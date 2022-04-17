Проповедь Владыки Иосифа Верта на Мессе Святой Пасхальной Ночи. Новосибирск, 16 апреля 2022 года
Дорогие братья и сестры во Христе!
С сегодняшними священнодействиями: с Литургией света, пасхальным воззванием Exsultet, Литургией слова, мы уже вступили в радость Пасхи! Об этом нам напомнило и торжественное, трёхкратное Аллилуйя перед Евангелием. Итак, возрадуемся все!
Христос воскрес! — Воистину воскрес!
Этим пасхальным приветствием я обращаюсь к Вам, чтобы утвердить Вас в вере в воскресшего и постоянно живущего Иисуса Христа. Всякий раз, когда после суровой зимы природа просыпается к новой жизни и всё живое торжествует, радуясь весне, Церковь празднует Пасху.
Праздник Пасхи — Воскресения Христова — всегда был самым радостным и светлым праздником верующих христиан, даже в годы воинствующего атеизма. И никакие милицейские наряды у входа в церковь не могли отнять этой радости. Наши бабушки, наверное, еще помнят то время. Я, как многие из вас, вспоминаю празднование Пасхи в детстве, как будто это было вчера. Я помню такой праздник Пасхи в далекие шестидесятые годы в своей родной общине. Так как не было священника, молитвы и песнопения возглавила сестра Гертруда. Она же сказала короткое и простое, но очень сердечное и радостное слово к Евангелию: «Иисус Христос воскрес, и Его преображенное Тело покинуло гроб, заваленный тяжёлым камнем, с той же легкостью, как луч света проходит через прозрачное стекло». И сотни людей плакали от радости.
Позже я видел эти слезы радости в праздник Пасхи еще много раз. Ни в какие другие церковные праздники этого не было, даже в красивейший праздник Рождества, но именно в Пасху. Потому что воскрес Христос! В самой отчаянной ситуации — в смерти — Он одержал победу! Он воскрес из мертвых и тем дал надежду и нам!
Хотя, нет, видел я ещё слёзы радости в лицах наших прихожан: это было на освящение Кафедрального собора. Но и тогда причиной слёз тоже было воскресение, воскресение веры, воскресение Церкви; что казалось умершим, погибшим безвозвратно, то опять воскресло!
Христос дает нам надежду, когда кажется, что все и вся нас оставили и предали, когда кажется, что всё пропало, когда бессильны политика, суд, медицина.
Вера в Воскресение — это основа, фундамент, на котором стоит Церковь, на котором стоит твердость мучеников, свидетельство исповедников, надежда гонимых и угнетенных, победа жизни над смертью. Вера в Воскресение освещает темноту крестного пути в нашей земной жизни и придает смысл всему происходящему вокруг нас. Как пишет апостол Павел в Послании к Коринфянам: «…Если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна, тщетна и вера ваша… Но Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших» (1 Кор 15,14.20).
Человек должен найти смысл своего существования. Осознание смысла жизни является внутренним двигателем всей нашей деятельности и, если этого смысла нет, то, как гласит простое правило философии, «из ничего ничто и происходит» (ех nihilo nihil fit). Без смысла жизнь застывает, останавливается. Жизнь без веры в Воскресение и вечность — это жизнь без смысла, без внутренней силы, это работа без вознаграждения, пустота сердца, черная пропасть, в которую человеку не хочется упасть.
К печальному результату пришел немецкий философ XIX века Ницше. В своей книге «Так говорит Заратустра» он хотел доказать, что Бога нет. Заканчивается книга печальным выводом: «Бог умер, а значит, Он не существует. Теперь уже человек — вершина космоса и он сам себе Бог». Однако после этих слов Ницше ставит себе вопрос: но как жить дальше? Если Бог не существует, для кого мы будем строить соборы, для кого создавать песни, в честь кого устанавливать праздники, для чего жить? Всё без смысла! Человеку остается лишь отчаяние и тьма. При этом выводе такой философии почти закономерен и печальный конец самого философа Ницше — он окончил жизнь самоубийством.
Смысл всего сущего вложен в творение нашим Творцом и Богом. Задача человека — найти этот смысл и принять его, включить в основу своей жизни. Часто человек пытается изменить структуру жизни, план Бога. Но это невозможно.
В иерархической структуре мира всё направлено к человеку. Неживые элементы природы — почва и вода — дают жизнь растениям, они, в свою очередь, служат пищей для животного мира, а растения и животные питают человека. Человеку же дано господствовать в этом мире над всем остальным творением. Он соединяет в себе самом смертное и бессмертное, инстинкт и разум и, таким образом, представляет собой образ всего творения, «малый мир», созданный для Бога. Святой Августин говорит: «Для Себя Ты создал нас, Боже, и беспокойно сердце наше, пока не почиет в Тебе». Если кто пробует изменить эту структуру, этот порядок, тот хочет изменить, перевернуть и поставить на голову весь мир со своей тысячелетней историей и жизнью, тот хочет ввести народы в тупик безнадежности.
Мы живем в среде, которая помечена десятилетиями атеизации, вытеснения Бога и Его влияния из нашей жизни. Сегодня наше общество должно проснуться от этого бессмысленного сна, чтобы найти путь вперед. Сегодня, как в начале христианской эры, нужны свидетели Воскресения Иисуса. Чтобы стать таким свидетелем, надо встретиться в своей жизни с живым, воскресшим Иисусом Христом, как встретились с Ним Его Преблагая Матерь, апостолы, Мария Магдалина, и другие.
Встретиться — значит открыть свое сердце Слову Божию, истине, которую проповедует Церковь; очистить сердце в покаянии и принять Иисуса в Евхаристии; молиться, разговаривать с Богом по примеру учеников из Эммауса и таким образом укреплять свою душу духовной радостью для бодрствования и борьбы.
Как мы знаем из Евангелия, были непосредственные свидетели, которые собственными глазами видели воскресшего Иисуса Христа. Но были и есть свидетели свидетелей. Они приняли свидеельство других, уверовали и сделали его своим. О таких исповедниках веры Господь сказал: «Блаженны не видевшие, но уверовавшие…».
Оглянемся назад и вспомним тех людей, через которых мы пришли к вере. Чаще всего это были мама или бабушка, священник или сестра-монахиня, но иногда и просто рядом стоящий, рядом работающий, рядом живущий человек. Их простое слово: «Приди и увидишь», — заставило перешагнуть порог храма, а благодать сделала остальное. В другом случае, может быть, не хватило одного слова: «Приди». Только глубокая вера и христианские добродетели самого свидетеля могли растопить лед неверия и сомнений.
Быть такими свидетелями в миру я призываю и вас всех!
Однажды в храм пришла женщина и спросила: «Когда у вас бывает очень много людей?». Дело в том, что она хотела приобщить к вере близкого родственника, и ее логика была проста: увидев веру многих людей, ее родственник легче найдет путь к Богу. Как просто порой — иногда уже одним прилежным посещением воскресной мессы — дать миру свидетельство о Христе, свидетельство своей веры!
Но пусть даже мы не увидим, как по нашему слову целые толпы людей направятся в храм, — вера иногда рождается медленно в сердцах людей, как дрожжи постепенно изменяют всё тесто. Часто и священнику не бывает дано испытать радость быстрого и видимого успеха. Но мы можем быть уверены, что наше свидетельство, свидетельство нашей веры, нашей надежды, нашей любви не останется бесплодным.
В нынешнюю Страстную Пятницу в Кафедральный собор пришла уже пожилая женщина. Она рассказала, что видела, как много лет назад строился наш храм, много лет видела, как верующие проходят возле её дома, идя на службу, уже давно хотела зайти, но всё не решалась, не хватало смелости. «И наконец я сказала себе: я же не дурочка, что одна не пойду, я же тоже верующая, ношу крестик». Строительство храма закончилось 25 лет тому назад. Потребовалось четверть века свидетельства верующих и благодати Божией, чтобы эта душа нашла в себе смелость перешагнуть порог храма.
Благодаря свидетельству мучеников первых веков нашей эры языческий Рим стал христианским, благодаря свидетельству мучеников и страдальцев за веру в XX веке в нашей стране сегодня вновь открылись храмы, благодаря свидетельству веры наших родителей и прародителей мы сегодня вновь находим путь к Богу.
Всем верующим, сомневающимся и ищущим, желаю в это Пасхальное торжество радостной встречи с Воскресшим! Пусть благодать искупления наполнит ваше сердце уверенностью и светом, с помощью которого человек видит за пределами времени, за горизонтами мира, за границами собственного разума.
Да благословит нас всех Воскресший Иисус Христос!
ХРИСТОС ВОСКРЕС!
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