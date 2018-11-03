Владыка Иосиф Верт возглавит благодарственную Мессу в день празднования юбилея Сестер Милосердия Святой Анны

В воскресенье 4 ноября с.г. Преосвященный Иосиф Верт возглавит торжественную благодарственную Мессу в католическом храме Пресвятой Богородицы города Владивостока в ознаменование 20-ой годовщины служения в Приморском крае монахинь из Конгрегации Сестер Милосердия Святой Анны.

Члены этого испанского института посвященной Богу жизни, сестры Алисия Гонсало, Мадви Менон и Мария Эухения Ласаро, приехали во Владивосток в августе 1998 г., чтобы основать здесь свою общину. В то время это была каноническая территория Апостольской администратуры для католиков Азиатской части России, которую возглавлял епископ Иосиф Верт. Теперь сестры пригласили своего первого Архипастыря разделить с ними радость юбилея и стать главным гостем на устроенном в этой связи празднике.