VIII Всероссийская встреча молодёжи. Проповедь епископа Кирилла Климовича на Мессе в Байкальске 20 июля 2018 года

Дорогие Братья в Епископском Служении, Дорогие Священники и Монашествующие, Возлюбленная Молодежь!

Прекрасные слова услышали мы сегодня перед Евангелием: «Овцы мои слушаются голоса моего, говорит Господь, и я знаю их, и они идут за Мною». Эти слова напоминают нам, что Господь к каждому из нас относится особенным образом и каждого знает по имени. Мы не чужие Богу, а возлюбленные Его чада.

Сегодняшний день в нашей встрече особенным образом посвящен вопросам призвания, и вся программа дня раскрывает эту тему. Господь действительно знает каждого из нас, и к каждому обращается по имени. Он ведь создал нас, Он даровал нам способности и таланты, и неудивительно, что каждому Он предлагает свой неповторимый путь призвания.

Восхищают примеры библейских призваний. Вспомните, как Бог звал отрока Самуила, который не понимал, что это голос Божий зовет его: «И пришел Господь, и стал, и воззвал, как в тот и другой раз: Самуил, Самуил! И сказал Самуил: говори, Господи, ибо слышит раб Твой». Именно этот момент, когда отрок начал слушать Господа, изменил его жизнь.

Однако иногда осознание призвания приходит сквозь трудные и неприятные события. Вспомните великих Апостолов Петра и Павла. Прежде чем получить от Иисуса особую миссию, оба должны были осознать свои ошибки и раскаяться в них. Это требовало от них, чтобы они переступили через свою гордыню и признали свои ошибки. Слезы раскаяния Петра и длительные размышления Павла привели к великолепным результатам. Несмотря на свои слабости и ошибки, они стали апостолами народов и столбами Церкви.

И ещё давайте взглянем на Богородицу и Её путь призвания. Пример Марии, это прекрасный образец отношения Бога к человеку и к его призванию. «Не бойся, Мария, ибо Ты обрела благодать у Бога» — лозунг нашей встречи, а также хорошо известное всем приветствие: «Радуйся Мария, благодати полная», вновь указывают, что Бог к каждому имеет личное предложение. При этом в Нем мир и успокоение, если откроем Ему наше сердце и вслушаемся в Его голос. Мария это прекрасный пример того, что Богу можно служить на разных путях. Она ведь была Матерью Бога и Матерью Церкви, но одновременно прекрасно выполняла семейное призвание – супруги и матери.

Об этом давайте не будем забывать, что, говоря о призвании, говорим не только о призвании духовном, но открываемся также на тему призвания к семейной и супружеской жизни. Это конечно, безграничная тема, которой можно посвятить не одну конференцию. Я хочу обратить внимание на общую черту осуществления любого призвания – это ответственность. Я имею в виду и ответственность за Божье приглашение, но также и ответственность за другого человека. Почему сегодня так мало молодых людей, которые начинают совместную жизнь и которые готовы прийти в храм, чтобы повенчать свой брак? Мне кажется, что именно страх и неготовность ответственно реализовать свое призвание не позволяют им решиться на этот шаг. А ведь принять на себя ответственность за супругу – супруга, за христианское воспитание своих детей, это великий вызов для каждого человека. Не иначе с духовным призванием. Почему многие молодые люди, хотя и чувствуют в душе Божий призыв, не готовы отдать свою жизнь Богу? Вновь страх и опасение, что потеряем свою свободу. А может как раз есть люди, которые ждут меня, моих рук, моих слов, как монахини или священника? В некоторой степени, я отвечаю за них, за их спасение и если отвергну свой путь, предложенный Богом, кто займет мое место?

Поэтому Господь, обращаясь к любому из нас, предлагая нам какой-то особый путь, успокаивает нас и заверяет о Своём присутствии: «Не бойся…»

Сегодня много было сказано о призвании, поэтому я не хотел бы повторяться. В одном я убеждён – нам будет сложно найти своё призвание, если к этим поискам мы не пригласим Бога. Поэтому предлагаю Вам, Дорогая Молодежь, чтобы вопрос о своем призвании вы обсуждали с Богом на коленях. Не жалейте времени для этого особого общения с Господом. Ведь речь идёт о вашей жизни и вашем будущем. С настоящим восторгом я вспоминаю нашу с вами поездку в Краков, когда я смотрел на вас, как в различных храмах вы стояли на коленях, окунувшись в тишину молитвы и общения с Богом.

Не бойтесь, Бог не хочет для вас зла. Его предложение и благодать помогают нам выполнить призвание. Если Господь по-настоящему призывает, Он даст тогда и силу для реализации этого призвания. Молитва это способ не только распознать свое призвание, но также потом продолжить его реализовать. Молитва – это путь преодоления наших волнений и укрепления нашей ответственности. Вслушивайтесь в Божьи слова и общайтесь с Ним, потому что именно так Вы сможете обрести свое счастье.

Этого вам и себе от всей души желаю. Аминь.



(В материале использованы фото ТВ «Кана»)