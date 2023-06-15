Архиепископ Станислав Богуш-Сестренцевич – первый митрополит Римско-католической Церкви в России (1731-1826)

3 июня в Санкт-Петербурге в рамках юбилейных торжеств прошла научно-практическая конференция под названием «Римско-католическая Могилевская Митрополия и собор Успения: страницы истории». С докладом, посвященным личности Станислава Богуша-Сестренцевича, первого митрополита Римско-католической Церкви в России, выступила Наталья Корюкаева. Приводим полный текст её доклада.

Отечественная история не может пожаловаться на недостаток неординарных личностей. Но, наверное, претендовать на роль одной из наиболее колоритных фигур в истории Российской империи рубежа XVIII-XIX вв. вполне может митрополит Станислав Богуш-Сестренцевич. Его долгая жизнь священника, просветителя, ученого была полна неожиданных поворотов и вполне могла бы стать основой сюжета для приключенческого романа. За короткое время рассказать подробно о жизни этого человека невозможно. Поэтому я расскажу о том, каким он был в обычной жизни.

Станислав-Ян Богуш-Сестренцевич – родился 3 (14) сентября 1731 г. в небольшой белорусской деревушке Занки (теперь Гродненская область) в польско-литовской семье шляхтичей. Его отец был по вероисповеданию кальвинистом, мать – католичкой. По настоянию матери младенец был крещен по римско-католическому обряду. Но впоследствии, возможно, что это было связано с проблемами обучения ребенка, он воспитывался в кальвинизме.

Фамильный герб Сестренцевича

Семья была большая и не очень богатая. У Станислава было два брата и 5 сестер. Сам Станислав рос болезненным и слабым. Хотя родители, беспокоясь за здоровье сына, учебой его не утруждали, к третьему году жизни тот уже умел читать. Когда мальчику было семь лет занялись его домашним обучением, а когда Станиславу исполнилось 12 лет встал вопрос о его серьезном образовании и нашего героя отправили учиться в Кейданский кальвинистский коллегиум. Там Станислав изучал польский, немецкий, французский и латинский языки, которые усвоил в совершенстве, учился арифметике, географии, истории, словесности и рисованию. Первоначальное бессистемное образование он впоследствии восполнял чтением книг, не щадя при этом ни здоровья, ни сил. Воспитанник коллегиума проявил такие большие способности, что члены кальвинистской общины решили дать ему средства на поездку за границу для обучения в университете.

С этого момента начинается его самостоятельная, достаточно бурная жизнь. Ехал за границу 13 летний подросток с радужными надеждами, снабженный спонсорскими средствами. В прусской гостинице недоросля воры обобрали до нитки. Подросток растерялся. Чужбина, ни копейки денег. Он представлял себе гнев отца, да и, наверное, не хотелось возвращаться домой нищим неудачником. Он завербовывается в прусскую армию. Воинская служба — как раз для шляхтича. В Европе шла война за австрийское наследство. После одномесячной подготовки Станислав становится офицером гусарского полка.

Для нашего времени это удивительный факт, но в то время это было обычным явлением. Юноши взрослели рано. В возрасте 13-14 лет они могли воевать, поступать в университеты. 3 сентября 1745 года Станиславу исполнилось четырнадцать, а 12–го декабря он был ранен в руку картечью. Изувеченные солдаты прусской королевской армии были не нужны и юного гусара комиссовали. Раненая рука нестерпимо ныла и гноилась. Болезнь удалось победить после удачной операции. А доучиваться–то надо… В Берлине отцом Станислава был для сына открыт счет в банке и жил дядя. Дядя устроил племянника учиться в гимназию св. Иоахима. Станислав учился старательно. Однако уровень преподавания в гимназии был низким. Она не требовала от учащихся серьезной подготовки. Под воздействием шумной ватаги школяров Станислав начал курить трубку, потягивать пиво в кабаках и посещать всякого рода гулянья и вечеринки.

Окончание гимназии давало право на зачисление в университет, и в 1748 г. Станислав был зачислен на философский факультет университета Франкфурта-на-Одере. Особый интерес у него вызывали естественные науки, особенно математика. Юноша много читал, в особенности философов. Но, помните, как Гофман писал о буршах, вольнодумных студентах? Вот наш Станислав таким и был. Даже наделал долгов и сбежал, не закончив обучение. В дальнейшему учился в университетах Кёнигсберга, Амстердама и Лондона В последствии знания позволяли Сестренцевичу, от природы одаренному умом и редкими способностями, неплохо разбираться в искусстве, чертить планы, рисовать фасады, разрабатывать проекты, конструировать машины на уровне, находившем одобрение у специалистов.

В августе 1751 года после шести лет отсутствия будущий архиепископ оказался на родине. Какое–то время Богуш–Сестренцевич продолжает военную карьеру, поступив на службу в литовский драгунский полк польской армии в чине хорунжего. В Европе в это время бушевала Семилетняя война. Сестренцевич участвует в боях, ведет по воспоминаниям современников, образ жизни свойственный офицерам XVIII века, одинаково ловко расправляясь с противниками и горячительными напитками, неоднократно ранен в бою и на дуэлях.

В польской армии он дослужился до чина капитана, был тяжело ранен в ногу и вынужден военную службу оставить. К тому же профессия военного не очень соответствовала его характеру, хотя до конца жизни оставила привычку к порядку и дисциплине.

После увольнения из армии перед Станиславом Сестренцевичем снова встает проблема выбора дальнейшего жизненного пути, и в тот момент для него не остается ничего другого кроме зарабатывания на жизнь педагогической деятельностью. Не имея средств к существованию и так необходимой в XVIII веке протекции, Сестренцевич долго ищет не лестную для себя работу в качестве педагога в дворянских семьях.

И лишь в ноябре 1753 г. молодой человек получил приглашение стать учителем у детей князя Станислава-Игнацы Радзивилла, родственника Великого литовского гетмана.

Семья Радзивиллов имела вековые культурные и религиозные католические традиции. Пребывание Сестренцевича этой семье дало ему не только возможность к ним приобщиться, но и завести знакомства в среде польско-литовской аристократии.

В это время в Польше и Литве происходят серьезные изменения. Королем Речи Посполитой становится Станислав-Август II Понятовский с которым Сестренцевич знакомится в доме Радзивиллов. Дружеские отношения с Понятовским Сестренцевич поддерживал до последних дней уже сверженного короля, совершал обряды его миропомазания и отпевания.

Существует легенда, что Станислав стал героем классической амурной истории – влюбился в одну богатую и знатную девушку. Препятствием к браку стало различие в вероисповедании. Ради будущего счастья Сестренцевич возвращается в католичество, но брак по какой-то причине все же не состоялся. Возможно, родителей невесты не устраивало социальное положение и материальное состояние жениха. Возможно это повлияло на дальнейшую судьбу будущего митрополита.

В гости к Радзивиллам часто приезжал молодой католический иерарх – виленский прелат Игнацы Массальский. Ему понравился молодой образованный учитель, с которым можно приятно поговорить, который благовоспитан, умеет выслушать и, кажется, разбирается во всех отраслях человеческого знания. Игнацы Массальский предложил С. Богушу-Сестренцевичу принять священнический сан.

В 1759 году Сестренцевич едет в Варшаву, где учится в Варшавском главном коллегиуме пиаров, а затем в семинарии миссионеров. Пиары – Католический монашеский орден, учрежденный в XVII, для обучения юношества. Направление их миссии очень подходило бывшему учителю. В течение трехмесячного обучения в Варшавской семинарии Сестренцевич прошел все ступени рукоположения в священники. 7 апреля 1763 г. в варшавском соборе Непорочного зачатия Пресвятой Девы Марии он был посвящен в духовный сан. 15 августа 1763 г. Станислав Богуш-Сестренцевич отслужил первую в своей жизни Мессу.

Ну а далее, благодаря протекции Понятовского, Массальского, к тому времени уже виленского епископа, и Радзивиллов началась его стремительная и, без всякого преувеличения, поразительная карьера на новом духовном поприще. Он достиг ряда церковных должностей и стал правой рукой виленского епископа. Воспитание в поликонфессиональной среде сделало С. Богуша-Сестренцевича толерантным. Учеба в Германии расширила его кругозор и позволила приобщиться к лучшим идеям западноевропейской философской мысли эпохи Просвещения. Набожность и серьезное отношение к исполняемым обязанностям были по достоинству оценены.

Служение Богу отец Станислав совмещает с занятием наукой. Его интересы широки и разнообразны – от медицины до истории и филологии, юриспруденции.

В 1771-1773 гг. Сестренцевич уже епископ-суффраган (администратор) Виленской епархии, управляющий ею в отсутствие епископа. Сестренцевич как администратор обнаружил не только ум, но и твердую волю. Дар талантливого администратора и красноречивого проповедника сделал имя каноника Сестренцевича популярным в Литве и Польше. К личному знакомству с польским королем добавилось и знакомство с российской императрицей Екатериной II.

Вместе с польским королем 13 ноября 1771 года она присутствует на богослужении в кафедральном соборе в Вильно. Главной темой проповеди каноника Сестренцевича стало соблюдение христианином своих обязательств по отношению к правящему монарху. Он, не побоявшись обличать заговорщиков, покушавшихся на жизнь короля, среди которых были и представители высшего духовенства, призывал верующих подчиниться власти монарха; ссылаясь на тексты Священного Писания, выражал идею незыблемости монаршей власти.

Екатерина II запомнила образованного и отважного священника, преданного Российскому двору. Имя его становится известным и в России. Неслучайно о нем вспомнят, когда российское правительство будет искать подходящую кандидатуру на пост главы российских католиков.

После разделов Речи Посполитой в границах России оказалось около 1900 тысяч католиков латинского обряда. По указу Екатерины II в 1772 г. была создана Белорусская епархия, которая объединила в своих границах все католические приходы Российской империи. Главой новой епархии в качестве «Епископа католических в России церквей» императрица назначает Сестренцевича, который незадолго перед этим посвящен в епископский сан. Резиденция епископа должна была находиться в г. Могилев. Церковь Успения Девы Марии, которая стала кафедральным собором епархии, епископ перестраивает по своему вкусу в ампирном стиле и с этого времени она носит двойное непривычное название Святого Станислава и Успения Девы Марии.

Церковь в Могилеве

Молодой епископ много делает для улучшения состояния храмов, повышения образования священников и монашествующих, используя при этом все свои знания и умения. Прибывший в Россию в 1783 году нунций Аркетти посетил несколько храмов в Белоруссии и в послании в Рим отметил их хорошее состояние и грамотность священников.

Екатерина II добивается у Святейшего престола для Сестренцевича сана архиепископа, а ставший после ее смерти императором Павел I дал архиепископу Станиславу Иоанну Богушу-Сестренцевичу звание митрополита всех католических церквей в России и назначил председателем Духовной коллегии, государственного органа, предназначенного для руководства Католической Церковью в России.

По делам службы Сестренцевич систематически бывает в Санкт-Петербурге, Часто появляясь при царском дворе, Сестренцевич, практически, вел светский образ жизни, не отказывая себе в удовольствиях. Он любил бывать на придворных балах, был завзятым театралом. И вместе с тем он оставался вызывающим уважение к сану священником не только у католиков, но и православных. И это качество Сестренцевича не отрицали даже его недоброжелатели.

Много сил уделяет Сестренцевич развитию просвещения на территории своей резиденции – Белоруссии.

В Могилеве в полной мере проявился талант Богуша–Сестренцевича как ученого и литератора. В библиотеке Ватикана хранится до настоящего времени составленный им словарь белорусского языка. Написал много стихотворений, драматических произведений на польском и латинском языках, а также издал значительное количество книг в своем переводе с европейских языков.

Станислав Сестренцевич внес немалый вклад и в дело закрепления за западными славянскими землями империи названия «Белорусь», издавая в Могилёве ежегодный “Белорусский календарь”.

Благодаря его стараниям в Белоруссии еще в конце XVIII столетия появилась целая сеть школ. Не без содействия епископа был открыт Виленский университет.

В специальных комнатах загородного дворца архиепископа показывал представления основанный им крепостной театр, один из первых в Белоруссии, в котором ставились и пьесы, написанные Сестренцевичем, имевшие успех у зрителей.

В один из приездов Сестренцевича в Петербург Григорий Потемкин, много усилий тративший на развитие южнороссийских земель, пригласил Сестренцевича посетить Крым. Во время пребывания в Крыму Сестренцевичем был собран огромный материал, позволивший в дальнейшем создать несколько научных работ, посвященных Таврии, как тогда называли Крымский полуостров.

У Богуш–Сестренцевича не грех поучиться нынешним предпринимателям. В 1774 году епископ Сестренцевич основал в Могилеве типографию. Фактически было создано рентабельно работающее полиграфическое предприятие, ориентированное на потребности рынка. Екатерина II назначила Богуш–Сестренцевичу очень высокое содержание – около 60 тыс рублей в год. Он становится очень состоятельным человеком. Ему принадлежали 800 крепостных, имения, мельницы, пивоварня, фабрика, производящая диваны и стулья, спиртзавод, суконная фабрика, коврово-ткацкая и швейная фабрики. На доходы от предприятий он строил и ремонтировал храмы даже в Петербурге.

Для себя архиепископ строит в Могилеве дворец, сохранившийся до наших дней. Во дворце сейчас размещается детская спортивная школа.

Павел I с большим уважением относился к Сестренцевичу, всегда с удовольствием принимал его у себя. Придворный такт архиепископа, его качества остроумного и многосторонне развитого собеседника, его хорошие взаимоотношения с православными иерархами Церкви нравились новому российскому монарху, и он предлагает Сестренцевичу переселиться в Санкт-Петербург. В конце 1798 г. Станислав Сестренцевич переехал в столицу. С этого времени он постоянно живет в Петербурге, хотя формально центром архиепархии остается Могилев и она носит по-прежнему название Могилевской.

Сестренцевичу, несмотря на то, что Святейший престол неоднократно отказывал в получении им кардинальского сана, было разрешено носить знаки кардинальского достоинства. Император лично заказал их в подарок митрополиту. Павел I дал архиепископу звание командора Великого Креста св. Иоанна Иерусалимского.

К сожалению, у митрополита не складываются отношения с представителями Ордена иезуитов, получившим разрешение Екатерины II на пребывание в России после запрета Ордена Папой Римским. В конце 1800 г иезуиты после ряда конфликтов добиваются удаления Сестренцевича из столицы. Митрополит Сестренцевич был выслан в свое поместье Буйничи (в 6 верстах от Могилева), а потом 69-летний старик был переведен в еще более глухое имение Малятичи с воспрещением к нему доступа посторонних лиц.

Оставшись в совершенном одиночестве, Сестренцевич посвящал время ученым исследованиям. Человек блестяще образованный, Сестренцевич разбирался в литературе, истории, агрономии и медицине, занимался исследованиями многих гуманитарных проблем. Круг его научных интересов был крайне широк. Кроме опубликованных трудов митрополит оставил много рукописей. Он писал стихотворения, истории народов, много речей. Есть даже пособие по приготовлению пива. Но все его литературное наследие на сегодня неизвестно, где находится.

Много внимания он уделяет строительству храма, который являл собой уменьшенную в 32 раза копию собора Святого Петра в Риме.

Храм в деревне Молятичи. Не сохранился.

Исторические исследования на французском языке принесли Сестренцевичу широкую известность в научных кругах Европы. Он был почетным членом целого ряда Российских и зарубежных университетов.

В течение 10 лет Сестренцевич был бессменным председателем Вольного экономического общества, В 1807 г. избран в члены Российской академии наук. В течение 1813 года он, человек духовного звания, возглавлял ее.

За заслуги перед Церковью и наукой митрополит был награжден всеми высшими орденами Российской империи.

Вступивший на престол после убийства Павла I его сын Александр I возвратил Сестренцевича в Санкт-Петербург и восстановил в звании.

Александр I, как и его отец, с большим уважением относился к митрополиту как лицу духовного сана и церковному деятелю. Несмотря на преклонный возраст, митрополит постоянно участвует в придворных приемах и церемониях. Но к моменту коронации нового императора митрополиту исполнилось 70 лет. По тем временам это была глубокая старость, вызывавшая мнение об ограниченной работоспособности человека. В связи с этим особых надежд на митрополита император не возлагал.

Пребывание Сестренцевича на посту главы Католической Церкви в России продлится более 50 лет и вызовет у современников и историков Церкви последующих лет очень противоречивые оценки.

Умер Станислав Иванович Богуш–Сестренцевич в возрасте 95 лет. Даже в этом возрасте он сохранял хорошее здоровье за счет разумного образа жизни. Много работал. До последних лет жизни служил в храме Святой Екатерины праздничные Мессы, совершал таинства. До нас дошли несколько воспоминаний людей, близко знавших Сестренцевича. По их словам, он был отличным пастырем. Господь дал ему доброе сердце и редкую душу. Получаемые им чины и звания не меняли его характер. Он был прост в общении, дружелюбен, скромен. Ему были чужды зависть и вражда. Сестренцевич всегда был готов помочь ближнему, защитить преследуемого, независимо от чинов и званий, нуждающегося в помощи. Не терпел чванство и зазнайство. Митрополит был достаточно богат, но не расточителен. Излишки доходов, полагавшихся ему по званию, обращал на благотворительность. В глубокой старости сохранил свежесть ума и удивительную память. При этом критически относился к себе. Был веселым человеком, любил шутить.

Когда Сестренецвичу исполнилось 95 лет, он говорил, что всякий порядочный человек должен жить, по крайней мере, до ста лет, и что он намерен доказать это на себе. Но свое намерение осуществить ему не удалось. Причиной смерти митрополита стала любовь к придворной жизни. Несмотря на то, что по возрасту митрополит мог не являться на придворные церемонии, в какой-то праздник зимой он поехал в Зимний дворец. Возвращаясь домой, не нашел своей позолоченной кареты на положенном месте, простудился и через несколько дней скончался.

Богуш-Сестренцевич был щедрым благотворителем. На его собственные средства построен храм святого Станислава в Санкт-Петербурге и одноимённый храм в деревне Молятичи. Из личных средств он выделял стипендии 15 студентам-белорусам и 4 пособия девушкам из бедных семей. Свой петербургский дом на Большой Мещанской подарил находившейся рядом гимназии для устройства первой в России многопредметной гимназии с энциклопедической учебной программой – впоследствии – гимназия Императора Александра I.

По завещанию митрополита после его кончины все крепостные крестьяне, работавшие на принадлежащих главе епархии промышленных предприятиях, становились свободными. Причем каждый получил земельный надел, коня, семенной фонд и деньги на приобретение леса для строительства дома. Это было намного существеннее того, что получили крестьяне по реформе 1861 г.

Библиотеку митрополита, насчитывавшую более 3.000 томов, приборы для научных изысканий и весьма солидную сумму денег получил храм Святого Станислава. Подарив свой дом гимназии, митрополит приобретает земельный участок в районе Коломны. В 1821 он переехал с Б. Мещанской улицы, в каменный двухэтажный дом в Малой Коломне на Торговой ул. Рядом в 1823 архитектор Д. И. Висконти начал возводить каменный храм в ампирном стиле.

Храм Святого Станислава в начале XX века. Слева – здание Училища Сестренцевича

Митрополитом были выделены средства, необходимые на приобретение всего церковного имущества и пожертвован каменный дом и денежные вклады на содержание священников-пиаров, приглашенных им для работы в храме. По окончании строительства церковь была освящена во имя Святого Станислава 94-летним митрополитом Сестренцевичем, а через год, в 1825 г., митрополит скончался и был похоронен в ней. Над захоронением установлена надгробная плита с гербом первого католического митрополита. Латинская надпись гласит: «Здесь покоится, ожидая воскресения, архиепископ могилевский Станислав Сестренцевич-Богуш (1731-1826) основатель этого храма».

В 1827 при храме создано училище для мальчиков-католиков, для которого в 1841-42 по соседству, на Мастерской ул., сооружено специальное здание (арх. И. Д. Корсини). Училище давало детям 4-х классное образование. Деньги на строительство и содержание училища были завещаны митрополитом.

О митрополите Станиславе Иоанне Богуш-Сестренцевиче напоминает мемориальная доска с надписью на латыни, установленная в храме святого Станислава в Санкт-Петербурге.

К сожалению, память такого выдающегося человека практически не увековечена, в Молятичах, возле местной школы, поставили деревянную скульптуру и памятный знак в виде раскрытой книги.



Наталья Корюкаева

Источник: Информационная служба Архиепархии Божией Матери в Москве