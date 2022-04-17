Проповедь Владыки Иосифа Верта на Мессе Святой Пасхальной Ночи. Новосибирск, 16 апреля 2022 года

Дорогие братья и сестры во Христе!

С сегодняшними священнодействиями: с Литургией света, пасхальным воззванием Exsultet, Литургией слова, мы уже вступили в радость Пасхи! Об этом нам напомнило и торжественное, трёхкратное Аллилуйя перед Евангелием. Итак, возрадуемся все!

Христос воскрес! — Воистину воскрес!

Этим пас­хальным приветствием я обращаюсь к Вам, чтобы ут­вердить Вас в вере в воскрес­шего и постоян­но живущего Иисуса Христа. Всякий раз, когда после суровой зимы природа просыпается к новой жизни и всё живое торжествует, радуясь весне, Церковь празднует Пасху.

Праздник Пасхи — Воскресения Христова — всегда был самым ра­достным и светлым праздником верующих христиан, даже в годы во­инствующего атеизма. И никакие милицейские наряды у входа в церковь не могли отнять этой радости. Наши бабушки, наверное, еще пом­нят то время. Я, как многие из вас, вспоминаю празднование Пасхи в детстве, как будто это было вчера. Я помню такой праздник Пасхи в далекие шестидесятые годы в своей родной общине. Так как не было свя­щенника, молитвы и песнопения воз­главила сестра Гертруда. Она же сказала короткое и простое, но очень сердечное и радостное слово к Евангелию: «Иисус Христос воскрес, и Его преображенное Тело покинуло гроб, заваленный тяжёлым камнем, с той же легкостью, как луч света проходит через прозрачное стекло». И сотни людей плакали от радости.

Позже я видел эти слезы радости в праздник Пасхи еще много раз. Ни в какие другие церковные праздни­ки этого не было, даже в красивей­ший праздник Рождества, но имен­но в Пасху. Потому что воскрес Хрис­тос! В самой отчаянной ситуации — в смерти — Он одержал победу! Он воскрес из мертвых и тем дал на­дежду и нам!

Хотя, нет, видел я ещё слёзы радости в лицах наших прихожан: это было на освящение Кафедрального собора. Но и тогда причиной слёз тоже было воскресение, воскресение веры, воскресение Церкви; что казалось умершим, погибшим безвозвратно, то опять воскресло!

Христос дает нам надежду, когда кажется, что все и вся нас оставили и предали, когда кажется, что всё пропало, когда бессильны политика, суд, медицина.

Вера в Воскресение — это осно­ва, фундамент, на котором стоит Церковь, на котором стоит твердость мучеников, свидетельство исповед­ников, надежда гонимых и угнетен­ных, победа жизни над смертью. Вера в Воскресение освещает тем­ноту крестного пути в нашей зем­ной жизни и придает смысл всему происходящему вокруг нас. Как пи­шет апостол Павел в Послании к Ко­ринфянам: «…Если Христос не вос­крес, то и проповедь наша тщетна, тщетна и вера ваша… Но Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших» (1 Кор 15,14.20).

Человек должен найти смысл сво­его существования. Осознание смыс­ла жизни является внутренним дви­гателем всей нашей деятельности и, если этого смысла нет, то, как гла­сит простое правило философии, «из ничего ничто и происходит» (ех nihilo nihil fit). Без смысла жизнь за­стывает, останавливается. Жизнь без веры в Воскресение и вечность — это жизнь без смысла, без внутрен­ней силы, это работа без вознаграж­дения, пустота сердца, черная про­пасть, в которую человеку не хочет­ся упасть.

К печальному результату пришел немецкий философ XIX века Ницше. В своей книге «Так говорит Заратустра» он хотел доказать, что Бога нет. Заканчивается книга печальным вы­водом: «Бог умер, а значит, Он не существует. Теперь уже человек — вершина космоса и он сам себе Бог». Однако после этих слов Ницше ста­вит себе вопрос: но как жить даль­ше? Если Бог не существует, для кого мы будем строить соборы, для кого создавать песни, в честь кого уста­навливать праздники, для чего жить? Всё без смысла! Человеку ос­тается лишь отчаяние и тьма. При этом выводе такой философии поч­ти закономерен и печальный конец самого философа Ницше — он окон­чил жизнь самоубийством.

Смысл всего сущего вложен в тво­рение нашим Творцом и Богом. За­дача человека — найти этот смысл и принять его, включить в основу своей жизни. Часто человек пыта­ется изменить структуру жизни, план Бога. Но это невозможно.

В иерархической структуре мира всё направлено к человеку. Нежи­вые элементы природы — почва и вода — дают жизнь растениям, они, в свою очередь, служат пищей для животного мира, а растения и жи­вотные питают человека. Человеку же дано господствовать в этом мире над всем остальным творением. Он соединяет в себе самом смертное и бессмертное, инстинкт и разум и, таким образом, представляет собой образ всего творения, «малый мир», созданный для Бога. Святой Авгус­тин говорит: «Для Себя Ты создал нас, Боже, и беспокойно сердце наше, пока не почиет в Тебе». Если кто пробует изменить эту структуру, этот порядок, тот хочет изменить, перевернуть и поставить на голову весь мир со своей тысячелетней ис­торией и жизнью, тот хочет ввести народы в тупик безнадежности.

Мы живем в среде, которая по­мечена десятилетиями атеизации, вытеснения Бога и Его влияния из нашей жизни. Сегодня наше общес­тво должно проснуться от этого бес­смысленного сна, чтобы найти путь вперед. Сегодня, как в начале хрис­тианской эры, нужны свидетели Вос­кресения Иисуса. Чтобы стать таким свидетелем, надо встретиться в своей жизни с живым, воскресшим Иису­сом Христом, как встретились с Ним Его Преблагая Матерь, апостолы, Мария Магдалина, и другие.

Встретиться — значит открыть свое сердце Слову Божию, истине, которую пропо­ведует Церковь; очистить сердце в покаянии и принять Иисуса в Евхаристии; молиться, разговари­вать с Богом по примеру учеников из Эммауса и таким образом укреплять свою душу духовной радостью для бодрствования и борьбы.

Как мы знаем из Евангелия, были непосредственные свидетели, кото­рые собственными глазами видели воскресшего Иисуса Христа. Но были и есть свидетели свидетелей. Они приняли свидеельство других, уверовали и сделали его своим. О таких исповедниках веры Господь сказал: «Блаженны не видевшие, но уверовавшие…».

Оглянемся назад и вспомним тех людей, через которых мы пришли к вере. Чаще всего это были мама или бабушка, священник или сестра-монахиня, но иногда и просто рядом стоящий, рядом работающий, рядом живущий человек. Их простое сло­во: «Приди и увидишь», — заставило перешагнуть порог храма, а бла­годать сделала остальное. В другом случае, может быть, не хватило од­ного слова: «Приди». Только глубо­кая вера и христианские добродете­ли самого свидетеля могли растопить лед неверия и сомнений.

Быть такими свидетелями в миру я призываю и вас всех!

Однажды в храм пришла женщина и спросила: «Когда у вас бывает очень много людей?». Дело в том, что она хотела приоб­щить к вере близкого родственника, и ее ло­гика была проста: уви­дев веру многих людей, ее родственник легче найдет путь к Богу. Как просто порой — иногда уже одним при­лежным посещением воскресной мессы — дать миру сви­детельство о Христе, свидетельство своей веры!

Но пусть даже мы не увидим, как по нашему слову целые толпы людей на­правятся в храм, — вера иногда ро­ждается медленно в сердцах людей, как дрожжи постепенно изменяют всё тесто. Часто и священнику не бы­вает дано испытать радость быстро­го и видимого успеха. Но мы можем быть уверены, что наше свидетель­ство, свидетельство нашей веры, нашей надежды, нашей любви не останется бесплодным.

В нынешнюю Страстную Пятницу в Кафедральный собор пришла уже пожилая женщина. Она рассказала, что видела, как много лет назад строился наш храм, много лет видела, как верующие проходят возле её дома, идя на службу, уже давно хотела зайти, но всё не решалась, не хватало смелости. «И наконец я сказала себе: я же не дурочка, что одна не пойду, я же тоже верующая, ношу крестик». Строительство храма закончилось 25 лет тому назад. Потребовалось четверть века свидетельства верующих и благодати Божией, чтобы эта душа нашла в себе смелость перешагнуть порог храма.

Благодаря свидетельству мучеников первых веков нашей эры языческий Рим стал христианским, благодаря сви­детельству мучеников и страдаль­цев за веру в XX веке в нашей стра­не сегодня вновь открылись хра­мы, благодаря свидетельству веры наших родителей и прародителей мы сегодня вновь находим путь к Богу.

Всем верующим, сомневающимся и ищущим, желаю в это Пасхальное торжество радостной встречи с Воскресшим! Пусть благодать искупления напол­нит ваше сердце уверенностью и светом, с помощью которого человек видит за пределами времени, за го­ризонтами мира, за границами собственного разума.

Да благословит нас всех Воскресший Иисус Христос!

ХРИСТОС ВОСКРЕС!