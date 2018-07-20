Заявление епископов Молизе по случаю гей-парада

Молизанские епископы ссылаются на 155 параграф энциклики Папы Франциска «Laudato si'».

28 июля в Кампобассо, столице итальянской области Молизе, впервые в истории пройдет гей-парад: по этому случаю епископы Молизе выступили со специальным заявлением.

«Мы принимаем это к сведению, — пишут иерархи. – Речь идет о моменте открытости и испытания. Это ставит перед нами большие вопросы, которые следует честно принимать. Мы сердечно обращаемся ко всем, особенно к тем, кто будет участвовать в этой манифестации.

В связи с этим мы хотели бы поделиться своими мыслями, выраженными в пяти простых, но прямых и честных пунктах, — честных, потому что они вбирают в себя сердце нашей земли, становятся эхом слов – как всегда, прекрасных и точных, — Папы Франциска, неоднократно проявлявшего внимание к тем, кто живет в иной сексуальной действительности. Он же прекрасно выразил свою мысль в энциклике о Творении «Laudato si’», в параграфе 155.

Мы рады, — пишут епископы в этих пяти пунктах, — и мы с радостью говорим, что в нашем детстве были отец и мать и что мы выросли в семьях, открытых для жизни. Для нас даровать жизнь – это самая большая радость и величайший дар, которого мы больше всего желаем всем, ибо в этих жизненных отношениях выражается полнота взаимной любви. Мы чувствуем снова и снова, как наше тело вступает в непосредственные отношения с окружающей средой и с другими живыми существами. Поэтому принятие собственного тела как дара от Бога для нас необходимо, чтобы принимать и признавать весь мир как дар общего дома. Вместе с тем мы констатируем, что, живя согласно логике господства над своим телом, мы, к сожалению, входим в логику – иногда весьма тонкую – господства над творением. В этом заключается экологическая мотивация.

Теперь – читаем далее в тексте заявления епископов Молизе, — нам хотелось бы применить это плодотворное размышление о собственном теле, достойном восхищения в его сексуальных различиях, ко всем семейным, экологическим и социальным процессам. От тела, таким образом, мы сразу переходим к творению и ко всему обществу. В них сексуальные различия жизненно важны, они обогащают и способствуют всеобщему росту. На самом деле, чем больше мы способны принимать себя в подлинном сексуальном плане, тем больше мы отмечаем в себе способность принимать разные национальности, языки и культуры в их естественном общественно-политическом богатстве, а значит, и более открытыми для приема иммигрантов и тех, кто просит об убежище. Такова социальная мотивация, на которой держится наша позиция.

Спасибо, что вы нас выслушали, — обращаются епископы к читателям в конце послания, — мы чувствуем, что это событие станет поводом для реальной культурной и общественной дискуссии. Безусловно, мы просим о максимальном уважении религиозных и этических убеждений каждого для того, чтобы вместе расти и развиваться».

Источник: Vatican News