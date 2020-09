Глава НАСА назвал открытие фосфина на Венере самым важным событием за все время поисков внеземной жизни

На Венере, второй от Солнца планете, обнаружено вещество фосфин, которое многими учеными называется возможным указателем на существование живых организмов. Как сообщает издание Astrobiology.com, сообщить об этом открытии планирует в ближайшее время Королевское астрономическое общество Британии.

Ранее стало известно, что ученые из США и Великобритании обнаружили в атмосфере Венеры следы фосфина, который на Земле выделяется анаэробными (не требующими наличия кислорода микроорганизмами). Специалисты предположили, что на планете могут существовать микробы, которые и выделяют этот ядовитый газ.

Биосигнал был обнаружен обсерваторией Atacama Large Millimeter Array (ALMA), расположенной в Чили, и телескопом James Clerk Maxwell, расположенным на Гавайях. Исследование проводилось междисциплинарными группами, базирующимися в Университете Манчестера, Массачусетском технологическом институте и Кардиффском университете.

Атмосфера на Венере — это единственное место, в котором жизнь действительно может в принципе существовать, — сказал Януш Петковский, научный сотрудник Массачусетского технологического института наук о Земле, атмосфере и планетах — Нет никаких известных химических или физических процессов, которые могли бы произвести то количество газа, которое было обнаружено».

Фосфин широко рассматривается астробиологическим сообществом как ключевая «биологическая сигнатура», и его присутствие в венерианских облаках может указывать на существование внеземной жизни.

В свою очередь, директор NASA Джим Брайденстайн уже заявил, что после обнаружения на Венере следов фосфина следует обратить на планету самое пристальное внимание. По его мнению, это одно из важнейших открытий в истории поисков возможной внеземной жизни.

«Жизнь на Венере? Обнаружение фосфина, побочного продукта анаэробной биологии, является наиболее важным событием в создании убедительных доводов в пользу существования внеземной жизни», — написал Брайденстайн в Twitter.

«Пришло время ставить в приоритет Венеру», — призвал глава NASA.

