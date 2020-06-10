Епископы Евросоюза и Африканского Союза призвали к партнёрству между континентами

В разгар пандемии COVID-19 Европейский и Африканский союзы готовятся к VI саммиту своих политических лидеров, запланированному на октябрь 2020 года. В связи с этим Комиссия епископских конференций Европейского союза (COMECE) и Симпозиум епископских конференций Африки и Мадагаскара (SECAM) разработали программу совместного вклада в будущее партнёрство европейских и африканских государств. Сообщает корреспондент Vatican News Виктор Владимиров.

Главы церковных объединений кардиналы Жан-Клод Холлерих и Филлипп Накеллентуба Уэдраого разделяют обеспокоенность многих людей, семей и общин, особенно тех, кто находится в положении нищеты и уязвимости на обоих континентах. В совместном документе звучит призыв к европейским и африканским политикам основывать свою работу на принципах человеческого достоинства, ответственности и солидарности, внимая нуждам бедных, заботясь о Творении и стремясь к общему благу. «Мы твёрдо убеждены, что вместе Африка и Европа могли бы стать движущей силой для возрождения многостороннего сотрудничества», – заявляют католические иерархи в предисловии к документу. Со своей стороны кардинал Холлерих напомнил об общих корнях и географической близости между Европой и Африкой, подчеркнув, что Европа призвана «делиться миром и процветанием со своими соседями».

Документ под названием «Во дни его процветёт праведник и будет обилие мира» (Пс 71) содержит ряд конкретных политических предложений, направленных на превращение межконтинентальных политических и экономических отношений в справедливое и ответственное партнёрство, ориентированное на благо людей. В связи с этим епископы Европейского и Африканского союзов подчёркивают важность сотрудничества ради целостного человеческого развития, комплексной экологии, безопасности человека и мира.