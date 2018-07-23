VIII Всероссийская встреча молодёжи. Пешее паломничество к мемориалу памяти жертв тоталитаризма (ФОТО)

В субботу 21 июля участники VIII Всероссийской встречи молодёжи покинули Байкальск и, преодолев 130 км, прибыли в Иркутск.

В этот же день они совершили шестикилометровое пешее паломничество к Мемориалу памяти жертв политических репрессий «Стена скорби», расположенном на кладбище в населенном пункте Пивовариха Иркутского района.

У мест захоронения мучеников эпохи тоталитаризма под проливным дождем паломники совершили поминальную заупокойную молитву.

Урочище «Пивовариха» – лесной массив в окрестностях Иркутска. В начале 1930-х участок леса рядом с поселком Пивовариха общей площадью 168 га был огорожен и передан в ведение Иркутскому УНКВД. По данным УКГБ по Иркутской области, на территории спецзоны в Пивоварихе захоронены 15–17 тысяч человек – жертв Большого террора.

11 ноября 1989 здесь был открыт Мемориальный комплекс памяти жертв политических репрессий и проведено перезахоронение останков 304 человек в братскую могилу.

В 1992 была построена Стена Скорби с личными памятными знаками. В том же году на кладбище были проложены дорожки, поставлены скамейки, высажены деревья. Мемориальный комплекс занимает около 7 га. На центральной поляне установлен гранитный памятник с надписью: «Помни, Родина, нас всех, кто погиб невинно. Будь милосердна и возврати нас из небытия». Около первой братской могилы установлен гранитный валун, обустроены еще четыре братские могилы.

По инициативе иркутских авиаторов установлен деревянный православный крест.

Здесь же рядом установлен и католический крест с небольшой памятной деревянной скульптурой Христа, исполненной в жанре литовского традиционного образа «Рупинтоелис» (Скорбящий).

На Стене Скорби и рядом с ней размещено более 300 личных памятных знаков с именами жертв Большого террора.

Ежегодно 30 октября, в День памяти жертв политических репрессий, городская и областная администрации и общественные организации Иркутска проводят на кладбище траурные церемонии, в них принимают участие родные и близкие погибших, в том числе приезжающие из разных районов Иркутской области.