Визит Папы Франциска в Египет нацелен на диалог между религиями

По приглашению президента Арабской Республики Египет, поместных католических епископов, коптского Патриарха Тавадроса II и верховного имама «Аль-Азхара» шейха Ахмеда Мохаммеда Аль-Тайиба Папа Франциск совершит апостольский визит в Египет с 28 по 29 апреля 2017 года и посетит столицу страны Каир, сообщает пресс-служба Св. Престола.

В свою очередь, Каир придает большое значение предстоящему в конце апреля визиту в Египет Папы Римского. «Египет приветствует этот визит, который нацелен на укрепление мира, терпимости, диалога между религиями и отторжение гнусных актов терроризма и экстремизма», — говорится в заявлении канцелярии президента Египта.

В ходе визита, сообщила канцелярия главы государства, Святейший Отец встретится с имамом крупнейшего в мире исламского университета «Аль-Азхар» шейхом Ахмедом ат- Тейибом, а также коптским патриархом Тавадросом II и посетит католическую церковь в Каире.

Визит Папы Франциска, отметили в канцелярии, «пройдет в ознаменование 70-летия установления дипломатических отношений между Египтом и Ватиканом».

В феврале этого года после многолетнего перерыва «Аль-Азхар» официально возобновил диалог с Ватиканом, замороженный в 2011 году после того, как исламское духовенство сочло недопустимым ряд высказываний тогдашнего главы Католической Церкви Папы Бенедикта XVI в адрес мусульман, напоминает ТАСС.