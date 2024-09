Декрет о предоставлении индульгенций по случаю Очередного Юбилейного 2025 года

ДЕКРЕТ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ИНДУЛЬГЕНЦИЙ

ПО СЛУЧАЮ ОЧЕРЕДНОГО ЮБИЛЕЙНОГО 2025 ГОДА,

ОБЪЯВЛЕННОГО ЕГО СВЯТЕЙШЕСТВОМ ПАПОЙ ФРАНЦИСКОМ

«Настало время нового Юбилейного года, когда вновь распахнутся Святые двери, чтобы пригласить всех к переживанию Божьей любви» (Spes non confundit, 6). В Булле об объявлении очередного Юбилейного 2025 года в текущий исторический момент, когда «забыв об ужасах прошлого, человечество подвергается новому тяжелому испытанию, а многие народы угнетены жестоким насилием» (Spes non confundit, 8), Святейший Отец призывает всех христиан стать паломниками надежды. Эта добродетель прежде всего черпается в благодати Божией и в полноте Его милосердия и должна быть заново открыта в знамениях времен, которые несут «тоску человеческого сердца, нуждающегося в спасительном присутствии Бога» (Spes non confundit, 7).

Ранее в Булле, объявляющей чрезвычайный Юбилейный 2015 год милосердия, Папа Франциск подчеркнул, что в этом контексте индульгенция приобретает «особую значимость» (Misericordiae vultus, 22), поскольку Божье милосердие «становится индульгенцией Отца, который посредством Невесты Христовой достигает грешника, которому было прощено, и освобождает его от всех последствий греха» (там же). Подобным образом Святейший Отец заявляет, что дар индульгенции позволяет нам «познать безграничную природу Божьего милосердия. Не случайно в древние времена термины «милость» и «индульгенция» были взаимозаменяемы, выражая полноту Божьего прощения, которое не знает границ» (Spes non confundit, 23). Таким образом, индульгенция — это милость Юбилея.

По случаю очередного Юбилейного 2025 года по воле Верховного Понтифика «Суд милосердия», отвечающий за все, что касается предоставления и использования индульгенций, желая поощрить души верующих и питать благочестивое желание получить индульгенцию как дар благодати, устанавливает следующие предписания, чтобы верующие могли «получить и плодотворно применить Юбилейную индульгенцию» (Spes non confundit, 23).

Во время очередного Юбилейного 2025 года все предоставленные ранее индульгенции остаются в силе. Все верующие, искренне раскаявшиеся и свободные от всякой привязанности ко греху (см. Enchiridion Indulgentiarum, IV изд., норм. 20, § 1), движимые духом милосердия, в течение Святого года очищенные Таинством Покаяния и приступившие к Святому Причастию, молящиеся в намерениях Верховного Понтифика, смогут с отпущением и прощением своих грехов получить из сокровищницы Церкви полную индульгенцию, которая может быть применена к душам в Чистилище, следующим образом.



I. Святые паломничества

Верующие, паломники надежды, смогут получить Юбилейную индульгенцию, предоставленную Святейшим Отцом, если совершат благочестивое паломничество:

в любое святое место Юбилея: благочестиво участвуя в Святой Мессе (если это позволяют литургические нормы, то может быть отслужена юбилейная Месса или одна из вотивных Месс для примирения, прощения грехов, поощрения добродетели милосердия или укрепления согласия между народами); участвуя в Мессе при совершении таинств христианского Посвящения или Миропомазания больных; или участвуя в священнопраздновании Слова Божия; в Литургии часов (Чтения, Лауды, Вечерни); в Via Crucis; в Марианском Розарии; в Akathistos; в покаянном торжестве, заканчивающемся индивидуальной исповедью кающихся, как установлено в обряде Покаяния (Форма II);

в Риме: посетив хотя бы в одну из четырех главных папских базилик, а именно собор Святого Петра в Ватикане, Латеранскую базилику, базилику Санта-Мария-Маджоре и базилику Святого Павла за городскими стенами;

на Святой Земле: посетив хотя бы в одну из трех базилик, а именно храм Гроба Господня в Иерусалиме, базилику Рождества Христова в Вифлееме, базилику Благовещения в Назарете;

в других церковных регионах: посетив кафедральный собор или другие церкви и святые места, указанные местным ординарием. Епископы должны принять во внимание потребности верующих, а также максимально сохранить символический смысл паломничества, которое выражает великую потребность в обращении и примирении.



II. Благочестивое посещение святых мест

Верующие также могут получить Юбилейную индульгенцию, если индивидуально или в составе группы благочестиво посетят любое Юбилейное место и проведут там соответствующее время в евхаристическом поклонении и медитации, завершив их молитвой «Отче наш», исповеданием веры в любой утвержденной форме и воззваниями к Марии, Матери Божией, чтобы в этот Святой год все познали «близость самой ласковой из матерей, которая никогда не оставляет своих детей» (Spes non confundit, 24).

В течение Юбилейного года, помимо вышеупомянутых мест паломничества, на тех же условиях можно посетить и другие святые места:

в Риме: базилику св. Креста Иерусалимского; базилику св. Лаврентия за городскими стенами; базилику св. Себастьяна за городскими стенами (настоятельно рекомендуется посетить «семь церквей», столь дорогих сердцу святого Филиппа Нери); храм Богоматери Божественной Любви, церковь Святого Духа в Сассии, церковь св. Павла у трех фонтанов, место мученической смерти апостола; римские катакомбы; церкви Юбилейного пути, посвященные Iter Europaeum и женщинам-покровительницам Европы и Учителям Церкви (базилику св. Марии над Минервой, церковь св. Бригитты на площади Фарнезе, церковь св. Марии Победы, церковь Пресвятой Троицы на горах, базилику св. Цицилии в Трастевере, базилику св. Августина на Марсовом поле);

в других регионах мира: две малые папские базилики в Ассизи, св. Франциска и св. Марии Ангелов; папские базилики Божией Матери в Лорето, Девы Марии Розария в Помпеях, св. Антония в Падуе; любые малые базилики, кафедральные церкви, соборные церкви, марианские святилища, а также любые выдающиеся коллегиальные церкви или святилища, назначенные каждым диоцезным или епархиальным епископом, а также национальные или международные святилища, «святые места приветствия и особые пространства для возрождения надежды» (Spes non confundit, 24), указанные Конференциями епископов.

Верующие, которые искренне раскаиваются в грехах, но по серьезным причинам не могут принять участие в торжественных священнопразднованиях, паломничествах и благочестивых визитах (особенно монахи и монахини, находящиеся в затворе, пожилые люди, больные, заключенные, а также те, кто в больнице или других учреждениях по уходу постоянно обслуживает больных) могут получить Юбилейную индульгенцию на тех же условиях, если, объединившись духом с верующими, участвующими лично, — особенно когда слова Верховного Понтифика или епархиальных епископов транслируются через средства массовой информации, — будут читать у себя дома или там, где они находятся (например, в часовне монастыря, больнице, доме престарелых, тюрьме…) молитву «Отче наш», исповедание веры в любой утвержденной форме и другие молитвы в соответствии с намерениями Святого года, принося в жертву свои страдания или тяготы своей жизни.



III. Дела милосердия и покаяния

Кроме того, верующие смогут получить Юбилейную индульгенцию, если с благочестивым духом примут участие в народных миссиях, духовных упражнениях или встречах по изучению текстов Второго Ватиканского собора и Катехизиса Католической Церкви, проводимых в церкви или в другом подходящем месте, в согласии с намерениями Святейшего Отца.

Несмотря на правило, согласно которому в день можно получить только одну полную индульгенцию (см. Enchiridion Indulgentiarum, 4 изд., норма 18, § 1), верующие, совершившие акт милосердия в пользу душ в Чистилище, если они причащаются во второй раз в тот же день, могут получить в тот же день полную индульгенцию дважды, применимую только к усопшим (это должно происходить в рамках евхаристического празднования; см. кан. 917 и Responsa ad dubia, 1, 11 iul. 1984 Папской комиссии по аутентичному толкованию Кодекса Канонического Права). Благодаря этому двойному акту осуществляется славное проявление сверхъестественного милосердия через связь, посредством которой верные, все еще странствующие по этой земле, объединяются в мистическом Теле Христовом с теми, кто уже завершил свой путь, в силу того, что «Юбилейная индульгенция благодаря силе молитвы особым образом предназначена для тех, кто прошел этот путь до нас, чтобы они могли снискать полную милость» (Spes non confundit, 22).

Особым образом «во время Юбилейного года мы призваны быть ощутимыми знаками надежды для тех братьев и сестер, которые испытывают трудности любого рода» (Spes non confundit, 10). Таким образом индульгенция также связана с делами милосердия и покаяния, которыми человек свидетельствует о предпринятом обращении. Верующие, следуя примеру и поручению Христа, призываются чаще совершать дела милосердия и благотворительности, особенно в служении тем братьям и сестрам, которые обременены различными нуждами. В особенности они должны вновь открыть для себя «телесные дела милосердия: накормить голодных, напоить жаждущих, одеть нагих, принимать странствующих, помогать больным, посещать заключенных, хоронить мертвых» (Misericordiae vultus, 15), а также «духовные дела милосердия: дать совет нуждающимся, учить незнающих, наставлять грешников, утешать скорбящих, прощать обиды, терпеливо переносить страдания, молиться Богу за живых и мертвых» (там же).

Таким образом, верующие смогут получить Юбилейную индульгенцию, если будут в течение определенного времени посещать нуждающихся или находящихся в затруднительном положении братьев и сестер (больных, заключенных, одиноких пожилых людей, людей с ограниченными возможностями…), в некотором смысле совершая паломничество к присутствующему в них Христу (ср. Мф 25:34-36) в соответствии с обычными духовными, сакраментальными и молитвенными условиями. Верующие могут повторять эти визиты в течение всего Святого года, даже ежедневно, получая каждый раз полную индульгенцию.

Юбилейная полная индульгенция также может быть получена благодаря инициативам, конкретным и щедрым образом воплощающим в жизнь дух покаяния, который в некотором смысле является сутью Юбилея. В частности, можно заново открыть покаянный характер пятницы, воздерживаясь по крайней мере один день от бесполезных отвлечений (реальных, но также и виртуальных, вызванных, например, использованием медиа и/или социальных сетей) и от излишнего потребления (например, постясь или практикуя воздержание согласно общим нормами Церкви и указаниям епископов), а также жертвуя соразмерную сумму денег бедным, поддерживая работы религиозного или социального характера, особенно в защиту жизни на всех ее этапах, а также путем поддержания качества жизни брошенных детей, молодых людей, оказавшихся в трудной ситуации, нуждающихся или одиноких пожилых людей, или мигрантов из разных стран, «покидающих свои родные места в поисках лучшей жизни для себя и своих семей» (Spes non confundit, 13). Ее также можно получить, посвящая разумную часть своего свободного времени добровольной деятельности, которая служит обществу, или другим подобным формам личной ответственности.

Все диоцезные или епархиальные епископы, а также приравненные к ним по праву, в наиболее подходящий день этого Юбилейного периода по случаю главного торжества в Кафедральном соборе и в отдельных юбилейных церквях могут передать Папское благословение с прилагаемой к нему полной индульгенцией, которую могут получить все верующие, принимающие это Благословение на обычных условиях.

Чтобы облегчить доступ к таинству Покаяния и получению Божественного прощения через «власть ключей», местным ординариям предлагается предоставить каноникам и священникам, которые в специально отведенных для Святого года соборах и церквях исповедуют верующих, полномочия, ограниченные внутренними рамками для верующих Восточных Церквей, как указано в кан. 728, § 2 ККВЦ, а в случае возможной оговорки — в кан. 727, исключая случаи, рассмотренные в кан. 728, § 1; в то время как для верующих Латинской Церкви — полномочия, упомянутые в кан. 508, § 1 ККП.

В связи с этим Пенитенциария призывает всех священников проявлять щедрость и самоотдачу, чтобы предоставлять верующим как можно больше возможностей воспользоваться средствами спасения, утверждая и публикуя по согласованию с приходскими священниками или настоятелями соседних церквей время для исповеди, планируя покаянные торжества на постоянной и частой основе, а также как можно больше привлекая священников, у которых в силу возрастных ограничений нет других пастырских обязанностей. В зависимости от обстоятельств священники должны помнить, в соответствии с Motu Proprio Misericordia Dei, о пастырской возможности выслушивания исповеди во время празднования Святой Мессы.

Чтобы облегчить задачу исповедников, Апостольская Пенитенциария по поручению Святейшего Отца предоставляет священникам, которые будут сопровождать или присоединятся к юбилейным паломничествам за пределами своих епархий, возможность пользоваться теми же правами, которые им были предоставлены законной властью в их собственных епархиях. Апостольская Пенитенциария также предоставляет особые полномочия пенитенциариям папских базилик в Риме, а также каноникам-пенетенциариям или епархиальным пенитенциариям, учрежденным в отдельных церковных округах.

Исповедники, с любовью наставляя верующих о тяжести грехов, к которым применяются ограничение или порицание, должны с пастырским милосердием определить соответствующее сакраментальное покаяние, чтобы привести кающегося, насколько это возможно, к стабильному раскаянию и, в зависимости от характера вопроса, предложить возместить любой вред или ущерб.

Наконец, Пенитенциария сердечно призывает епископов, как носителей тройной munus учительства, управления и святительского служения, позаботиться о том, чтобы четко разъяснить предлагаемые здесь положения и принципы освящения верующих, принимая во внимание местные условия, культуры и традиции. Адаптированный к социокультурным особенностям каждого народа катехизис может плодотворно передавать Евангелие и всю полноту христианского послания, глубже укореняя в сердцах людей стремление к этому уникальному дару, получаемому благодаря посредничеству Церкви.

Настоящий декрет действует в течение всего очередного Юбилейного 2025 года, несмотря на любые положения об обратном.



Дано в Риме Апостольской Пенитенциарией, 13 мая 2024 года, в память Пресвятой Девы Марии Фатимской.

кардинал Анджело Де Донатис

Великий пенитенциарий

монс. Кшиштоф Никель

Регент

