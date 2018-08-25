Владыка Иосиф Верт отслужил в Дублине Божественную Литургию Иоанна Златоуста

В пятницу, 24 августа, Преосвященный епископ Иосиф Верт встретился с греко-католическими епископами из Венгрии, Словакии, и Великобритании.

Являясь не только ординарием Преображенской епархии и главой Комиссии по делам семьи при ККЕР, но и архипастырем для для католиков византийского обряда в России, Владыка Иосиф был приглашен на встречу с собратьями по восточной традиции, которые так же, как и он, приехали на Всемирную встречу семей в Ирландию.

После насыщенной дневной программы форума правящий епископ Лондонской епархии Святого Семейства для украинцев византийского обряда Владыка Глеб (Лончина) пригласил Владыку Иосифа совершить Божественную Литургию св. Иоанна Златоуста.

Храм, в котором прошло богослужение, ранее принадлежал бывшей католической семинарии — Holy Cross College Church (Колледж Святого Креста).

Колледж был основан в 1854 году как католическая епархиальная семинария для Дублина кардиналом Полом Калленом (1803-78). Здание Колледжа находится рядом с резиденцией архиепископа Дублина. Оно является административным штабом Дублинской католической архиепархии и используется для проведения конференций, встреч и семинаров.

Тут также располагается и приход греко-католиков в Ирландии, которые находятся под омофором архипастыря из Великобритании, сообщает наш специальный корреспондент из Дублина.