Апостольский визит Папы Франциска в Таиланд: Месса в столичном спорткомплексе

Второй день пребывания Папы Франциска в Таиланде (и первый рабочий) завершился Мессой в столичном спорткомплексе с участием 60-ти тысяч верных, разместившихся на двух стадионах этого сооружения. В своей проповеди Святейший Отец в контексте юбилея местной Церкви поделился мыслями о том, что значит быть учеником-миссионером.



«Кто мать Моя, кто братья Мои?» – это вопрошание Христа стало отправной точкой для размышлений Понтифика. По его словам, Спаситель спрашивает об очевидных, на первый взгляд, вещах, а именно: кто является членом Его семьи? И Сам же отвечает: «Тот, кто творит волю Моего Отца Небесного, тот Мне брат и сестра, и мать». Этим Он релятивизует не только религиозные условности того времени, но и любые чрезмерные претензии на то, чтобы «мочь наслаждаться исключительными правами на Него». «Евангелие – это приглашение и бескорыстно даруемое право всем тем, кто готов слушать», – подчеркнул Преемник Святого Петра, добавив: «Это удивительно, но вообще всё Евангелие соткано из вопросов, которые пытаются расшевелить, шокировать и поощрить учеников, чтобы они отправились в путь с целью постижения плодоносной, рождающей в жизнь истины. Это вопросы, способные тронуть сердце и расширить горизонты ради встречи с чем-то новым, с реальностью, несомненно превосходящей всё, что только мы можем себе представить».



Именно так, по словам Папы, это происходило с первыми миссионерами, которые отправились в путь и прибыли на эти земли. Прислушиваясь к слову Божьему, они поняли, что принадлежат к «гораздо большей семье, чем та, что порождена узами крови, культуры, региона или принадлежности к определенной группе». Поэтому они отправились на поиски «членов своей семьи, которых они еще не знали». Для этого было необходимо сердце, способное преодолеть всё то, что обуславливают различия, чтобы приобрести «многочисленных матерей, братьев и сестер из числа тайцев, коих явно не хватало за их воскресной Трапезой». Притом миссионеры искали не только того, что они могли им дать, но также и то, «что им самим было бы неплохо получить от них для углубления собственной веры, для лучшего понимания Священного Писания». «Без этой встречи, – отметил Предстоятель Католической Церкви, – христианству не хватало бы вашего лица; не хватало бы тайских пения, танцев, не хватало бы улыбки, столь характерной для ваших земель. Миссионеры глубоко проникли в исполненный любви замысел Отца, намного превосходящий все наши расчеты и прогнозы, не ограниченный определенной группой людей или определенным культурным контекстом. Ученик-миссионер не является ни ‘наемником веры’, ни ‘вербовщиком прозелитов’. Он – нищий, честно признающийся самому себе, что ему не хватает братьев, сестер и матерей, с которыми он мог бы праздновать, отмечая посланный нам всем Иисусом дар примирения, который никогда не будет отозван».



В этом контексте Святейший Отец вспомнил о 350-летии основания Апостольского Викариата Сиама. Он отметил, что всего лишь два миссионера сумели посеять семя, которое с тех древних времен прорастает и плодоносит в разнообразии апостольских инициатив, внесших свой вклад в жизнь всей страны. «Эта годовщина не является ностальгией по прошлому, но пламенем надежды, чтобы в настоящем также и мы могли откликаться на призыв свыше с тою же решимостью, силой и доверием. Это ликующая и благодарная память, которая помогает нам с радостью покидать собственную ограду, чтобы делиться новой, проистекающей из Евангелия, жизнью со всеми членами нашей семьи, которых мы пока еще не знаем», – сказал Папа Франциск. По его словам, мы по праву можем называться учениками-миссионерами тогда, когда решаемся стать живой частью большой семьи Господа, Который не боялся садиться за стол вместе с грешниками, заверяя их, что «за столом у Отца Небесного» найдется место также и для них; Который прикасался к тем, кого считали нечистыми и в свою очередь позволял им дотрагиваться до Себя. При этом Папа упомянул о детях и женщинах, которых вынудили заниматься проституцией, которые стали жертвами торговли людьми; о людях, «поврежденных в своем глубочайшем достоинстве»; о молодежи, попавшей в плен наркозависимости и утраты смысла жизни; о мигрантах и обо всех тех, «кто чувствуют себя забытыми, сиротами, покинутыми». При этом «все они являются членами нашей семьи, нашими матерями и нашими братьями и сестрами. Так не будем же лишать наши сообщества их лиц, ран и улыбок, их жизней; и не будем отбирать у их ран исцеляющего елея Божия милосердия и Божией любви! Ученик-миссионер понимает, что евангелизация заключается не в приобретении для общины новых членов и не в том, чтобы выглядеть сильными, а в том, чтобы быть открытыми, чтобы жить и делиться милосердными и целительными объятиями Бога-Отца, Который и делает нас одной семьей», – подвел итог Римский Понтифик.



По материалам Vatican News