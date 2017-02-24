Заявление Госсекретариата Ватикана по поводу незаконного использования изображений Папы и символики Святейшего Престола

Заявление Госсекретариата Ватикана по поводу незаконного использования изображений Папы и символики Святейшего Престола

Февраль 24, 2017

Государственный секретариат Ватикана выступил с заявлением, касающимся мер по охране изображения Святейшего Отца и направленных на то, чтобы его послание могло достичь верных  в неизмененном виде, а Его личность не становилась предметом манипуляций.

cg5141e0e7С той же целью Госсекретариат защищает официальную символику Святейшего Престола посредством специальных правовых инструментов, предусмотренных на международном уровне.

Чтобы повысить эффективность защитных мер, предпринимаемых с вышеназванной целью, а также положить конец ситуациям нарушения закона, которые будут выявлены, Госсекретариат намерен производить систематический надзор с целью мониторинга способов использования изображений Святейшего Отца и гербов Святейшего Престола и в случае необходимости предпринимать соответствующие меры.

 

Источник: Радио Ватикана

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