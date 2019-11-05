«Без Него не можем делать ничего». Книга-интервью Папы Франциска

«Без Него не можем делать ничего. Беседа о том, что значит быть миссионерами в сегодняшнем мире»: так озаглавлена книга-интервью итальянского публициста Джанни Валенте, изданная совместно Ватиканским книжным издательством и издательством Святого Павла. Книга посвящена Чрезвычайному месяцу миссий, который проходил в октябре. Сообщает корреспондент Vatican News Ольга Сакун.

Папа Франциск говорит о том, что значит «Церковь, выходящая из самой себя». «Церковь выходящая – это не модное выражение, — поясняет Папа. – Церковь либо находится в состоянии исхода, либо это не Церковь». Если Церковь не исходит из самой себя, то она превращается в «духовное объединение или в транснациональную корпорацию для продвижения инициатив и посланий этико-религиозного характера».

Главными деятелем миссии является Святой Дух, говорит далее Папа, ссылаясь на Книгу Деяний Святых Апостолов. Ученики Христовы «всегда идут вторыми», Дух же подготавливает и обрабатывает человеческие сердца. Папа подчеркивает, что таинство Крещения – это достаточный «реквизит» для того, чтобы возвещать Евангелие. Миссия не является «предпринимательским проектом» или же «спектаклем, организованным для подсчета тех, кто придет благодаря пропаганде»: миссия обладает «таинственной плодотворностью», она основана на убеждении, что без Христа мы ничего не можем сделать. «Высшая точка религиозной свободы, — утверждает Папа, — заключается в том, чтобы поддаться Святому Духу, отказавшись от подсчетов и контроля».

На страницах книги-интервью Папа возвращается к теме прозелитизма, то есть идеи, будто Церковь растет не благодаря привлекательности Христа и деянию Святого Духа, а благодаря «мудрым речам». По своей природе прозелитизм «насильственен», говорит Папа и ставит акцент на свидетельстве: возвещать Евангелие означает «дать отчет в нашем уповании», и для этого достаточно «неистовой силы соблазна Креста».

Миссионер – это не тот, кто «контролирует веру», а тот, кто ее облегчает. Миссионер не устраивает «пастырскую таможню» и не ставит преграды «желанию Иисуса всех обнять», проверяя, есть ли у человека необходимые реквизиты. Напротив, миссионер облегчает путь к вере. Папа напомнил, что Павел III в свое время отверг теории, согласно которым индейцы «в силу своей природы» неспособны принять Евангелие, и подтвердил выбор миссионеров, облегчивших Крещение индейцев. Даже сегодня, отмечает Папа, есть группы людей, считающих себя «просвещенными», которые делят мир на цивилизованных людей и дикарей, относя определенную часть человеческой семьи к низшей категории. Папа констатировал, что подобные идеи были высказаны в контексте недавно завершившегося Синода по Амазонии, и напомнил, что христианство не располагает одной-единственной культурной моделью, – оно приобретает облик различных культур и народов, в которых укоренилось Евангелие. Поэтому не следует насаждать определенную культурную форму вместе с евангельской проповедью, подчеркивает Папа Франциск.