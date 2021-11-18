Европейский молитвенный завтрак проведут 1 декабря в Брюсселе
В Европарламенте состоится Молитвенный завтрак — в 2021 году мероприятие пройдет 1 декабря, сообщает портал inVictory со ссылкой на prayerbreakfast.eu.
Европейский молитвенный завтрак проводится каждый год в Брюсселе (Бельгия), объединяя последователей Иисуса Христа со всего Европейского Союза.
Обычно на Молитвенный завтрак собираются депутаты Европейского парламента, Европейской Комиссии, члены правительств и парламентов стран Европы, религиозные деятели, председатели благотворительных организаций. Из-за ограничений, связанных с пандемией, физически присутствовать на Европейском молитвенном завтраке смогут быть только депутаты Европарламента, остальные смогут присоединиться онлайн после регистрации.
Нынешнее мероприятие пройдет в Брюсселе в банкетном зале отеля Leopold 1 декабря 2021 с 7:30 до 9:30 утра.
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