30 ноября. Святой Андрей Первозванный, Апостол, главный покровитель России. Торжество

30 ноября. Святой Андрей Первозванный, Апостол, главный покровитель России. Торжество

Ноябрь 30, 2019

Священное Писание сообщает об апостоле Андрее не так уж много. Он фигурирует в списке двенадцати апостолов во всех трех синоптических Евангелиях (Мк 3,18; Мф 10,2; Лк 6,14) и в Книге Деяний Святых Апостолов (Деян 1,13). Указано, что Андрей являлся родным братом апостола Петра.

Призвание святых апостолов Петра и АндреяСогласно Евангелиям от Марка и Матфея, Господь призвал братьев Петра и Андрея одновременно, когда они были заняты рыбной ловлей на Галилейском озере: «Идите за Мной, и я сделаю вас ловцами человеков», — сказал Спаситель. И братья последовали за Ним, оставив свои сети (ср. Мк 1,16-18 и Мф 4,18-20).
Иначе рассказывает о призвании братьев евангелист Иоанн (ср. Ин 1,35-42). Здесь Андрей представлен как ученик Иоанна Крестителя. Креститель указывает двум своим ученикам, один из которых – Андрей, а другой – не назван по имени (вероятно, это будущий апостол Иоанн), на проходящего Иисуса со словами: «Вот Агнец Божий, [Который берет на Себя грех мира]». После чего Андрей и другой ученик сами познакомились с Иисусом и провели у Него весь тот день. Потом Андрей «первый находит брата своего Симона и говорит ему: мы нашли Мессию… И привел его к Иисусу. Иисус же, взглянув на него, сказал: ты – Симон, сын Ионин; ты наречешься Кифа, что значит “камень” (Петр)». Опираясь на этот сюжет, получил в церковной традиции прозвище «Первозванный», т.е. призванный Иисусом первым среди прочих апостолов и первым исповедовавший Его Мессией (Христом).

Галилейские рыболовыИз других сведений, в Евангелии от Иоанна сообщается, что во время чуда умножения хлебов Андрей указал на мальчика, имевшего «пять хлебов ячменных и две рыбки» (Ин 6,8-9). Он же (вместе с апостолом Филиппом) показал Иисуса язычникам (эллинам), пришедшим в Иерусалим в поисках истинного Бога (Ин 12,20-22). В Евангелии от Марка Андрей являлся одним из четырех апостолов (наряду с Петром и братьями Зеведеевыми), перед которыми Господь произнес свою «эсхатологическую речь», о событиях связанных с концом света (Мк 13,3).
Существуют также такие тексты, как Деяния Апостола Андрея и Евангелие от Андрея (ныне утраченное), написанные по всей вероятности в III веке и позже неоднократно редактируемые, но Церковь в лице Папы Геласия (492-496 гг.) отвергла их авторитет.

Франсиско де Зурбаран, Святой Апостол АндрейЦерковный историк Евсевий, живший в первой половине IV века, ссылаясь на утраченный ныне, но известный ему текст Оригена, утверждал, что когда апостолы распределяли по жребию регионы своей проповеди, Андрею выпала Скифия, т.е. территория к северу от Черного моря, включая и земли позднейшей Руси. Другие авторы, среди которых и св. Епифаний Кипрский, уточнили эти сведения: согласно их информации, апостол Андрей достиг примерно нынешней Абхазии, посетив также Боспор (территорию у проливов Босфор и Дарданеллы с греческой колонией Византий, где позднее был основан Константинополь) и Крым (Феодосию и Херсонес).
Впрочем, далеко не все церковные историки признают эти сообщения достоверными и древними: некоторые приписывают их появление самому Евсевию и современному ему церковному преданию. В большинстве вариантов рассказа о метании апостолами жребия Скифия не упоминается вовсе, а св. Григорий Назианзин (Богослов), тоже живший в IV веке, утверждал, что апостолу Андрею по жребию выпала Индия. Но, тем не менее, к середине первого тысячелетия христианской эры апостол Андрей Первозванный становится общепризнанным небесным покровителем города Константинополя и Константинопольского Патриархата. Утверждается, что этот апостол лично рукоположил первого византийского епископа Стахия и назначил пресвитеров, чтобы «они учили народ и совершали таинства».

Что же касается его возможной проповеди на территории будущей Руси, то таких сведений в древнейших сводах русских летописей нет. Более того, утверждается даже, что «апостолы на Русь не ходили» и в наших землях «не быша». Но в 1116 году Владимир Мономах велел игумену Выдубицкого монастыря Сильвестру внести в «Повесть временных лет» русский вариант легенды об апостольской миссии Андрея Первозванного, и с того времени рассказы о посещении Первозванным апостолом русской земли непременно включались во все последующие летописные списки.
Проповедь апостола Андрея на Киевских горахТак появился рассказ о путешествии апостола Андрея из Крыма в Рим через Ладогу. Согласно этой версии, апостол Андрей, находясь в Корсуни (Херсонесе), узнал, что неподалеку находится устье Днепра, и решил отправиться в Рим, поднявшись вверх по Днепру. Остановившись на ночлег на холмах, на которых впоследствии был построен Киев, апостол, по утверждению летописца, сказал бывшим с ним ученикам:
Видите ли горы сия? Яко на сих горах возсияет благодать Божия, имать град великий быти и церкви многи Бог въздвигнути имать.
По преданию апостол поднялся на горы, благословил их и водрузил крест. Из Киева апостол прибыл в Новгород, где удивлялся тому, что местные жители любят, моясь в банях, бить себя «молодыми прутьями», обливаться квасом и студёною водой.

Андреевская церковь в Киеве (XVIII век)Особый культ святого апостола Андрея на Руси стал распространяться уже с конца XI века, и сын Ярослава Мудрого Всеволод (отец Владимира Мономаха) построил в его честь первый храм в Киеве, на том месте, где теперь возвышается барочная Андреевская церковь, воздвигнутая в XVIII веке. Не случайно также высшая награда Российской империи, учрежденная Петром I (возобновлена в 1998 г.), носила имя «Ордена Святого Андрея Первозванного». Поскольку апостол Андрей является главным небесным покровителем Руси, день его памяти (30 ноября) имеет в Католической Церкви в России самый высокий возможный статус – статус торжества.

Распятие апостола АндреяЖитие апостола Андрея содержит рассказы о множестве сотворенных им чудес, в том числе и о неоднократных воскрешениях умерших. Его жизненный путь завершился принятием мученической кончины в греческом городе Патры. Апостола привязали вниз головой к косому кресту (и поэтому крест такой формы называется «Андреевским крестом»), и в таком положении он два дня проповедовал с такой убедительностью, что толпа, присутствовавшая при казни, требовала освободить его, и многие, слушая его, обратились. Одна из легенд говорит, что раскаявшийся правитель Патр велел освободить апостола, но тот знал, что его час встречи с Господом уже настал, а потому посланные солдаты не сумели развязать узлов на веревках, которыми мученик был привязан к кресту. На месте распятия апостола воздвигнут величественный собор Святого Андрея Первозванного – самый большой храм в Греции.

При восточноримском императоре Констанции II мощи святого апостола Андрея были торжественно перенесены из Патр в Константинополь и положены 3 марта 357 г. в храме Святых Апостолов рядом с мощами святого евангелиста Луки и ученика апостола Павла Тимофея.
По легенде, в VIII веке частицы мощей апостола Андрея были перевезены в Шотландию монахом Регулусом и помещены в кафедральный собор Сент-Эндрюса, города, который получил свое имя в честь апостола и стал церковной столицей Шотландского королевства. Согласно другому преданию, частицы мощей были перевезены крестоносцами в 1208 г. в итальянский город Амальфи.
Храм Святого Апостола Андрея Первозванного в ПатрахПосле падения в 1453 году Константинополя младший брат императора Константина IX Палеолога Фома Палеолог бежал вместе с женой и детьми в Италию, захватив с собой забальзамированную голову святого апостола Андрея, и в марте 1461 г. был с почестями принят в Риме. Через неделю Папа, которому Фома преподнес эту святейшую реликвию, наградил его орденом Золотой розы. В 1964 г. Папа Павел VI передал реликвию православному собору Св. Андрея Первозванного в городе Патры.
Кроме России, святой апостол Андрей почитается небесным покровителем Украины, Шотландии, Греции, Румынии, Сицилии, Амальфи, а также моряков и рыболовов.

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