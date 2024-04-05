Омовение ног заключенным: свидетельства и «политический» смысл

Богослужение Великого четверга, во время которого Папа Франциск омыл ноги женщинам из римской тюрьмы, привело к самым разнообразным реакциям у верующих и неверующих и стало темой многочисленных обсуждений в СМИ, пишет русская служба Vatican News.

В этот жест Святейшего Отца – возобновляемый каждый год с участием наиболее маргинализированных членов общества, – многие вкладывают некий политический смысл. По мнению сестры-францисканки Мариапии Иаммарино, волонтера в римской женской тюрьме, такой смысл действительно есть: братское присутствие Папы среди заключенных «вновь привлекло внимание к жизни в тюрьме, которую принято замалчивать или считать исключительно наказанием».

В Мессе Воспоминания Тайной вечери 28 марта приняли участие 360 заключенных и один ребенок, сотрудники, полицейские и волонтеры. Сестра Мариапия не скрывает, что не все женщины согласились прийти на Мессу: как правило, это те, кто попали в тюрьму недавно и «чувствуют себя в ловушке озлобленности из-за своей ситуации»; или же женщины, подавленные горечью и болью. Некоторые боялись телекамер, чтобы их не увидели дети, от которых матери нередко скрывают свое положение.

Обряд омовения ног Папа совершил над 12 заключенными разных национальностей и вероисповеданий, а в проповеди говорил о больших и маленьких крахах, которые все мы терпим, но несмотря на это «Господь ждет нас всегда с открытыми объятиями, Он никогда не устает нас прощать».

Начальник тюрьмы Надя Фонтана в конце богослужения отметила, что для каждой из участниц присутствие Папы стало «лучом света, согревающим сердце и возрождающим надежду на то, что можно начать сначала даже если приходится делать это с нуля».

Одна из волонтеров тюрьмы для женщин рассказывает: «Одна из них прибежала ко мне и в порыве, с глазами, блестящими от слез, и сказала, что Бог сподобил ее великой радости; если бы не тюрьма, то, быть может, она никогда бы в жизни не встретила Папу, не почувствовала бы так глубоко боль из-за собственных ошибок и уверенность, что она прощена. Теперь же, сказала она в конце, она стала придавать смысл многим болезненным, запутанным и беспорядочным вещам в своей жизни».

А вот что рассказывает одна из тех, кому Папа омыл ноги: «Взгляд Папы Франциска после того, как он омыл и поцеловал мне ноги, пронзил мне сердце и освободил его от всех тяжестей. Я почувствовала себя глубоко понятой, любимой, прощенной, освобожденной. Знаю, что проблемы останутся, а находиться в заключении будет так же тяжело, но отныне я не одна. Я снова нашла легкость и мужество, чтобы увидеть перед собой новую жизнь».

Другая участница обряда также поделилась своими ощущениями: «Во время омовения ног, когда Папа вытирал и целовал как раз мою ногу, я не удержалась от слез. Внутри меня как будто произошло землетрясение, которое вывело на поверхность множество слоев боли, и о некоторых из них я сама не знала. Слезы все омывали. Я чувствую себя так, как будто со мной произошло чудо исцеления. Возможно, все останется как прежде и я вернусь в камеру, но ничто не сможет отнять у меня радость от ощущения себя человеком, достойным иметь будущее».