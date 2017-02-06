Власти Египта решили легализовать христианские церкви-самострои
Премьер-министр Египта Шериф Исмаил заявил о принятом правительством решении легализовать статус христианских церквей, построенных без согласования с властями. Об этом сообщает египетская газета Al-Ahram.
В первую очередь Каир создаст специальный комитет, в который войдут представители министерств строительства, городского планирования, древностей, юстиции, обороны. Также в комиссии будут заседать спецслужбы, парламентарии и представители церквей.
В задачи комиссии войдет изучение и легализация заявлений христианских общин Египта на признание сооружений культовыми.
Инициатива правительства реализуется в рамках закона о регулировании строительства и реставрации церквей, одобренного президентом Египта Абдель Фаттахом аль-Сиси в сентябре 2016 года.
Появление специального закона и создание комитета свидетельствует о глубине проблемы.
Сегодня порядка 10-15 процентов из 90-миллионного населения Египта составляют христиане-копты — представители одной из самых древних ветвей христианства, относящиеся к нехалкидонским церквям. По преданию, христианство было принесено в Египет в I веке нашей эры апостолом Марком.
Между тем в 1934 году МВД страны добавило к действовавшему тогда османскому законодательству так называемые «10 правил», которые запрещали возведение христианских храмов около каналов, школ, правительственных учреждений, жилых кварталов. Такие запреты де-факто лишили христиан возможности возводить церкви где-либо, кроме пустыни. Каждое согласование строительства затягивалось на несколько лет, причем с непредсказуемым результатом. Поэтому христианские общины зачастую начинали возводить храмы без разрешения или использовали для молитвенных собраний не предназначенные для этого помещения.
Кроме того, существует проблема восстановления церквей, разрушенных в результате антихристианских погромов во время «арабской весны».
По статистике 2011 года (более свежие данные отсутствуют), в Египте было 108 тысяч мечетей и 2 869 церквей.
Политика властей Египта после прихода к власти аль-Сиси в 2014 году направлена на межконфессиональное примирение. Еще в 2014 году представитель коптской католической церкви священник Рафик Грейч отмечал, что «с точки зрения безопасности жить стало легче, чем было при «Братьях-мусульманах».
Межрелигиозные конфликты случаются, особенно в деревнях и в беднейших районах, например, когда люди из разных религиозных общин хотят заключить брак. Это происходит, но под властью «Братьев-мусульман» такие конфликты случались чаще, так как само правительство раздувало огонь. Сейчас это только сектантский вопрос, который требует решения на специальной основе, не с точки зрения государственной политики».
7 января 2017 года президент аль-Сиси посетил Рождественскую литургию в коптском кафедральном соборе в Каире. Во время выступления после службы он пообещал построить «самый большой в Египте коптский храм», причем заявил, что он лично выделит на строительство более 5 тысяч долларов.
Речь идет о создании новой столицы Египта, которая сейчас строится неподалеку от Каира, ее инаугурация намечена на 2018 год. В новом городе, по словам президента, также возведут самую большую в Египте мечеть.
О заинтересованности египетских властей в снижении межконфессиональных противоречий говорит и инициатива по организации паломнического маршрута «Путь Святого Семейства» — как известно, Богоматерь с Младенцем и праведным Иосифом бежали от царя Ирода именно в Египет. В христианском квартале Каира есть подземная церковь, поставленная, по преданию, на том месте, где члены Святого Семейства жили в изгнании.
Впрочем, несмотря на инициативы властей, привыкшие за столетия к ущемлению своих прав копты пока что находятся в ожидании. По их мнению, есть слишком много технических деталей, позволяющих придумывать предлоги, чтобы отказать в разрешении на строительство церквей.
Источник: Российская газета
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