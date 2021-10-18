Что такое «Синод 2021-2023» (Синодальный путь)?

9 октября 2021 года Католическая Церковь начала Синодальный путь, который продлится 3 года и в котором призван участвовать каждый верующий там, где он находится: торжественное пленарное заседание состоялось в Новом зале Синода при участии Папы Франциска. А 17 октября все поместные Церкви начали свой Синодальный путь. В связи с этим портал Рускатолик собрал основную информацию о начавшемся Синоде в формате вопросов и ответов.

Что такое Синод?

Это собрание представителей Церкви для обсуждения и разрешения вопросов и дел вероучения, религиозно-нравственной жизни, устройства, управления и дисциплины. Синод епископов как совещательный орган при Папе Римском собирается раз в три года, чтобы содействовать тесному единению Римского Понтифика и епископов и советами подавать Римскому Понтифику помощь в деле сохранения целостности и преумножения веры и добрых нравов, соблюдения и укрепления церковной дисциплины, а также для того, чтобы рассматривать вопросы, касающиеся деятельности Церкви в мире.

Как будет проходить Синод 2021-2023?

В этот раз Синод пройдёт не как единовременное событие, а как процесс, состоящий из трёх этапов: епархиального, континентального и вселенского. Епархиальный и континентальный этапы призваны подготовить материал для размышления на вселенском этапе.

Какова тема этого Синода?

«На пути к синодальной Церкви: сопричастность, участие и миссия». Папа Франциск выделил три ключевых слова, определяющих предстоящий Синод: общение, участие и миссия.

С чего начался Синод?

С торжественной церемонии открытия в Ватикане 9 октября. В ней принял участие Папа Франциск, а также представители епископских конференций всего мира, члены Римской Курии, делегаты братских Церквей, монашеских общин, церковных движений мирян, совет молодежи. Также Папа возглавил Святую Мессу открытия в Ватиканской базилике в воскресенье, 10 октября, в ходе которой говорил о синодальном пути Церкви.

Как должна происходить работа Синода на епархиальном этапе?

Суть синодального опыта в том, чтобы слушать Бога, слушая друг друга, вдохновляясь Словом Божиим. Церковь настаивает на проведении неоднократных встреч, чтобы возникла более живая атмосфера деления, чтобы люди познакомились друг с другом, стали доверять друг другу, почувствовали, что они могут более свободно говорить, созидая подлинно синодальный опыт совместного пути. Помимо формальных аспектов говорения и слушания друг друга, на заседаниях важно уделить время и для неформального взаимодействия. Паломничества, групповая деятельность, творческие инициативы, даже короткие перерывы могут воспитывать чувство общины в переживании общности жизни.

Встречи будут проходить только в приходах?

Проведение таких встреч зависит от отдельных условий. Несколько приходов, монашеские общины, движения мирян, экуменические группы могут объединить свои усилия.

Церковь предлагает какой-то материал для обсуждений?

Да, Церковь предлагает Подготовительный документ, своеобразный Опросник, в который вошли стимулирующие вопросы, призванные положить начало опыту деления и слушания и способствовать ему.

Необходимо ответить на все вопросы из Опросника?

Не обязательно, нужно выбрать наиболее актуальные в вашем отдельном контексте. Также рекомендуется обращать больше внимания на типы вопросов, обращенные к личному опыту и жизненным переживаниям, чем на «вероучительные» заявления.

Можно ли задавать вопросы сверх тех, что представлены в Опроснике?

Да, и Церковь даже призывает к этому.

Как будут подводиться итоги обсуждений?

Итоги обсуждения должны быть записаны всякий раз, когда в епархии проводится встреча, призванная ответить на вопросы. Одновременно итоги обсуждения должны быть записаны каждой епархией, и, наконец, каждой епископской конференцией.

Какова цель подведения итогов обсуждений?

Цель итогов обсуждения на любом уровне – не общее резюме всего сказанного или учебное задание. Участники распознают, что следует выбрать и записать для следующего этапа синодального процесса, передавая плод своих усилий на епархиальный уровень (в случае консультаций в епархии) и позже на уровень епископской конференции (в случае резюме, подготовленного епархией). Итоги обсуждения не просто передают общие тенденции и точки соприкосновения, но также подчеркивают то, что берет за живое, поощряет оригинальную точку зрения, открывает новые горизонты.

Можно говорить только о хорошем?

Нет, Церковь призывает не только подчеркивать положительный опыт, но также обратить внимание на вызовы и отрицательный опыт, чтобы отражать реальность услышанного. В обратную связь должны войти какие-то детали отдельного собрания: позиции участников, радости и вызовы совместного распознавания.

Что будет дальше?

На основе результатов епархиального и континентального этапов будет составлен первый рабочий документ Синода, называемый instrumentum laboris, на котором будет основывается большая часть дальнейшего обсуждения. Второй рабочий документ составит Ватиканский офис Синода епископов на основе результатов, полученных из разных стран, и разошлет участникам очередного Синода епископов, который пройдёт в октябре 2023 года и станет последним, вселенским этапом Синода.



Источник: Рускатолик.рф