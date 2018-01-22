Владыка Иосиф Верт отслужил Божественную Литургию в московском Кафедральном соборе Непорочного Зачатия

В воскресенье 21 января католики византийского обряда цветами и хлебом с солью встретили в Кафедральном соборе Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии в Москве своего архипастыря – Ординария для католиков византийского обряда в России епископа Иосифа Верта.

Владыка Иосиф прибыл в Москву накануне, чтобы в понедельник отправиться вместе с другими российскими католическими епископами в Рим с визитом ad limina. Преосвященный Иосиф Верт освятил новый иконостас в византийской часовне в помещении храма и возглавил Божественную Литургию, на которой ему сослужили священники византийского, латинского и армянского обрядов.

В своем вступительном слове настоятель Кафедрального собора о. Владимир Кабак, SDB, тепло приветствовав Владыку, отметил, что в вверенном ему храме становится особенно наглядным вселенский характер Католической Церкви: богослужения в нем отправляются на шести языках и в нескольких принятых во Вселенской Церкви обрядах. С приветственным словом к Владыке и к московской греко-католической общине также обратились генеральный секретарь Конференции католических епископов России, настоятель московского римо-католического прихода Первоверховных Апостолов Петра и Павла о. Игорь Ковалевский и настоятель московской общины армян-католиков о. Петрос Есаян.

В своей проповеди за Литургией Владыка Иосиф поблагодарил всех, кто приложил свои усилия для созидания греко-католической общины в Москве и в России, священников и мирян. Все они – соучастники великого дела Иисуса Христа, воздвигающего Церковь на Крови Своей Крестной Жертвы, дарующей нам искупление. Особым образом Преосвященный Иосиф вспомнил блаженных, стоящих у истоков возрождающегося католичества византийского обряда в России – первого греко-католического экзарха России священномученика Леонида Федорова (100-летие образования Экзархата мы отмечали в прошедшем году) и сестер-преподобномучениц Олимпии Биды и Лаврентии Герасымив, ежегодное паломничество к месту захоронения которых в поселке Харск Томской области отныне стало в Сибири традицией.

Как никогда актуально, — отметил Владыка, — звучат и строки из литургических чтений этого дня. Так в Евангелии повествуется, как Иисус Христос, узнав, что Иоанн Креститель отдан под стражу, удалился в Галилею и, оставив родной город Назарет, поселился в Капернауме. Таким же образом и казахстанский подвижник, греко-католический священник и тайно хиротонисанный епископ Александр Хира, отбывший срок заключения при Сталине, а затем высланный из родного Закарпатья, поселился в Караганде, городе, где прежде работал как заключенный на шахте, чтобы там развить свою пастырскую и миссионерскую деятельность.

В Книге Исаии приводится пророчество, которое затем цитируется в Евангелии, что «народ, сидящий во тьме, увидит свет великий. Таким же образом народ в «забытой земле» ссылок за Уралом смог узреть «свет великий» благодаря сосланным и вышедшим из лагерей греко-католическим и римо-католическим священникам.

Касаясь только что завершившейся церемонии освящения иконостаса, Владыка Иосиф призвал прежде всего построить такой иконостас в своих собственных душах, особо подчеркнув, что строить и освящать его нужно на подвиге и свидетельстве мучеников и исповедников XX века, взращивая посеянное ими семя веры.

В заключение верные пропели своему Архипастырю «Многая и благая лета». В свою очередь Владыка Иосиф вручил благодарственные грамоты нескольким верным, активно участвующим в жизни прихода. Братская встреча продолжилась в здании Курии, где все желающие могли пообщаться с Владыкой, а взрослые и совсем юные прихожане показали присутствующим небольшой концерт.

По информации Ольги Дубягиной (Москва),

Фото О. Дубягиной