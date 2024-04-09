«Чтобы новые книги согревали наши сердца». Издательство францисканцев отметило 30-летие
Тридцатилетний юбилей отметило 7 апреля Издательство францисканцев. На встрече в курии Архиепархии Божией Матери в Москве прозвучали поздравления, воспоминания об основателях, рассказы о работе издательства, которое выпускает литературу богословского, религиозно-философского и культурно-исторического характера, а также богослужебные книги, знакомит читателя с духовной традицией западного и восточного христианства. На юбилейном вечере были представлены книжные новинки: перевод «Абердинского бестиария» и второе исправленное издание книги П. Д. Сахарова «Пасха Страстей и Воскресения».
Генеральный директор издательства священник-францисканец Дариуш Харасимович, кустод Российской генеральной кустодии св. Франциска Ассизского, рассказал, что францисканцы смогли легально вернуться в Россию в 1993 году. А уже через год генеральный кустод российских францисканцев польский священник Григорий Цёрох (1962–2004) основал издательство. «Молодой священник с горящим сердцем, ведомый Божьим Провидением, немедленно приехал в Россию, когда пал железный занавес, и подумал, что издательство будет хорошим инструментом евангелизации на постсоветском пространстве. «Братья, доколе есть время, давайте творить добро», – повторял он слова св. Франциска», – с благодарностью вспоминал о. Григория выступавший. По его словам, польского священника вдохновлял также пример св. Максимилиана Кольбе, «миссионера великого масштаба», который до войны издал в Польше множество книг. Сам о. Дариуш познакомился с Издательством францисканцев в 1996 году и «сразу понял, что это место, где кипит жизнь», где царит творческая «движуха», где постоянная «атмосфера евангелизации и дружбы».
Вспомогательный епископ Архиепархии Божией Матери в Москве Николай Дубинин в течение 15 лет, с 2005 по 2020 год, возглавлял Издательство францисканцев. Он рассказал о самых значимых, получивших широкий резонанс изданиях: Римский миссал, по которому совершается богослужение, «мегапроект» – пять томов «Католической энциклопедии», первый русский перевод «Золотой легенды» Иакова Ворагинского, «Сочинения» Иоанна Павла II, «Воссозданный Рим» Флавио Бьондо, папские энциклики и апостольские обращения и многое другое. Он пожелал издательству, «чтобы оно жило, развивалось и было одним из прекрасных добрых дел, которыми мы прославляем Бога».
Генеральный викарий Архиепархии священник Кирилл Горбунов вспоминал то время, когда информацию о Католической Церкви можно было получить только из атеистической литературы, а первые книги, выпущенные Издательством францисканцев, воспринимались как «огромное счастье, были такой ценностью, что я их вез и прижимал к сердцу». О. Кирилл надеется, что «у нас появятся новые книги, которые согревали бы наши сердца». Издательство Францисканцев также поздравил с юбилеем представитель посольства Республики Польша в РФ.
Исполнительный директор Издательства францисканцев Игорь Баранов выделил три этапа в работе своих коллег. Первый – «романтический», когда все только начиналось, «любовно подбирался» штат сотрудников, о. Григорий Цёрох затевал первые большие проекты. Первый том «Католической энциклопедии» успел выйти до его трагической гибели (июль 2004 года) и даже был представлен в разных странах и преподнесен Папе Иоанну Павлу II. Второй период – когда издательство «твердо встало на ноги» под руководством о. Николая Дубинина и были сформированы основные издательские серии, выпущены самые главные труды. Сейчас, полагает Баранов, наступил третий этап – «поиск новых путей, новых проектов». Он с благодарностью вспомнил роль архиепископа Тадеуша Кондрусевича, который не просто благословил создание издательства, но вникал в издательские дела, сам непосредственно работал над проектами. Памяти Петра Сахарова, одного из авторов издательства, литургиста, христианского публициста и переводчика, учёного-востоковеда, скончавшегося год назад, была посвящена презентация второго издания его книги «Пасха Страстей и Воскресения», которую он сам исправил и дополнил.
Русское издание «Абердинского бестиария» представила переводчик с латинского языка Ирина Кувшинская, преподаватель кафедры Древних языков Исторического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова. Впервые такой перевод был выполнен на русский язык по отсканированным и доступным в интернете рукописям XII–XIII вв., хранящимся в британских библиотеках. На латинском языке слово «звери» звучит как bestiae – от него происходит название «бестиарий», напомнила переводчица. Однако «Абердинский бестиарий» – это не просто энциклопедический труд о животных, драконах, чудовищах и «прочих фантазийных созданиях», но и философско-богословский дидактический трактат. Описание каждого зверя снабжается аллегорическим толкованием: так, образ Христа средневековые авторы провидели в льве, пантере, в таинственном ибексе, два рога которого символизируют Ветхий и Новый Заветы, и в других созданиях. Отдельный раздел трактата посвящен птицам, и каждая из них по-своему назидает читателя: удоды учат заботе о родителях, журавли – преданные стражники, белый каладрий – птица из царских чертогов – предсказывает итог болезни и т.д. Перевод был осложнен тем, что рукописи этого сочинения имеют утраты, приходилось компилировать текст по разным источникам примерно одного времени. Каждый манускрипт снабжен прекрасными миниатюрами, однако издание такой книги на русском языке с иллюстрациями – дело будущего, пока Издательство францисканцев выпустило текст с некоторыми черно-белыми изображениями.
Священник-францисканец Пётр Корнелюк поздравил юбиляров и исполнил на скрипке одно из произведений Баха, а также «Гимн творению» – тему св. Франциска из фильма Франко Дзеффирелли «Брат Солнце, сестра Луна». В архивной видеозаписи прозвучал фрагмент из «Семи слов на Кресте» Гайдна, исполненных в 1999 году струнным квартетом в кафедральном соборе Непорочного Зачатия Девы Марии, когда его еще только готовили к реставрации.
Юлия Зайцева
Источник: «Благовест-инфо»
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