мария — Царица Апостолов». Ее ректором был назначен о. Бернардо Антонини. Через некоторое время о. Бернардо отправился в Рим и во время аудиенции у Папы Иоанна Павла II вручил ему декрет об основании семинарии. Благословив деятельность нового учебного заведения, Папа передал в подарок семинарии богослужебные принадлежности из своей личной ризницы. Высшая духовная Семинария была открыта 1 сентября 1993 года торжественной Мессой, во время которой архиепископ Тадеуш Кондрусевич сказал: «Семинария — сердце епархии, и сегодня это сердце начало биться». На первый курс было зачислено 18 семинаристов из России, Беларуси и Казахстана. Семинария не имела собственного здания, семинаристы и воспитатели жили в квартире на Малой Басманной улице, а на занятия ездили в храм Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии, часть помещений которого была возвращена верующим.

Весной 1995 года мэр Санкт-Петербурга Анатолий Собчак принял решение о возвращении Церкви здания католической духовной семинарии и кафедрального собора Успения Пресвятой Девы Марии. Возвращение проходило поэтапно, но уже к осени на части последнего этажа дома №11 на 1-ой Красноармейской улице были оборудованы учебные аудитории и места для проживания 50 семинаристов и 6 воспитателей. В начале октября 1995 года семинария переехала в Петербург, а уже 16 октября начался учебный год. Официальное открытие семинарии в городе святого Петра состоялось через несколько месяцев, 10 декабря, на торжественной Мессе в церкви Лурдской Божией Матери, которую, в сослужении многочисленного духовенства, совершили архиепископы Джон Буковски и Тадеуш Кондрусевич, епископы Иосиф Верт и Ян Павел Ленга.

Первое рукоположение во священники выпускников Санкт-Петербургской Высшей духовной семинарии Геннадия Рабиханукаева, Сергея Тимашова и Владимира Тимошенко было совершено архиепископом Тадеушом Кондрусевичем в торжество Сошествия Святого Духа 23 мая 1999 года в соборе Успения Пресвятой Девы Марии. В торжественной Мессе, кроме владыки Тадеуша, приняли участие префект Конгрегации Восточных Церквей кардинал Акилле Сильвестрини, Апостольский нунций в России архиепископ Джон Буковски и епископ Клеменс Пиккель. Торжественное богослужение, длившееся более четырех часов, транслировалось на весь мир итальянским телеканалом «Телепаче», благодаря этому его от начала до конца смотрел Папа Иоанн Павел II. В своем слове во время рукоположения архиепископ Кондрусевич сказал: «Вот и пришел тот день, ради которого и существует семинария. Будут новые рукоположения, но это первое, которое никогда не повторится. Это великий праздник семинарии и всей Церкви в России — событие исторической важности, свидетельствующее о духовном возрождении страны».



Источник: Информационная служба Архиепархии

Фото: Евгений Мартынович