Angelus в первый день наступившего 2022 года. Папа: Бог родился, чтобы сделать нас братьями и сестрами

Предваряя чтение молитвы Angelus 1 января 2022 года, в праздник Пресвятой Богородицы Марии и во Всемирный день мира, Святейший Отец напомнил, что мир – это одновременно дар свыше и плод наших совместных усилий.

Размышляя над отрывком из Евангелия от Луки (Лк 2,16-21), Святейший Отец сказал:

«Мы начинаем новый год, вверяя его Пресвятой Богородице Марии. Евангелие сегодняшней литургии говорит о Ней, вновь погружая нас в атмосферу восхитительной нежности сцены Рождества. Пастухи без промедления отправляются к пещере, и что же они там видят? Они видят – говорится в тексте – ‘Марию, и Иосифа, и Младенца, лежащего в яслях’ (Лк 2,16). Давайте остановимся на этой сцене и представим себе Марию, Которая с материнской нежностью и заботой только что положила Иисуса в ясли. Этим жестом Она дарит Его нам: Пресвятая Богородица не ограждает ревниво Сына от посторонних глаз, как Свою собственность, но показывает Его нам; Она не сжимает Его в Своих объятьях, боясь выпустить, но кладет Его, приглашая нас взглянуть на Него, принять Его и поклониться Ему. В этом состоит материнство Марии: родив Сына, Она отдает Его всем нам. Богородица всегда отдает Сына, указывает на Него и никогда не утаивает Его для себя. Именно так Она поступала на протяжении всей жизни Иисуса.

Положив Его перед нами, не произнеся ни слова, Она дарит нам восхитительное послание: Бог – рядом с нами, на расстоянии вытянутой руки. Он пришел не всесильным, внушающим страх, а слабым и беззащитным, нуждающимся в том, чтобы Его любили; Он не судит нас с вершины престола, но смотрит на нас снизу, как брат, как сын. Он родился маленьким и нуждающимся, дабы никто не стыдился себя: именно тогда, когда нам приходится ощущать свою слабость и хрупкость, мы можем почувствовать Бога еще ближе, потому что Он предстал перед нами именно таким, слабым и хрупким. Бог родился Младенцем, дабы никто не был исключен, и все могли стать друг другу братьями и сестрами.

Итак, Новый год начинается с того, что Бог – в объятиях Своей Матери и лежа в яслях – с нежностью ободряет нас. Мы нуждаемся в этом ободрении. Мы все еще переживаем неопределенные и трудные времена из-за пандемии. Многие испытывают тревогу за свое будущее, угнетенные социальными и личными проблемами, опасностями экологического кризиса, несправедливостью и планетарным экономическим дисбалансом. Глядя на Марию, держащую на руках Своего Сына, я думаю, – отметил Папа, – о молодых матерях и их детях, спасающихся от войн и голода или находящихся в лагерях беженцев. Их очень много! Созерцая, как Мария кладет Иисуса в ясли, делая Его достоянием для всех, давайте вспомним о том, что мир меняется и жизнь каждого становится лучше только тогда, когда мы отдаем себя в распоряжение других, не ожидая от них первого шага. Если нам удастся преуспеть в искусстве братства, то мы сумеем восстановить нити мира, разорванные войнами и насилием.

Сегодня мы отмечаем Всемирный день мира. Мир ‘является как даром свыше, так и плодом совместных усилий’ (Послание на LV Всемирный день мира, 1). Это дар свыше: его нужно просить у Иисуса, ибо мы не можем сохранить его сами. Мы можем по-настоящему созидать мир, только если он пребывает в наших сердцах, только если мы получаем его от Князя мира. Но для достижения мира требуются и наши усилия: мы должны сделать первый шаг, совершить конкретные поступки. Мир созидается заботой об отверженных, утверждением справедливости, смелостью прощения, которое гасит пламя ненависти. А еще нужен позитивный взгляд: чтобы мы всегда смотрели – в Церкви и в обществе – не на зло, которое нас разделяет, а на добро, которое может нас объединить! Нельзя унывать и жаловаться, а нужно, засучив рукава, строить мир. Божья Матерь, Царица мира, в начале этого года да испросит согласия в наших сердцах и во всем мире».

Источник: Vatican News