Всероссийская встреча семей глазами участницы

Утро пятницы, горожане спешат на работу, и в общий ручеек новосибирцев вливаются люди с бейджиками: с разных сторон они направляются к местному католическому храму… Это участники Всероссийской встречи семей.

Приветствуя друг друга, они входят на территорию прихода. Организаторы делают последние приготовления перед приемом гостей. Взрослые и дети постарше направляются к храму, малыши беззаботно играют во дворе, самые маленькие члены семей спят в колясках и на руках у родителей.

Звук колокольчика призывает на утреннюю молитву. Храм запоминается народом, торжественный выход священника. Тишина. Священник входит в алтарь.

— Во имя Отца и Сына…

Начинается молитва. Чтение Евангелия, короткая проповедь Владыки Радослава Змитровича.

Молодежь прихода исполняет гимн встречи семей, краткое объявление отца Марека Ящковского о программе на предстоящий день. И к амвону выходит Преосвященный Радослав. Тема его доклада: «Что скажет Он вам, то сделайте». Епископ начинает говорить. Его речь эмоциональна, взяв в руки маркеры он пишет и рисует то на одной, то на другой доске. Перед слушателями возникают образы Девы Марии, Иисуса Христа, Петра… Слушатели как прилежные ученики склонились над тетрадками, заботливо, предоставленными организаторами конференции. Они записывают и зарисовывают всё сказанное и написанное епископом. Основная нить доклада – это всепрощающая и всеисцеляющая любовь Бога к человеку, наша любовь к Богу и друг другу.

Доклад закончен, но слушатели не спешат покидать свои места.

Короткий перерыв и новые докладчики. Семья Виктории и Леонарда Зигерт. Тема их доклада – «Единство в разнообразии». Демонстрируя сменяющие друг друга слайды, они дают свидетельство о личном опыте своей семейной жизни, своих собственных экспериментах, открытиях и ошибках в поиске секрета семейного счастья.

Вновь короткий перерыв и семьям раздают листы с тремя вопросами и номером в верхней части листа. Этот номер указывает номер группы. Группы сформированы таким образом, чтобы супруги были разделены между собой, дабы каждый из них мог свободно свидетельствовать о своих поисках семейного счастья. В каждой группе – свой аниматор. В распоряжении групп примерно 30 минут, чтобы ответить на поставленные вопросы: в чем они видят действие Божией благодати в своей семье; готовы ли они к диалогу друг с другом; умеют ли прощать. В конце обсуждения представитель группы должен подвести краткий итог всему сказанному, и составить резюме.

Все группы вернулись в храм, Владыка Радослав подходит к амвону, и в алтарную часть поднимаются поочередно представители групп. Суммируя сказанное ими, можно сказать, что мужчина и женщина по замыслу Бога – это одно неделимое целое, имеющее Божию благодать – любовь, результат, которой –в дети. Сохранить же эту любовь и научить своих детей любить можно только через диалог и прощение.

Объявлен перерыв, семьи покидают храм, дети до этого момента занятые с анаматорами спешат к родителям, те обнимают их, целуют, спрашивают, как прошел день. Это и есть наилучшая иллюстрация и своеобразное послесловие всему сказанному.

Ольга Дубягина (г. Москва)