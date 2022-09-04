Христианин, который стал Папой Римским

Беатификация Иоанна Павла I – это призыв к нам вновь открыть смирение, которое позволяет добродетелям веры, надежды и любви реализоваться в конкретной жизни. Об этом размышляет в своей авторской колонке главный редактор Vatican News Андреа Торниелли.

8 февраля 1970 года в своей первой проповеди в качестве Патриарха Венеции в базилике Сан-Марко Альбино Лучани повторил слова, обращённые одиннадцать лет назад к верующим Витторио Венето, как только он стал их епископом: «Совершая великие дела, Бог иногда любит записывать их не на бронзе или мраморе, но попросту на пыли: если надпись останется, если её не сметёт и не развеет ветер, ясно, что заслуга принадлежит одному лишь Богу. Я и есть эта пыль: должность Патриарха и Венецианская епархия – великие вещи, соединённые с прахом; если из этого союза получится нечто благое, то ясно, что всё это будет заслугой Божьего милосердия». Именно в утверждении «Я – это пыль» заключена великая тайна христианской жизни, которую Альбино Лучани подтверждал на протяжении всей своей жизни.

Святость Иоанна Павла I – христианина, который стал Папой 26 августа 1978 года и сегодня, 44 года спустя, провозглашается блаженным, – это простая история человека, который на каждом шагу доверял Богу и вверял себя Ему; это доверие происходило в осознании собственной малости. «Без Меня не можете делать ничего», – сказал Иисус Своим друзьям. «Отойди от меня, сатана!» – приказал Назарянин Петру после того, как апостол упрекнул Его за предсказание Своих страстей и смерти. Этим двум драгоценным указаниям Альбино следовал всю жизнь. Благодать признания себя грешником, нуждающимся во всём; благодать не рассчитывать на свои силы, умение или стратегии, но на помощь и присутствие Другого, позволили священнику, епископу и Папе свидетельствовать о лике мирной и уповающей Церкви. Церковь живёт Евангелием в повседневной жизни и не нуждается в фейерверках, чтобы показать своё существование. Церковь несёт близость, утешение и надежду всем, начиная с самых малых, самых бедных, отверженных и непрезентабельных.

«По мере смирения можно судить о нашем духовном прогрессе», – говорил Франциск Сальский, любимый святой Папы Лучани. Для него, человека большой культуры и образования, умевшего говорить просто и свободно, чтобы все его понимали, это было именно так.

Великим знаком надежды для всех является вознесение к славе алтарей этого сына венецианской Церкви, который был чужд любому протагонизму, никогда не стремился к высоким постам, а до того, как был почти единогласно избран на конклаве, подумывал уехать миссионером в Африку по достижении канонического возраста для отставки из Венеции. Потому что, как подчеркнула вице-постулатор процесса канонизации Стефания Фаласка, к лику блаженных причисляется не Папа и не его понтификат, а христианин, который всем своим существом следовал Евангелию, признавая себя «прахом». Христианин, который – молясь каждый день: «Господи, прими меня таким, какой я есть, и сделай меня таким, каким Ты хочешь меня видеть», – стал инструментом, с помощью которого Бог милосердия написал прекрасные страницы, и сегодня они как никогда актуальны для Церкви и для всего мира.